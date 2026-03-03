Ossie Ardiles, Tottenham'ın 'büyük, büyük sıkıntıdan' nasıl kurtulabileceğini oyunculara yönelik ateşli mesajında açıklıyor

Tottenham'ın şu anki formunun arkasındaki istatistikler iç karartıcı. Kulüp, 10 maçtır galibiyet alamama gibi üzücü bir rekoru egale etti ve 2026'da henüz galibiyet alamayan tek Premier Lig takımı olmaya devam ediyor. Bu durum, takımın küme düşme potasına doğru hızla düşmesine neden oldu. Takım, birkaç önemli oyuncunun sakatlığı nedeniyle büyük bir darbe alırken, birçok gözlemci sorunların personel eksikliğinden daha derin olduğuna inanıyor ve geçici teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki grubun psikolojik dayanıklılığını sorguluyor.

Kısa süre önce oyuncularına taktik sistemlere odaklanmak yerine yüksek yoğunluklu mücadelelerde daha fazla çaba göstermeleri için meydan okuyan Tudor, işe yarayan bir formül bulmak için büyük baskı altında. Önümüzdeki maç programı, hem aynı sıkıntıları yaşayan takımlarla hem de ilk dörtte yer almayı hedefleyen takımlarla oynanacak yüksek riskli maçlarla pek de rahatlama imkanı sunmuyor. Rakip Arsenal'in her zamankinden daha erken gerçekleşen "St Totteringham's Day" kutlamaları, kulübün bir sezon içinde ne kadar gerilediğini acı bir şekilde hatırlattı.