Ossie Ardiles, Tottenham'ın 'büyük, büyük sıkıntıdan' nasıl kurtulabileceğini oyunculara yönelik ateşli mesajında açıklıyor
Kulüp efsanesinin birlik çağrısı
1981 ve 1982 yıllarında oyuncu olarak Spurs'un arka arkaya FA Cup şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olan ve 1993-94 sezonunda takımın teknik direktörlüğünü yapan Ardiles, kuzey Londra kulübünün taşıdığı tarihsel ağırlığı herkesten daha iyi anlıyor. Şuanda Premier League'de 16. sırada yer alan Lilywhites'ı saran güven krizinin ortasında, kulüpteki herkesin, sağlık personelinden yönetime kadar, sahadaki oyunculara sarsılmaz bir destek sağlaması gerektiğini vurguladı. Perşembe günü Crystal Palace ile oynanacak önemli maç öncesinde Press Association'a konuşan Pochettino, "Kulüpteki herkesin, benim ve Tottenham'daki herkesin görevi, takımın arkasında durmaktır. Şu anda durumumuz iyi ama çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüzden, istediğimizi başarmak için herkesin bir arada olması gerekiyor. Bu sezonu atlatırsak, sonra ne olacağını göreceğiz" dedi.
Spurs için tarihi bir düşüş
Tottenham'ın şu anki formunun arkasındaki istatistikler iç karartıcı. Kulüp, 10 maçtır galibiyet alamama gibi üzücü bir rekoru egale etti ve 2026'da henüz galibiyet alamayan tek Premier Lig takımı olmaya devam ediyor. Bu durum, takımın küme düşme potasına doğru hızla düşmesine neden oldu. Takım, birkaç önemli oyuncunun sakatlığı nedeniyle büyük bir darbe alırken, birçok gözlemci sorunların personel eksikliğinden daha derin olduğuna inanıyor ve geçici teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki grubun psikolojik dayanıklılığını sorguluyor.
Kısa süre önce oyuncularına taktik sistemlere odaklanmak yerine yüksek yoğunluklu mücadelelerde daha fazla çaba göstermeleri için meydan okuyan Tudor, işe yarayan bir formül bulmak için büyük baskı altında. Önümüzdeki maç programı, hem aynı sıkıntıları yaşayan takımlarla hem de ilk dörtte yer almayı hedefleyen takımlarla oynanacak yüksek riskli maçlarla pek de rahatlama imkanı sunmuyor. Rakip Arsenal'in her zamankinden daha erken gerçekleşen "St Totteringham's Day" kutlamaları, kulübün bir sezon içinde ne kadar gerilediğini acı bir şekilde hatırlattı.
Kulüp ikonları ruh sağlığı için bir araya geliyor
Ardiles, eski takım arkadaşı Micky Hazard için önemli bir dönüm noktasında bu düşüncelerini paylaştı. İkiliye, Hazard ve kız kardeşi Michelle tarafından kurulan zihinsel sağlık yardım kuruluşu "Legend On The Bench"in çalışmalarını kutlamak için efsanevi isimler Pat Jennings ve Gary Mabbutt da katıldı. Grup, Hazard'ın yeğeni Jay'in anısına, insanların konuşup destek alabilecekleri bir alan sağlayan yardım kuruluşunun 100. park bankını açmak için Harlow'da bir araya geldi.
Bu başarıyı değerlendiren Ardiles, eski meslektaşının futbol dışındaki adanmışlığını övdü. "Evet, bu harika, harika bir başarı. O bu işe başladığında ben de yanındaydım ve çok küçük bir adımdı, ama bu kadar büyümesi inanılmaz. Micky bu işin itici gücü. Ben gelip fotoğraf çekiyorum ve bir sürü saçma sapan konuşuyorum, ama asıl iş ve zorlu çalışma tamamen ona ait. Hedefi oldukça küçüktü ama giderek büyüdü ve o da giderek daha çok çalıştı. Şimdi bu noktaya geldik. İnanılmaz bir başarı."
Premier Lig'de kalma yolu
Hayırseverlik etkinliği topluma gurur kaynağı olsa da, Premier Lig tablosunun gölgesi göz ardı edilemez. Tottenham'ın son maçları arasında Liverpool ve Chelsea'ye zorlu deplasmanlar ile Nottingham Forest ve Sunderland'a karşı "altı puanlık" karşılaşmalar yer alıyor. Hata yapma lüksü kalmadı ve kulüp, Perşembe akşamı Crystal Palace'ı ağırlamaya hazırlanırken gerginlik hissedilir derecede.
Ardiles ve bu hafta bir araya gelen birçok efsane, mevcut kadronun kulübün altın yıllarını tanımlayan mücadele ruhunu yeniden canlandırabileceğini umuyor. Her geçen hafta alt üçlüyle arasındaki farkın azalmasıyla Tottenham, eski oyuncularının uyarısına kulak vermelidir. Artık tek hedef hayatta kalmaktır ve Ardiles'in de belirttiği gibi, yeniden yapılanma hayalleri kulübün bir yıl daha üst ligde yerini garantilemesini beklemelidir.
