"Hakemi yeniden maçın merkezine koymak ve VAR'ı istisnai bir destek olarak kullanmak, müdahalesini açık ve bariz hata durumlarıyla sınırlamak": Serie A ve B ulusal komisyonunun yeni sorumlusu Daniele Orsato, İtalyan hakemlerin yeni sezonu için ortaya koyduğu felsefeyi böyle özetledi. Bunu Cascia'daki sezon öncesi kampının sonunda söyledi. "Dünya Kupası'ndan kalan miras - Orsato'nun ANSA'nın aktardığı açıklamasına göre söylediği üzere - merkezdeki figürün hakem olduğunu görmemizdi. Biz de onun merkezdeki figür olarak kalmasını, kararları onun vermesini ve VAR'ın müdahale etmesi gerektiğinde devreye girmesini istiyoruz". Eklediğine göre bu yaklaşım, uluslararası talimatları takip ediyor: "UEFA ve FIFA, açık ve bariz hata kavramını yeniden vurguladı". Ancak eski uluslararası hakeme göre bu, devrim niteliğinde değişikliklerin ilanı anlamına gelmiyor. "Yeniliklerimiz olduğunu söylemem - dedi Orsato -, herhangi bir bildiri yayımlamamalıyız.
Çeviri:
Orsato: "VAR yalnızca açık ve bariz hata durumunda devreye girer"
"Getirilen yeni kural değişikliklerini mutlaka okumuşsunuzdur: Bunları Dünya Kupası'nda gördük ve biz de uygulayacağız. Bunlar IFAB'ın yönergeleri, FIFA bunları Dünya Kupası'nda uyguladı, UEFA da kendi organizasyonlarında uygulayacak ve İtalya'da biz de uygulayacağız." Amaçlardan biri de maç görevlilerinin kişiliğini, özgüvenini ve maçı okuma kapasitesini güçlendirmek.
"Oyunun dinamiklerini anlamak için çok çalıştık" diye ekledi Orsato, ANSA'nın aktardığına göre ", hakemler her zaman kuralları çalışır ama bu hafta dinamikleri anlamak ve sahada futbolcular ile teknik direktörler nezdinde güven ve kredibiliteye sahip olmak için çalıştık." "VAR olağanüstü bir destek" diye yineledi, "ama devreye girmesi gereken anda, açık ve bariz hata durumunda devreye girecek".
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