"Getirilen yeni kural değişikliklerini mutlaka okumuşsunuzdur: Bunları Dünya Kupası'nda gördük ve biz de uygulayacağız. Bunlar IFAB'ın yönergeleri, FIFA bunları Dünya Kupası'nda uyguladı, UEFA da kendi organizasyonlarında uygulayacak ve İtalya'da biz de uygulayacağız." Amaçlardan biri de maç görevlilerinin kişiliğini, özgüvenini ve maçı okuma kapasitesini güçlendirmek.





"Oyunun dinamiklerini anlamak için çok çalıştık" diye ekledi Orsato, ANSA'nın aktardığına göre ", hakemler her zaman kuralları çalışır ama bu hafta dinamikleri anlamak ve sahada futbolcular ile teknik direktörler nezdinde güven ve kredibiliteye sahip olmak için çalıştık." "VAR olağanüstü bir destek" diye yineledi, "ama devreye girmesi gereken anda, açık ve bariz hata durumunda devreye girecek".