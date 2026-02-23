Orlando City'nin Atletico Madrid ve Fransa'nın yıldızı Antoine Griezmann ile sözleşme imzalamak için görüşmelerde olduğu bildirildi

Griezmann ise Amerikan kültürüne olan hayranlığını ve MLS'de oynamaya olan ilgisini hiç gizlememiştir. Sık sık Amerika Birleşik Devletleri'ndeki spor etkinliklerinde görülen Griezmann, gelecek planlarını açıkça belirtmiştir:

Geçen yılın sonunda AS ile yaptığı röportajda "MLS'nin benim hayalim ve hedefim olduğunu herkes bilir" demiştir.

Inter Miami'nin de Griezmann'ı kadrosuna katmak istediği bildirildi, ancak kadrosunda zaten üç özel oyuncu bulunduğu için görüşmelerde ilerleme kaydedemedi.