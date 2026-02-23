Getty Images
Orlando City'nin Atletico Madrid ve Fransa'nın yıldızı Antoine Griezmann ile sözleşme imzalamak için görüşmelerde olduğu bildirildi
Anlaşma üzerinde çalışmak
Orlando City'nin bir süredir görüşmelerde bulunduğu ve kulübün sportif direktörü Ricardo Pereira'nın Fransa'nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri ile anlaşma sağlamak için İspanya'ya 'birden fazla' kez seyahat ettiği bildiriliyor. 34 yaşındaki Griezmann, zirveden indiği söylenebilir, ancak Copa del Rey finaline kalmak üzere olan Diego Simeone'nin takımının önemli bir parçası olmaya devam ediyor.
MLS'ye uzun vadeli ilgi
Griezmann ise Amerikan kültürüne olan hayranlığını ve MLS'de oynamaya olan ilgisini hiç gizlememiştir. Sık sık Amerika Birleşik Devletleri'ndeki spor etkinliklerinde görülen Griezmann, gelecek planlarını açıkça belirtmiştir:
Geçen yılın sonunda AS ile yaptığı röportajda "MLS'nin benim hayalim ve hedefim olduğunu herkes bilir" demiştir.
Inter Miami'nin de Griezmann'ı kadrosuna katmak istediği bildirildi, ancak kadrosunda zaten üç özel oyuncu bulunduğu için görüşmelerde ilerleme kaydedemedi.
Tüm zamanların en çok ödül alan oyuncularından biri
Griezmann, hem kulüp hem de milli takımda harika bir özgeçmişe sahiptir. Ofansif orta saha oyuncusu, Fransa'nın 2018 Dünya Kupası'nı kazandığı turnuvada yedi maçta dört gol attı ve iki asist yaptı. 2016 ve 2018 yıllarında Ballon d'Or'da üçüncü oldu ve dört kez La Liga'nın Sezonun Takımı'na seçildi. Atleti'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Griezmann, Fransa milli takımında 137 kez forma giydi.
Tamamlanması zor bir anlaşma
Bununla birlikte, Griezmann'ın transferini halletmek Aslanlar için hiç de kolay olmayacak.
Fransız oyuncu, 2026-27 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi devam ederken, Atleti ise Copa Del Rey finaline çok yakın. Yarın Club Brugge'yi yenerek Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmayı garantileyebilirler. Birçok kaynak The Athletic'e, kulübün 15 Haziran'da Avrupa yaz transfer dönemi başlayana kadar Griezmann'ın ayrılmasına izin vermeyeceğini söyledi. Transfer dönemlerinin uyuşmaması nedeniyle, Orlando 13 Temmuz'a kadar Griezmann'ı kadrosuna katamayacak.
