Open Var, Lecce-Cremonese: "Sozza çok mutlu bir gün geçirmedi"

Eski hakem Mauro Tonolini, DAZN'da yayınlanan Open Var programında, Serie A'nın 28. haftasındaki olaylarla ilgili AIA'nın görüşünü açıkladı. Hakem kararları açısından en sıcak maçlar arasında, Sozza'nın hakemliğini yaptığı, Di Paolo ve Fourneau'nun VAR ve AVAR'da görev aldığı Lecce-Cremonese 2-1 maçı da yer alıyor.

Tonolini, Cremonese'nin itiraz ettiği olaydan, Sanabria ve Gaby Jean arasındaki temastan başlıyor. "İyi, iyi, bir şey yok" diyor Sozza canlı yayında. Bu versiyon VAR tarafından da onaylanıyor: "Burada bir şey yok. Bu bir şey değil. Kontrol tamamlandı, bir şey yok." Tonolini şöyle yorumluyor: "Bu durumda Gaby Jean'ın Sanabria ile iki teması var: bizim için bu, sahada değerlendirilmesi gereken bir temas, VAR odasında değil. Bu olay, Cheddira'ya verilmeyen bir faulden kaynaklanıyor. Roma-Juventus maçındaki mükemmel performansının ardından Sozza, pek de mutlu bir gün geçirmedi."

Tonolini yorumuna şöyle devam ediyor: "Penaltı verilebilir miydi? Kollarla yapılan yüksek temastan kesinlikle daha yoğun bir düşük temas var. Bizim görüşümüze göre bu, sahada değerlendirilmesi gereken bir durum."