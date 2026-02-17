Çeviri:
Onur Listesi: Andriy Shevchenko - Milan'ı aydınlatan Ukraynalı gol makinesi
Kiev'in oğlu
Shevchenko, Sovyetler Birliği'nde, daha doğrusu Kiev'in 100 kilometre doğusunda bulunan Ukrayna köyü Dvirkivscyna'da doğdu. Bu şehir, en büyük şampiyonlarından birinin doğumundan 50 yıl sonra Putin'in Rus bombalarıyla yerle bir edildi.
Kiev, Shevchenko için geçmişte olduğu gibi bugün de hayatın merkezi. Okulunun yakınındaki komünist rejimin Sovyet binalarının arasında bulunan küçük parklarda top oynamaya başlayan Shevchenko, daha sonra Valeriy Lobanovskyi'nin gözetiminde Dinamo Kiev'de yeteneklerini geliştirdi.
Engelleri aşmak
Ancak Shevchenko, profesyonel bir takımın akademisine girebilmek için büyük bir mücadele vermek zorunda kaldı. Babası Nikolai, Andriy'nin spor kariyerine devam etmesine karşıydı, çünkü oğlunun kendi izinden gidip orduya katılmasını istiyordu.
Aile, spor merkezinin bulunduğu şehrin diğer ucunda yaşıyordu ve Shevchenko, 10 yaşındayken katıldığı deneme maçında yeterince etkileyici bir performans sergileyemediği için özel spor okuluna kabul edilemedi. Bu sıralarda, 1986'da Çernobil nükleer felaketi meydana geldi ve Shevchenko ailesi evlerini terk etmek ve sahil bölgesine taşınmak zorunda kaldı.
İz bırakmak
Shevchenko sonunda Dinamo tarafından keşfedildi ve 1989'da, ünlü Citta di Agropoli turnuvasına katılmak için İtalya'ya seyahat edecek takımın bir parçası oldu. 13 yaşındaki forvet, turnuvanın yıldızı oldu Turnuva boyunca 10 gol attı, bunlardan 5'ini final maçında 20 dakika içinde attı ve Sergey Rebrov ile birlikte kupayı kazandı. Daha sonra bu ikili, Dinamo'ya 5 lig şampiyonluğu ve 3 Ukrayna Kupası kazandırmanın yanı sıra 1999'da Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselmesini sağlayan yıkıcı bir forvet ikilisi oluşturdu.
Bir yıl sonra Dinamo, Galler'de düzenlenen Ian Rush Kupası'nı kazandı ve Shevchenko yine en golcü oyuncu oldu. Bu başarısının ödülü olarak Liverpool efsanesinin bir çift kramponunu kazandı.
Efsanevi akıl hocası
Shevchenko geleceğin yıldızı gibi görünüyordu, ancak yaşam tarzı henüz bir profesyonelin yaşam tarzına uygun değildi. Onun akıl hocası ve hayatındaki en önemli kişi olan Lobanovskyi, onu Dinamo'nun yedek takımına aldı ve hemen Shevchenko'yu sigaradan vazgeçirmeye başladı. Lobanovskyi o kadar güçlü bir nikotin enjeksiyonu kullandı ki, bugün bile Shevchenko sigaraya bakmak bile midesini bulandırıyor.
Shevchenko, kariyerini Lobanovskyi'ye borçlu olduğunu düşünüyor ve yıllar sonra, 2003'te Milan ile kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez Baikove'deki akıl hocasının mezarına götürdüğünde, ardından bir yıl sonra da Ballon d'Or'u götürdüğünde efsanevi koça teşekkürlerini gösterdi.
'Doğu'nun Kralı'
Lobanovskyi'nin Shevchenko'ya aşıladığı titizlik, adanmışlık ve uzmanlık, "Doğu'nun Kralı" olarak anılacak olan bu adamın altın kariyerinde temel bir rol oynayacaktı.
Antrenmanları neredeyse sonsuzdu ve saatlerce topu kaleye vurarak geçirirdi. Yıllar sonra, Milan'daki takım arkadaşı Gennaro Gattuso, Shevchenko hakkında şöyle dedi:"Bu kadar yüksek bir isabet oranıyla gol atabilen bir futbolcu daha önce hiç görmedim."
Bu adanmışlık ve doğal yeteneği, Shevchenko'nun 1975'te Oleg Blochin ve 1986'da Igor Belanov'un izinden giderek üçüncü Ukraynalı Ballon d'Or kazananı olmasını sağladı.
San Siro efsanesi
Milan formasıyla 322 maçta 175 gol atan Shevchenko, Old Trafford'da oynanan finalde Juventus'u penaltı atışları sonucu mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan bir yıl sonra, 2004 yılında Scudetto'yu da kazandı. Milan derbilerinde 14 golle en çok gol atan oyuncu olmaya devam eden Shevchenko, Rossoneri taraftarları tarafından Marco van Basten kadar saygı görüyor. Gerçek bir efsane ve Hall of Fame üyesi.
