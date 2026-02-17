Onur Listesi: Andriy Shevchenko - Milan'ı aydınlatan Ukraynalı gol makinesi

Ancak Shevchenko, profesyonel bir takımın akademisine girebilmek için büyük bir mücadele vermek zorunda kaldı. Babası Nikolai, Andriy'nin spor kariyerine devam etmesine karşıydı, çünkü oğlunun kendi izinden gidip orduya katılmasını istiyordu.

Aile, spor merkezinin bulunduğu şehrin diğer ucunda yaşıyordu ve Shevchenko, 10 yaşındayken katıldığı deneme maçında yeterince etkileyici bir performans sergileyemediği için özel spor okuluna kabul edilemedi. Bu sıralarda, 1986'da Çernobil nükleer felaketi meydana geldi ve Shevchenko ailesi evlerini terk etmek ve sahil bölgesine taşınmak zorunda kaldı.