"Onunla konuşacağım" - Endrick, Real Madrid'den kiralık olarak Lyon'da forma giyen oyuncu Strasbourg'a yenilince Paulo Fonseca'dan azar işitecek

Endrick'in İspanya'nın başkentinden Groupama Stadyumu'na yaptığı yüksek profilli transferinden bu yana etrafında oluşan heyecan, Fransa'daki ilk haftalarında tamamen haklı çıktı. Yeni ortamında muhteşem bir başlangıç yaptı ve tüm turnuvalarda oynadığı ilk dört maçta, muhteşem bir hat-trick ve bir asist dahil olmak üzere etkileyici beş gol attı. Ancak, bu genç yetenek Pazar akşamı oynanan maçın ritminden tamamen kopuk görünüyordu. Sağ kanatta görev alan 19 yaşındaki oyuncu, yüksek yoğunluklu ev sahibi takıma karşı kendini gösteremedi ve sonunda Stade de la Meinau'da 3-1'lik ağır bir yenilgiye uğradı.

Birkaç hafta önce Nantes maçında pahalıya mal olan kırmızı kartından sonra ilk kez kadroya dönen Endrick'in, çok ihtiyaç duyulan klinik bitirişleri yapması bekleniyordu. Bunun yerine, kanatta izole kaldı ve Gary O'Neil'in adamlarının disiplinli savunma birimini aşamadı. Ev sahibi takımın getirdiği yoğunluk, konuk takımı ezmiş gibi görünüyordu ve genç forvet, Los Blancos'u uzun vadeli geleceğini güvence altına almaya ikna eden ilk dönemdeki büyüsünü tekrarlayamadı.