"Onunla konuşacağım" - Endrick, Real Madrid'den kiralık olarak Lyon'da forma giyen oyuncu Strasbourg'a yenilince Paulo Fonseca'dan azar işitecek
Harika bir başlangıcın ardından zorlu bir akşam
Endrick'in İspanya'nın başkentinden Groupama Stadyumu'na yaptığı yüksek profilli transferinden bu yana etrafında oluşan heyecan, Fransa'daki ilk haftalarında tamamen haklı çıktı. Yeni ortamında muhteşem bir başlangıç yaptı ve tüm turnuvalarda oynadığı ilk dört maçta, muhteşem bir hat-trick ve bir asist dahil olmak üzere etkileyici beş gol attı. Ancak, bu genç yetenek Pazar akşamı oynanan maçın ritminden tamamen kopuk görünüyordu. Sağ kanatta görev alan 19 yaşındaki oyuncu, yüksek yoğunluklu ev sahibi takıma karşı kendini gösteremedi ve sonunda Stade de la Meinau'da 3-1'lik ağır bir yenilgiye uğradı.
Birkaç hafta önce Nantes maçında pahalıya mal olan kırmızı kartından sonra ilk kez kadroya dönen Endrick'in, çok ihtiyaç duyulan klinik bitirişleri yapması bekleniyordu. Bunun yerine, kanatta izole kaldı ve Gary O'Neil'in adamlarının disiplinli savunma birimini aşamadı. Ev sahibi takımın getirdiği yoğunluk, konuk takımı ezmiş gibi görünüyordu ve genç forvet, Los Blancos'u uzun vadeli geleceğini güvence altına almaya ikna eden ilk dönemdeki büyüsünü tekrarlayamadı.
Fonseca, Endrick'ten daha fazlasını istiyor
Brezilyalı milli oyuncunun performansı hakkında özel olarak sorulduğunda, Fonseca değerlendirme toplantısı planları konusunda açık sözlüydü. Lyon menajeri Ligue 1+'a şunları söyledi: "Kimseyi ayrı tutmak istemiyorum, tüm oyuncular iyi bir maç çıkarmadı. Onunla konuşacağım, oyununda neleri geliştirebileceğini görmem gerekiyor, ama bunu her maçtan sonra yapıyorum. Bugün tüm oyuncular aynı seviyede performans gösterdi – daha önce gösterdiğimiz seviyeden farklı bir seviye."
Tarihi zirvelerin gerisinde kalmak
Alsace'daki karşılaşmaya girerken, konuk takım için riskler oldukça yüksekti. Bir galibiyet, Lyon takımının 2006-07 sezonundaki efsanevi başarılarına eşit olmasını sağlayacaktı. Efsanevi Gerard Houllier döneminde, Les Gones tartışmasız bir iç saha gücüydü ve Ağustos ile Kasım 2006 arasında tüm turnuvalarda 14 maçlık bir galibiyet serisiyle şaşırtıcı bir rekor kırmıştı.
Tarihe geçmek yerine, Fonseca'nın adamları ilk düdükten itibaren ezildi. Portekizli taktikçi, takımını rahatsız eden daha geniş taktiksel hataları kabul etti ve takımının maçı rekabetçi tutmak için acil yapısal değişiklikler yapmak zorunda kaldığını itiraf etti. Fonseca, "İlk dakikalar zor geçtiği için savunmada değişiklikler yaptık" diye ekledi. "Rakip, savunma hattımızda ve orta sahada boşluklar buluyordu. Daha sonra daha iyi bir denge kurmayı başardık, ancak iki gol gerideyken oynamak zordu. İkinci yarıda iyi tepki verdik. Beraberliği yakalama şansımız vardı, ancak sonra rakip penaltı kazandı ve maç bitti."
Endrick için bundan sonra ne olacak?
Zorlu bir programın öncesinde, kiralık oyuncuya taktik talimatları özümsemeyi ve golcü kimliğine geri dönmeyi kanıtlama baskısı yükleniyor. Lyon, önümüzdeki Pazar günü ezeli rakibi Marsilya ile zorlu bir Ligue 1 deplasmanına çıkacak ve dört gün sonra da ligde ikinci sırada yer alan Lens ile evinde zorlu bir Coupe de France çeyrek finali oynayacak. Teknik ekip, bu önemli maçlarda onu doğal pozisyonu olan merkezde oynatmaya karar verecek mi, yoksa kanat deneyimine devam edecek mi, bu en önemli soru olarak kalıyor. Şimdilik, bu Fransa macerasının bir kez daha büyük bir başarıya dönüşebileceğini kanıtlamak için zorlu ve ciddi bir konuşmaya hazırlanması gerekiyor.
