Getty
Çeviri:
"Onun menajeri olarak hareket ettim" - Vinicius Jr, Real Madrid'in Kylian Mbappe ve Jude Bellingham'ı transfer etmesine nasıl yardımcı olduğunu açıkladı
Mbappe'nin Real Madrid'deki rekoru: Goller ve maç sayısı
Mbappe, tüm turnuvalarda 90 maçta Real için 82 gol kaydetti ve bu sezon 38 kez gol attı. Geçen sezon La Liga'nın Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve bu sezon da yine bu sıralamada zirvede yer alıyor.
Real, korkutucu 10 numarasıyla önderlik eden, ulusal ve kıtasal turnuvalarda daha fazla büyük kupayı kovalıyor. Mbappe'yi kadrolarına katmak için çok çalıştılar ve Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sona erdiğinde bir fırsat penceresi açıldı.
Mbappe, serbest oyuncu olarak İspanya'ya gitti ve kazançlı bir sözleşme imzaladı. Fransız oyuncu, Madrid'in dev kulübünde forma giymenin hayali olduğunu hiç saklamadı. Ancak, Los Blancos'un kadrosunda bulunan önemli isimler tarafından bu yolu izlemesi için ikna edildi.
- Getty
Vinicius, Mbappe ve Bellingham'ı Bernabeu'ya nasıl getirdi?
Vinicius, Mbappe'yi düzenli olarak ikna ederek transferin gerçekleşmesi için harekete geçti. Brezilya milli takım oyuncusu, Ibai Llanos'a, İngiltere milli takımının orta saha oyuncusunun da İspanya'ya gitmesi için ikna edildiğini söyledi: "Her yaz ona [Mbappe] 'Ne zaman geliyorsun?' diye yazdım. Menajer gibi davrandım. [Jude] Bellingham için de aynısını yaptım. Kazanmak için daha fazla seçeneğe sahip olmak için en iyilerle oynamak istiyorum. Ailemizden daha fazla zamanı birbirimizle geçiriyoruz. İyi bir ilişkimiz olması gerekiyor."
Daha önce Mbappe ve Vinicius'un Madrid'de ana adam olmak istedikleri için gergin bir ilişki yaşadıkları konuşulmuştu, ancak bu söylentiler düzenli olarak yalanlandı.
Mbappe şöyle dedi: "Vinicius ile çok iyi bir ilişkim var. Bu yıl çok daha iyi, birbirimizi çok daha iyi tanıdık. O harika bir oyuncu ve çok iyi bir insan.
"Aynı takımda iki ünlü oyuncu olması gazetelerin satışını artırıyor... İnsanların sürekli bizim hakkımızda konuştuğunu biliyoruz. Ben bunu normal karşılıyorum çünkü gerçek bir sorun olduğunda, umarım böyle bir şey asla olmaz, bunun ciddi bir sorun olduğunu söylerim. Ve insanlar beni dinler ve ciddi olduğumu anlar. Bu ciddi bir sorun değil. Ünlü bir futbolcunun veya Real Madrid oyuncusunun hayatında bu ciddi bir sorun değil."
Vinicius, Suudi Pro Ligi ile bağlantıları arasında yeni bir sözleşme imzalayacak mı?
Vinicius'un Bernabeu'dan ayrılacağına dair spekülasyonlar var ve Suudi Pro Ligi'nde göz kamaştırıcı tekliflerin hazırlandığı söyleniyor, ancak kendisi İspanya'nın başkentinde mutlu olduğunu ve 2027'de sona erecek olan sözleşmesinin uzatılmasını kabul edebileceğini iddia ediyor.
Geleceği hakkında şunları söyledi: "Çok mutluyum. Real Madrid'de oynamak, sahip olduğum hayat ve ailem beni mutlu ediyor. Saha içinde ve dışında mutlu olmak en iyisidir."
Vinicius, 2024'te Ballon d'Or adayı olduğundan beri performansında hafif bir düşüş yaşadı, ancak dört sezon üst üste 20 gol barajını aştı. Önceki Madrid menajeri Xabi Alonso ile anlaşmazlık yaşamasına rağmen, bu sezon çift haneli rakamlara ulaştı.
Üzerinde baskı olduğunu çok iyi biliyor ve erken yaşta yetenekli bir genç olarak sahneye çıktıktan sonra buna alıştığını iddia ediyor. En parlak spot ışıkları altında performans sergilemekle ilgili şunları ekledi: "Çok gençken ünlü olmayı öğrenmiyoruz. Birdenbire ünlü oldum ve sokağa çıkamaz hale geldim.
İyi yanı, insanların sizi çok sevmesidir, ama kötü yanı basını ve rakip taraftarlarıdır. Ama ben (rakip taraftarların ıslıklarını) seviyorum. Bu maçlar için antrenman yapıyoruz. Baskı altındaki anlarda en iyi oyuncular öne çıkar ve Real Madrid'de biz hazırız."
- Getty
Real Madrid 2025-26 fikstürü: Sırada Mourinho'nun Benfica'sı ile karşılaşma var
Real, bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele ediyor. Vinicius ve Mbappe, Salı günü Jose Mourinho'nun Benfica'sına karşı Avrupa kupalarında eleme turu maçına çıkacak, ardından Cumartesi günü Osasuna'ya konuk olacak.
Reklam