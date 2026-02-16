"Onun menajeri olarak hareket ettim" - Vinicius Jr, Real Madrid'in Kylian Mbappe ve Jude Bellingham'ı transfer etmesine nasıl yardımcı olduğunu açıkladı

Vinicius, Mbappe'yi düzenli olarak ikna ederek transferin gerçekleşmesi için harekete geçti. Brezilya milli takım oyuncusu, Ibai Llanos'a, İngiltere milli takımının orta saha oyuncusunun da İspanya'ya gitmesi için ikna edildiğini söyledi: "Her yaz ona [Mbappe] 'Ne zaman geliyorsun?' diye yazdım. Menajer gibi davrandım. [Jude] Bellingham için de aynısını yaptım. Kazanmak için daha fazla seçeneğe sahip olmak için en iyilerle oynamak istiyorum. Ailemizden daha fazla zamanı birbirimizle geçiriyoruz. İyi bir ilişkimiz olması gerekiyor."

Daha önce Mbappe ve Vinicius'un Madrid'de ana adam olmak istedikleri için gergin bir ilişki yaşadıkları konuşulmuştu, ancak bu söylentiler düzenli olarak yalanlandı.

Mbappe şöyle dedi: "Vinicius ile çok iyi bir ilişkim var. Bu yıl çok daha iyi, birbirimizi çok daha iyi tanıdık. O harika bir oyuncu ve çok iyi bir insan.

"Aynı takımda iki ünlü oyuncu olması gazetelerin satışını artırıyor... İnsanların sürekli bizim hakkımızda konuştuğunu biliyoruz. Ben bunu normal karşılıyorum çünkü gerçek bir sorun olduğunda, umarım böyle bir şey asla olmaz, bunun ciddi bir sorun olduğunu söylerim. Ve insanlar beni dinler ve ciddi olduğumu anlar. Bu ciddi bir sorun değil. Ünlü bir futbolcunun veya Real Madrid oyuncusunun hayatında bu ciddi bir sorun değil."