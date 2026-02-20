"Onun kafasının içinde değilim!" - Diego Simeone, Barcelona ile bağlantıları olan Julian Alvarez'in geleceğinden emin değilken, Atletico Madrid yıldızı gol orucunun ardından "en iyi haline geri dönüyor"

Camp Nou'ya transfer olacağına dair spekülasyonlar hız kazanırken, haberlere göre Barcelona, Dünya Kupası şampiyonu oyuncuyu Robert Lewandowski'nin ideal halefi olarak görüyor. Bu söylentilere rağmen Alvarez, Metropolitano'da formuna kavuştu ve sezonun kritik bir döneminde Simeone'nin taktiksel düzeninde önemli bir rol oynadı. Bu sezon şu ana kadar, tüm turnuvalarda 35 maçta 13 gol ve 6 asist kaydetti.

Atleti teknik direktörü, takımının Espanyol ile oynayacağı La Liga maçı öncesinde bu söylentilere değindi ve forvetin son dönemdeki performansından memnun olduğunu, ancak oyuncunun özel düşüncelerini bilmediğini belirtti. Simeone, 26 yaşındaki oyuncunun bir süre istikrarsız bir dönem geçirdikten sonra nihayet eski haline döndüğünü vurguladı.

Simeone, spekülasyonlarla ilgili olarak gazetecilerin sorusuna "Onun kafasının içinde değilim". "Sadece son iki maçta nasıl oynadığını görüyorum, her zamanki seviyesine geri dönüyor ve ona bu şekilde ihtiyacımız var. Kafasının içinde ne olduğunu bilemem, ama işine yansıyanlardan çok memnunum."