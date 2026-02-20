Getty
Çeviri:
"Onun kafasının içinde değilim!" - Diego Simeone, Barcelona ile bağlantıları olan Julian Alvarez'in geleceğinden emin değilken, Atletico Madrid yıldızı gol orucunun ardından "en iyi haline geri dönüyor"
Simeone gürültüye değiniyor
Camp Nou'ya transfer olacağına dair spekülasyonlar hız kazanırken, haberlere göre Barcelona, Dünya Kupası şampiyonu oyuncuyu Robert Lewandowski'nin ideal halefi olarak görüyor. Bu söylentilere rağmen Alvarez, Metropolitano'da formuna kavuştu ve sezonun kritik bir döneminde Simeone'nin taktiksel düzeninde önemli bir rol oynadı. Bu sezon şu ana kadar, tüm turnuvalarda 35 maçta 13 gol ve 6 asist kaydetti.
Atleti teknik direktörü, takımının Espanyol ile oynayacağı La Liga maçı öncesinde bu söylentilere değindi ve forvetin son dönemdeki performansından memnun olduğunu, ancak oyuncunun özel düşüncelerini bilmediğini belirtti. Simeone, 26 yaşındaki oyuncunun bir süre istikrarsız bir dönem geçirdikten sonra nihayet eski haline döndüğünü vurguladı.
Simeone, spekülasyonlarla ilgili olarak gazetecilerin sorusuna "Onun kafasının içinde değilim". "Sadece son iki maçta nasıl oynadığını görüyorum, her zamanki seviyesine geri dönüyor ve ona bu şekilde ihtiyacımız var. Kafasının içinde ne olduğunu bilemem, ama işine yansıyanlardan çok memnunum."
- (C)Getty images
Talipleri uzak tutmak için yüksek bir fiyat etiketi
Barcelona'nın Alvarez'i Lewandowski'nin ideal uzun vadeli halefi olarak gördüğü bildirilirken, Atleti değerli oyuncusunu ucuza bırakmaya niyetli değil. Kulüp yönetimi, 26 yaşındaki oyuncuya 200 milyon euro değer biçerek, yerli veya Avrupalı rakiplerin resmi tekliflerini engellemeye çalışıyor.
Arsenal, Chelsea ve Manchester United gibi Premier League devlerinin ilgisine rağmen, Atleti tavrında kararlı. Alvarez'in sözleşmesi 2030'a kadar devam ettiği için, başkent kulübü onu öngörülebilir gelecekte spor projesinin temel taşı olarak görüyor.
Kulüp başkanı Enrique Cerezo da bu tavrı yansıtarak şöyle konuştu: "Julian, Atletico Madrid ile sözleşmesi olan bir oyuncu ve mutlu. Barça'dan kimse onu transfer etmek için bizimle resmi olarak iletişime geçmedi, hepsi bu."
Takımının zihniyetini savunmak
Transfer konuşmalarının ötesinde, Simeone, yoğun maç takvimi sırasında oyuncularının yoğunluktan yoksun oldukları yönündeki iddialara karşı oyuncularını savunma fırsatını değerlendirdi. Takımın tutarsız performansının çaba eksikliğinden kaynaklandığı fikrini reddeden Simeone, bunun yerine profesyonel sporcuların doğal psikolojik dalgalanmalarına işaret etti. Atleti, son yedi maçından ikisini kazandı ve her iki galibiyet de Copa del Rey'de geldi.
"Onlar da insan ve her gün aynı şekilde davranmıyoruz, her ne kadar öyle davranmak istesek de," diye açıkladı teknik direktör. "Bu bir yoğunluk ya da maçı bilerek kaybetme meselesi değil; 20 yıldır teknik direktörlük yapıyorum ve 19 yıl da futbolcu olarak oynadım, kazanmak ve bunu en iyi şekilde yapmak istemeyen bir futbolcu tanımıyorum. Kaybettiğimiz maçlar kötü oynadığımız için oldu, başka bir nedeni yok."
Atletico, İspanya ligi şampiyonluğu yarışında Real Madrid ve Barcelona'nın daha da gerisine düştü, ayrıca hafta ortasında oynanan Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Club Brugge ile 3-3 berabere kaldı. Copa del Rey hala kazanılabilirken, Rojiblancos'un maçlar arasında dinlenmek için çok az zamanı var.
"Bunu sürdürmek zor; daha geniş kadrolara ihtiyacımız var," dedi Simeone. "Her zamanki gibi 10 veya 11 oyuncu yeterli değil. Açıkçası, çok daha fazla maç var. Şampiyonlar Ligi'nde 16 turuna kalamazsanız rekabet artar ve sadece iki haftanız vardır, Copa del Rey yarı finallerine kalırsanız daha da fazla çaba sarf etmeniz gerekir. Kadroların büyümesi gerektiğine şüphem yok ve yönetim olarak, maçlar arasında gördüklerimize ve sakatlık riskine göre önemli çalışmalar yapmalıyız. Oyunculara sorarsanız, her zaman iyi olduklarını söylerler."
- AFP
Odak noktası La Liga puanlarına kayıyor
Atleti şimdi Espanyol'u ağırlamaya hazırlanıyor ve Simeone bu maçta stil yerine puanları öncelikli hedef olarak belirleyecek. La Liga'da şu anda dördüncü sırada bulunan ve lider Real Madrid'in 15 puan gerisinde olan Los Rojiblancos, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alabilmek için ilk dörtte bitirmeyi hedefliyor.
Espanyol maçının ardından Alvarez ve arkadaşları, dikkatlerini hemen Şampiyonlar Ligi'ne çevirecek ve Club Brugge ile oynayacakları eleme turu rövanş maçına odaklanacaklar.
Reklam