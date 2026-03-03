"Onu görmedik" - Nick Woltemade, Eddie Howe'un seçim kriziyle karşı karşıya kalması nedeniyle Newcastle'ın Man Utd ile oynayacağı maçta hastalık nedeniyle büyük bir şüphe altında

Newcastle, Çarşamba günü Man United'ın ziyaretinden önce büyük bir darbe aldı. Howe, birinci takım kadrosunun bir hastalık salgınına maruz kaldığını doğruladı. Geçen hafta sonu Everton'a 3-2 yenilerek hayalkırıklığı yaşayan Magpies için zamanlama daha kötü olamazdı. Hastalık, antrenman programlarını önemli ölçüde aksattı ve teknik ekip, birkaç önemli oyuncunun oynayabilir olup olmayacağı konusunda endişelenmeye başladı.

En büyük endişe, yaz transfer döneminde kadroya katılan Woltemade ile ilgili. Stuttgart'tan 69 milyon sterlinlik yüksek bir transfer ücretiyle St James' Park'a gelen Alman forvet, birkaç gündür birinci takımın hazırlıklarına katılamıyor. Kadronun bazı üyeleri gizemli hastalığı çabuk atlatmış gibi görünse de, Woltemade'nin durumu hala belirsizliğini koruyor ve sağlık ekibi, Michael Carrick'in United takımıyla oynanacak maç öncesinde oyuncunun iyileşmesini takip ediyor.

Howe, maç öncesi basın toplantısında forvetin antrenmanlara katılmamasının giderek artan bir endişe kaynağı olduğunu itiraf etti. Teknik direktör, bu sorunun ilk olarak Everton maçında ortaya çıktığını ve Jacob Ramsey'in devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldığını belirtti. Ramsey o zamandan beri sahalara dönmüş olsa da, Woltemade hala %100 iyileşme belirtisi göstermiyor.