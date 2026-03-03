Getty Images Sport
"Onu görmedik" - Nick Woltemade, Eddie Howe'un seçim kriziyle karşı karşıya kalması nedeniyle Newcastle'ın Man Utd ile oynayacağı maçta hastalık nedeniyle büyük bir şüphe altında
Hastalık Tyneside kampını sarstı
Newcastle, Çarşamba günü Man United'ın ziyaretinden önce büyük bir darbe aldı. Howe, birinci takım kadrosunun bir hastalık salgınına maruz kaldığını doğruladı. Geçen hafta sonu Everton'a 3-2 yenilerek hayalkırıklığı yaşayan Magpies için zamanlama daha kötü olamazdı. Hastalık, antrenman programlarını önemli ölçüde aksattı ve teknik ekip, birkaç önemli oyuncunun oynayabilir olup olmayacağı konusunda endişelenmeye başladı.
En büyük endişe, yaz transfer döneminde kadroya katılan Woltemade ile ilgili. Stuttgart'tan 69 milyon sterlinlik yüksek bir transfer ücretiyle St James' Park'a gelen Alman forvet, birkaç gündür birinci takımın hazırlıklarına katılamıyor. Kadronun bazı üyeleri gizemli hastalığı çabuk atlatmış gibi görünse de, Woltemade'nin durumu hala belirsizliğini koruyor ve sağlık ekibi, Michael Carrick'in United takımıyla oynanacak maç öncesinde oyuncunun iyileşmesini takip ediyor.
Howe, maç öncesi basın toplantısında forvetin antrenmanlara katılmamasının giderek artan bir endişe kaynağı olduğunu itiraf etti. Teknik direktör, bu sorunun ilk olarak Everton maçında ortaya çıktığını ve Jacob Ramsey'in devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldığını belirtti. Ramsey o zamandan beri sahalara dönmüş olsa da, Woltemade hala %100 iyileşme belirtisi göstermiyor.
Virüs salgınıyla daha da ağırlaşan yaralanma sorunu
Virüs salgını, Eddie Howe için gerçek bir seçim krizi haline gelen son engeldir. Newcastle, kulüp kaptanı Bruno Guimaraes dahil olmak üzere birçok önemli yıldız oyuncusu olmadan zaten zorlu bir dönemden geçiyor. Takımın orta sahasında liderlik ve fiziksel varlığın eksikliği son haftalarda belirgin hale geldi ve kulübün Premier Lig tablosunda 13. sıraya düşmesine neden olan kötü performansına katkıda bulundu.
Hastalık endişelerinin ötesinde, Magpies kesinlikle Lewis Miley, Emile Krafth ve Fabian Schar'dan yoksun. Tino Livramento'nun savunmayı güçlendirmek için zamanında geri dönebileceği umuluyordu, ancak bek oyuncusunun hafta ortası maçında oynayabileceği çok şüpheli. Howe, savunma oyuncusunun rehabilitasyonunun iyi gittiğini, ancak cumartesi günkü maçtan sonra çarşamba günü rekabetçi bir şekilde geri dönmesinin olası olmadığını belirtti.
Howe, "Jacob [Ramsey] dün antrenmana katıldı ve iyi çalıştı, yani hızlı bir şekilde iyileşti" dedi. "Takımda bir hastalık olduğu açık, çünkü Nick Woltemade hastalandı ve onu birkaç gündür görmedik. Bakalım, ona her şansı vereceğiz."
Howe, artan devamsızlık listesini ele alıyor
Newcastle teknik direktörü, özellikle Livramento'nun dönüş tarihi konusunda mevcut durumun öngörülemezliğinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. "Bence [Livramento için henüz çok erken]. Sanırım o da dönüşe giderek yaklaşıyor" diye ekledi. "Onun hakkında çok soru sorduğumu biliyorum ve nedenini anlıyorum çünkü ben de sağlık ekibine aynı soruları soruyorum. Bu bir zincir gibi, onun geri dönmesini çok istiyoruz ama doğru zamanda olması gerekiyor.
"Her sakatlık durumu, dönüş tarihi verip oyuncunun geri dönmesi kadar basit değildir. Her zaman her iki yönde de olabilecek küçük şeyler vardır. Bence başlangıçta verilen programın biraz önündedir, ama evet, şu anda rehabilitasyonunun son aşamalarında."
St James' Park'ta belirleyici bir gece
Newcastle, 4 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de United'ı ağırlayacak. Tıbbi ekip, maç sabahı Woltemade ve diğer sakat oyuncuları son kez değerlendirecek. Alman forvetin oynaması mümkün olmazsa, Howe taktiksel bir değişiklik yapmak zorunda kalabilir ve sahte dokuz numara sistemini kullanabilir veya daha az deneyimli forvetleri kullanarak atağı yönlendirebilir.
Bu maçın ardından Magpies, FA Cup'ta Man City, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Premier League'de Chelsea ile bir dizi zorlu maça çıkacak.
