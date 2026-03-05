"Onlarda güzel olan hiçbir şey yok" - Alan Pardew, eski West Ham teknik direktörü olarak Arsenal'i parçaladı ve Gunners'ın Premier League şampiyonluğunun "yıldız işareti ile geleceğini" söyledi

Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler, Pardew'in hayal kırıklığını paylaşarak Arsenal'i oyunun ritmini kasten bozan alaycı zaman kaybettirme taktiği uygulamakla suçladı. "Sadece bir takım futbol oynamaya çalıştı" diye hayıflanan Hurzeler, "Biz futbol oynamaya çalıştık ve bizim savunduğumuz da budur. Sadece zaman kaybetmeye çalışan bir rakiple ritim tutturmak kolay değil... Bugün futbol oynamaya çalışan tek bir takım vardı. İstatistiklerin asla yalan söylemediğini düşünüyorum. Tek bir şutla gol yedik. O kadar da etkili değildik. Son üçte birde daha fazla fırsat yaratmalıydık."

Pardew'in "yıldız işareti" yorumları sorulduğunda, Hurzeler kendi takımının gelişimine odaklanmayı tercih ederken, Arsenal'in amaçlarının kamuoyunun gözünde araçları haklı çıkaracağını belirtti. "Bence herkes kendi başına karar vermeli" dedi. "Arsenal hakkında çok fazla zaman harcamak istemiyorum çünkü fikrimi söyledim, o yüzden önümüzdeki dokuz maçın nasıl geçeceğini görelim."