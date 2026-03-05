Getty Images Sport
"Onlarda güzel olan hiçbir şey yok" - Alan Pardew, eski West Ham teknik direktörü olarak Arsenal'i parçaladı ve Gunners'ın Premier League şampiyonluğunun "yıldız işareti ile geleceğini" söyledi
Arsenal, Premier Lig şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı
Amex Stadyumu'ndaki zafer, Bukayo Saka'nın erken golüyle garantilendi ve savunmadaki direnç ve eleştirmenlerin "karanlık sanatlar" olarak adlandırdığı taktiklerle şekillendi. Arsenal, Seagulls karşısında sadece iki şut çekebildi ve %70,9'luk pas isabet oranı kaydetti - bu, beş yıldan fazla bir süredir en düşük oranları. Manchester City'nin Nottingham Forest ile 2-2 berabere kalmasıyla şampiyonluk artık Gunners'ın elinde, ancak takımın yaklaşımı önemli bir tartışma konusu haline geldi.
Arsenal'in galibiyetinde 'güzel bir şey yok'
talkSPORT'ta konuşan Pardew, mevcut lig liderlerini oyunculuk becerilerine aşırı güvenmekle eleştirdi. "Futbol menajeri gözüyle baktığımda, çok profesyoneller. Hedefe ulaşmak için her türlü oyunculuk becerisini kullanıyorlar" dedi. Ayrıca, Arsenal'in pragmatik tarzının, Mayıs ayında kupayı kaldırmaları halinde tarih kitaplarında bir uyarı notu ile anılması gerektiğini öne sürdü. "Adlarının yanında bir yıldız işareti olacak çünkü onlara bakıp... bunun sadece işlevsel bir gösteri olduğunu söylemek zorundasınız. İyi, güçlü ve kuvvetliler. Ama onlarda güzel olan hiçbir şey yok. Gerçek bu."
Hurzeler karanlık sanatlar konusunda öfkeli
Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler, Pardew'in hayal kırıklığını paylaşarak Arsenal'i oyunun ritmini kasten bozan alaycı zaman kaybettirme taktiği uygulamakla suçladı. "Sadece bir takım futbol oynamaya çalıştı" diye hayıflanan Hurzeler, "Biz futbol oynamaya çalıştık ve bizim savunduğumuz da budur. Sadece zaman kaybetmeye çalışan bir rakiple ritim tutturmak kolay değil... Bugün futbol oynamaya çalışan tek bir takım vardı. İstatistiklerin asla yalan söylemediğini düşünüyorum. Tek bir şutla gol yedik. O kadar da etkili değildik. Son üçte birde daha fazla fırsat yaratmalıydık."
Pardew'in "yıldız işareti" yorumları sorulduğunda, Hurzeler kendi takımının gelişimine odaklanmayı tercih ederken, Arsenal'in amaçlarının kamuoyunun gözünde araçları haklı çıkaracağını belirtti. "Bence herkes kendi başına karar vermeli" dedi. "Arsenal hakkında çok fazla zaman harcamak istemiyorum çünkü fikrimi söyledim, o yüzden önümüzdeki dokuz maçın nasıl geçeceğini görelim."
Arsenal, tek gol farkla 10 galibiyet elde etti.
Estetik eleştirilere rağmen, Arteta'nın son derece etkili bir galibiyet makinesi kurduğu yadsınamaz. Gunners, bu sezon Premier Lig'de 10 maçı tek gol farkla kazandı ve 14 maçta kalesini gole kapattı. Bu, 20 yıldır bu aşamada elde ettikleri en iyi savunma performansı. Bu sağlam savunma, Brighton maçı öncesinde William Saliba'nın sakatlığı nedeniyle kaybettikleri oyuncuyu bile telafi etmelerini sağladı. Rakipler ve yorumcular sonuçların stilden daha önemli olup olmadığını tartışırken, Arsenal'in önceliği açık. Kuzey Londra ekibi için asıl güzellik, nasıl elde ettiklerine bakılmaksızın, Mayıs ayında kupayı kaldırmak olacaktır.
