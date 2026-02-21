Getty
Çeviri:
"Onlar sözlerini yerine getirdiler" - Man City, rakipler arasındaki temel farkın açıklanmasıyla Arsenal'i geçerek Premier League şampiyonluğuna ulaşacak
City, Arsenal'in eksik olduğu önemli bir unsura sahip.
Guardiola, şampiyonluk yarışındaki haftalık değişiklikleri "hiç umursamadığını" iddia ederken, birçok uzman, Arsenal'in bu sezon ligin en kötü takımı olan Wolves'a karşı şok edici bir yenilgiye uğramasının ardından, City'nin sonuna kadar gidip Arsenal'i geçeceğini savunuyor. TNT Sports'ta City'nin Newcastle ile oynayacağı maç öncesinde konuşan eski defans oyuncuları Joleon Lescott ve Joe Cole, Guardiola'nın takımının kadrosunda Mikel Arteta'nın takımında eksik olan çok önemli bir unsur olduğunu öne sürdüler.
- Getty Images Sport
"Pep, oyuncularının şampiyon olduğunu biliyor."
Cole şöyle dedi: "Onlar bu yolu yürüdüler. Tüm gerçek üst düzey oyuncular, etrafta ne kadar baskı olursa olsun, ne kadar çok göz üzerlerinde olursa olsun, bunu o kadar çok severler ve bir adım öne çıkarlar. Arteta, şampiyon olduklarını düşündüğü oyunculara sahip, aksi takdirde onları transfer etmezdi, ama bunu bilmiyor. Pep, şampiyon olduklarını bildiği oyunculara sahip. Onları sahaya sürdüğünde, onlara sadece 'her zamanki gibi oynayın, birçok şampiyonluk kazandınız' demesi yeterli."
Lescott da aynı fikirde: "Benim içinde bulunduğum şampiyonluk kazanan takımlar yeniydi. Bu Pep için yeni bir şey değil, bu kulüp için de artık yeni bir şey değil. Onlar deneyimli. Umutları ve inançları Premier Lig'de, ama beklentileri her yarışmada. Arsenal için bence Premier Lig. Şimdi bir kupa kazanmayı seçebilselerdi, onu seçerlerdi. City, dördünü de kazanmak için birini feda etmeyeceklerini ve dördünü de kazanabileceklerine inandıklarını söylerdi. Pep, umursamadığını söylediğinde bunu kasteder, her şeyi eşit derecede önemser."
Guehi ve Semenyo 'şampiyonlar gibi oynuyorlar'
City ile beş yıl içinde iki Premier League şampiyonluğu kazanan Lescott, kulübün son transferleri Antoine Semenyo ve Marc Guehi'nin, sırasıyla Bournemouth ve Crystal Palace'tan Cityzens'a yeni katılmış olsalar da, şampiyonluk deneyimi olan oyuncular gibi oynadıklarını söyledi.
"Tanımadıkları Marc Guehi ve Semenyo gibi transfer ettikleri oyuncular bile şampiyonluk kazanmamış olsalar da şampiyonlar gibi oynuyorlar" dedi. "Arsenal oyuncuları kadar duygusal davranmadan sakin bir şekilde oynuyorlar ve bence bu çok önemli. Man City takımındaki bazı oyuncuların sahip olduğu deneyimi aktarabilir, sakin kalabilir ve umarım bunu başarabilirler."
Cole, Semenyo ve Guehi hakkında şunları ekledi: "Bu iki genç oyuncuya kazandırdıkları şey, açlık. Bu çocuklar, bu aşamaya gelmek ve şampiyon olmak için hayatları boyunca mücadele ettiler. Açlık getiriyorlar, takıma bir şeyler katıyorlar. Muhtemelen soyunma odasına girerken 'işte bu, Man City'deyim, şampiyonluklar kazanacağım' diye düşünüyorlar. Sakin bir ortama giriyorlar ve bu da onların sadece oyunlarını oynamalarına ve takıma bir şeyler katmalarına olanak tanıyor. Bu, Premier League'in zirvesinde mücadele eden bir kulübün şimdiye kadar yaşadığı en iyi Ocak transfer dönemlerinden biri olabilir. Bu iki genç olağanüstüydü."
- Getty Images Sport
Carabao Kupası finali 'Arsenal için daha önemli'
City ve Arsenal, Premier Lig şampiyonluğu yarışı sonuçlanmadan iki ay önce, Mart ayında Wembley'de Carabao Cup finalinde karşı karşıya gelecek. Arsenal en son 2020'de bir kupa kazandı ve Lescott, sonuç ne olursa olsun finalin Arsenal üzerinde City'den daha büyük bir etki yaratacağına inanıyor.
"Bu çok önemli, Arsenal için daha büyük bir önemi var" diye ekledi. "Kazanırlarsa bile, City'den daha fazla inanç kazanacaklar, ancak kaybederlerse Arsenal için daha zararlı olacaktır. Her iki durumda da Arsenal üzerinde daha büyük bir etkisi olabilir, onları biraz raydan çıkarabilir."
Reklam