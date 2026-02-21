"Onlar sözlerini yerine getirdiler" - Man City, rakipler arasındaki temel farkın açıklanmasıyla Arsenal'i geçerek Premier League şampiyonluğuna ulaşacak

Cole şöyle dedi: "Onlar bu yolu yürüdüler. Tüm gerçek üst düzey oyuncular, etrafta ne kadar baskı olursa olsun, ne kadar çok göz üzerlerinde olursa olsun, bunu o kadar çok severler ve bir adım öne çıkarlar. Arteta, şampiyon olduklarını düşündüğü oyunculara sahip, aksi takdirde onları transfer etmezdi, ama bunu bilmiyor. Pep, şampiyon olduklarını bildiği oyunculara sahip. Onları sahaya sürdüğünde, onlara sadece 'her zamanki gibi oynayın, birçok şampiyonluk kazandınız' demesi yeterli."

Lescott da aynı fikirde: "Benim içinde bulunduğum şampiyonluk kazanan takımlar yeniydi. Bu Pep için yeni bir şey değil, bu kulüp için de artık yeni bir şey değil. Onlar deneyimli. Umutları ve inançları Premier Lig'de, ama beklentileri her yarışmada. Arsenal için bence Premier Lig. Şimdi bir kupa kazanmayı seçebilselerdi, onu seçerlerdi. City, dördünü de kazanmak için birini feda etmeyeceklerini ve dördünü de kazanabileceklerine inandıklarını söylerdi. Pep, umursamadığını söylediğinde bunu kasteder, her şeyi eşit derecede önemser."