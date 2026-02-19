Getty Images Sport
"Onlar oyunda olmamalı" - Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, Vinicius Jr'a yönelik taciz olayının ardından güçlü bir ırkçılık karşıtı mesaj verdi
Rosenior, ırkçı taciz soruşturması sırasında Vinicius Jr'ı savunuyor
Rosenior, Salı günü Prestianni'ye yönelik ırkçı taciz iddialarının ardından devam eden tartışmalar üzerine konuştu. Jose Mourinho ve Mark Clattenburg gibi isimler, olaya verdikleri tepkiler nedeniyle eleştirilerin hedefi olurken, Benfica ise oyuncusunu savunmak için sosyal medyada paylaşımlar yayınlayarak durumu daha da kızıştırdı.
Prestianni'nin sözleri hakkında soruşturma devam ediyor ve The Mirror'a göre , ırkçı taciz suçundan suçlu bulunursa en az 10 maçlık ceza alabilir . Arjantinli oyuncu, sosyal medyada yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı .
Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Rosenior, Vinicius Jr.'a empatiyle yaklaşarak durumla ilgili görüşünü açıkladı. Futbolda ırk ayrımcılığına yer olmadığını açıkça belirten Rosenior, ırkçılık suçundan suçlu bulunanların "oyunda yer almaması gerektiğini" söyledi.
Rosenior'un Vinicius Jr'a yönelik ırkçılık iddiaları hakkında söyledikleri
Rosenior, The Independent gazetesine verdiği demeçte gazetecilere şunları söyledi : "Bu üzücü bir durum. Her zaman bir bağlam olması gerekir. Şunu söyleyebilirim ki, sadece futbolda değil, toplumda her türlü ırkçılık kabul edilemez.
"Soruşturma devam eden bir olay hakkında konuşamam. O olay hakkında konuşmayacağım. Söylemek istediğim şey, Vinicius Jr'ın üzüldüğü gibi bir oyuncunun üzüldüğünü gördüğünüzde, normalde bir nedeni vardır."
Rosenior, muhtemelen Mourinho'nun maç sonrası yorumlarına atıfta bulunarak, "oyuncunun nasıl kutlama yaptığına bakılmaksızın" ırkın asla bir faktör olmaması gerektiğini ekledi.
Rosenior, “Ben de ırkçı tacize maruz kaldım” diye devam etti. “Bunu yaşayan insanlar tanıyorum ve insanların anlaması gereken şey, gurur duyulması gereken bir şey için yargılanmanın en kötü şey olduğu.
"Herhangi bir oyuncu, koç veya menajer ırkçılıkla suçlanırsa, oyunda yer almamalıdır. Bu kadar basit.
Irk veya cinsiyet hakkında konuşurken çok karmaşık bir durum söz konusu. Toplumda değişmesi gereken çok şey var. Dürüst olmak gerekirse, bu durum beni hasta ediyor. Bence bu, futboldan daha geniş bir tartışma konusu. Bence ortadan kaldırılması gereken bu tür konularda daha fazla hesap verebilirlik olmalı."
Eski Chelsea teknik direktörü Mourinho'nun yorumları eleştiri yağmuruna tutuldu
Bu olay, eski Chelsea teknik direktörü Mourinho'nun maç sonrası yaptığı açıklamada, gaslighting suçlamalarına yol açan şu sözleri söylemesinin ardından geldi: "Bu, maçın çılgın anı, muhteşem bir gol olmalıydı. Ne yazık ki [o] bu şaşırtıcı golü attığı için mutlu değildi. Böyle bir gol attığınızda, saygılı bir şekilde kutlarsınız."
Mourinho şöyle devam etti: "Vinicius'a, böyle bir gol attığında sadece kutlama yapıp geri dönmen gerektiğini söyledim. Irkçılık hakkında tartışırken, ona bu kulübün tarihindeki en büyük kişinin [Eusebio] siyahi olduğunu söyledim.
"Bu kulüp, ırkçı olmaktan en uzak kulüptür. Eğer zihninde bununla ilgili bir şey varsa, burası Benfica.
"Onlar [Vinicius ve Prestianni] bana farklı şeyler söylediler. Ama ben birine ya da diğerine inanmıyorum. Bağımsız olmak istiyorum."
Şampiyonlar Ligi ikinci maçı yaklaşırken soruşturma devam edecek
Estádio Da Luz'daki olayla ilgili soruşturma birkaç hafta sürebilir, bu da Prestianni'nin önümüzdeki Çarşamba günü Benfica'nın Real Madrid'e konuk olacağı Şampiyonlar Ligi rövanş maçında forma giyebileceği anlamına geliyor. Mourinho ve Benfica'nın yaptığı açıklamaların yankıları önümüzdeki günlerde de devam edecek.
Chelsea, Cumartesi günü Premier Lig'de 19. sıradaki Burnley'i ağırlayacak ve Rosenior yönetiminde bu sezon ilk dörtte yer almayı hedefleyen takım, 1 Mart'ta Emirates'te Arsenal'e konuk olacak.
