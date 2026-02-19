"Onlar oyunda olmamalı" - Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, Vinicius Jr'a yönelik taciz olayının ardından güçlü bir ırkçılık karşıtı mesaj verdi

Rosenior, The Independent gazetesine verdiği demeçte gazetecilere şunları söyledi : "Bu üzücü bir durum. Her zaman bir bağlam olması gerekir. Şunu söyleyebilirim ki, sadece futbolda değil, toplumda her türlü ırkçılık kabul edilemez.

"Soruşturma devam eden bir olay hakkında konuşamam. O olay hakkında konuşmayacağım. Söylemek istediğim şey, Vinicius Jr'ın üzüldüğü gibi bir oyuncunun üzüldüğünü gördüğünüzde, normalde bir nedeni vardır."

Rosenior, muhtemelen Mourinho'nun maç sonrası yorumlarına atıfta bulunarak, "oyuncunun nasıl kutlama yaptığına bakılmaksızın" ırkın asla bir faktör olmaması gerektiğini ekledi.

Rosenior, “Ben de ırkçı tacize maruz kaldım” diye devam etti. “Bunu yaşayan insanlar tanıyorum ve insanların anlaması gereken şey, gurur duyulması gereken bir şey için yargılanmanın en kötü şey olduğu.

"Herhangi bir oyuncu, koç veya menajer ırkçılıkla suçlanırsa, oyunda yer almamalıdır. Bu kadar basit.

Irk veya cinsiyet hakkında konuşurken çok karmaşık bir durum söz konusu. Toplumda değişmesi gereken çok şey var. Dürüst olmak gerekirse, bu durum beni hasta ediyor. Bence bu, futboldan daha geniş bir tartışma konusu. Bence ortadan kaldırılması gereken bu tür konularda daha fazla hesap verebilirlik olmalı."