Getty
"Onlar büyük bir kulüp değil" - Ange Postecoglou, Thomas Frank'ın kovulmasının ardından Tottenham hakkında sert bir yargıda bulundu.
- Getty Images
Postecoglou, kupa lanetini bozduktan sonra kovuldu
Danimarkalı teknik direktör Frank, 38 maçta sadece 13 galibiyet alabildikten sonra 11 Şubat'ta görevinden alındı. Spurs, geçen sezon bir sıra daha aşağıda bitirdiği Premier Lig tablosunda 16. sıraya geriledi.
Postecoglou, takımın küme düşme bölgesine doğru düşüşünü izledi, ancak kıtasal başarıların tadını çıkardı ve 2008'den bu yana ilk kupa zaferini elde etti. Ancak bu, 60 yaşındaki teknik direktörün işini korumak için yeterli olmadı. Postecoglou, transfer piyasasında sık sık eli kolu bağlı kaldığı için her zaman kaybedeceği bir savaş verdiğini iddia etti.
Postecoglou, Spurs'un neden 'büyük kulüp' olmadığını açıklıyor
Postecoglou, The Overlap'a Spurs'un neden istikrar ve süreklilik için mücadele ettiğini, Mauricio Pochettino ve Jose Mourinho gibi isimlerin bile beklentileri karşılayamadığını anlattı. O şöyle dedi: "İsimlerin listesine bakarsanız, onların yapmaya çalıştıkları şeyde ortak bir tema olmadığını görürsünüz. Tottenham'ın DNA'sının bir parçası - daha iyi bir kelime bulamadığım için - takımlarının belirli bir şekilde oynamasını sevmeleri olduğunu düşünüyorum.
Mauricio ile bu yolda ilerlediklerini söylemek doğru olur, ama aynı zamanda, insanların o dönemde Harry'nin (Kane) etkisini çok hafife aldıklarını düşünüyorum. İlk yıl Harry olsaydı, Şampiyonlar Ligi'ne kalacağımıza eminim. O ayrılsa bile, o boşluğu dolduramazsınız. Bu imkansız.
“Yani, dediğim gibi, bu teknik direktörlere baktığınızda, Mauricio belirli bir şekilde oynuyordu ve bence DNA'ya uyuyordu, ama önemli olan, hiçbir şey kazanamadıklarıydı. Kazananlara ihtiyacımız var. O zaman Jose'yi alalım. Jose onları kupa finaline taşıyor ve onlar da kupa öncesinde onu kovuyorlar.
“Yani, kazananlardan bahsediyorsanız, tek seferlik bir maçta, Jose'nin tek seferlik bir maç için kulübümün menajeri olmasını sorun etmem. Ondan sonra ne olacağı... Ve sonra, Antonio [Conte] geldi, çünkü o da bir başka kazanan, ve sonra Antonio gitti ve ben geldim.
“Onlar diyorlar ki, biz futbol istiyoruz. Antonio ile Şampiyonlar Ligi'ne çıktık, ama futbolumuz yoktu. Biz futbol istiyoruz ve sen futbolun içindesin, benim DNA'm da kazanmak olsa da.
“Sonra o yoldan gittik. Demek istediğim bu. Neyi inşa etmeye çalıştıklarını anlamak açısından gerçekten merak uyandırıcı. Ne olduklarını biliyor musun? Açıkçası, inanılmaz bir stadyum, inanılmaz antrenman tesisleri inşa ettiler. Ama harcamalara, özellikle de maaş yapılarına baktığında, büyük bir kulüp değiller.”
- Getty
Postecoglou, Tottenham'ın transfer edemediği hedefleri açıkladı
O ekledi: “Bunu gördüm çünkü oyuncu transferi yapmaya çalıştığımızda, o oyuncular için piyasada değildik. Bazı oyuncular var ki... Yani, ilk yılımın sonunda, beşinci sırada bitirdiğimizde, benim için, tamam, beşinci sıradan nasıl gerçekten zorlu bir mücadeleye geçersiniz? Premier Lig'e hazır oyuncular transfer etmemiz gerekiyordu.
“Ancak o yıl beşinci sırada bitirmek bize Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı vermedi, paramız yoktu. Sonunda Dom Solanke'yi transfer ettik, o kesinlikle... Onu gerçekten çok beğeniyordum, onu çok seviyorum, ve üç genç oyuncu.
“O zamanlar Pedro Neto, [Bryan] Mbeumo, [Antoine] Semenyo ve Marc Guehi'yi takip ediyordum, çünkü beşinci sıradan oraya çıkmak istiyorsak, diğer büyük kulüplerin o anda yapacağı şeyin bu olduğunu söyledim. Ve bu üç genç oyuncu olağanüstü genç oyuncular ve bence Tottenham için harika oyuncular olacaklar, ama sizi beşinciden dördüncü ve üçüncü sıraya taşıyacaklar değil.
“Ancak kulüpten gelen mesaj şuydu: 'Hayır, biz her alanda rekabet edebilen bir kulübüz'. Yani, menajer olarak büyük bir deneyime sahip olduğunuzu söylüyorsunuz, dünyanın dört bir yanındaki çeşitli kulüplerde menajerlik yaptınız. Tottenham, sahada istediğinizi elde etmek veya kulübü ileriye taşımak açısından diğer kulüplerden farklı mı? Hepsi benzersiz, hepsi farklı. Ama Tottenham'a girdiğinizde, her yerde gördüğünüz şey 'cesaret etmek, yapmaktır'. Her yerde bu var. Yine de eylemleri bunun neredeyse tam tersi.
"Onu sevseniz de sevmeseniz de, Daniel [Levy]'ye hakkını verin, çünkü bu yol yeni bir stadyum, yeni tesisler getirdi, ancak güvenli yolu seçerek, aslında kazanmak için bir noktada bazı riskler almanız gerektiğini fark etmediler. Ve bu, kulübün DNA'sıdır.
“Hala Tottenham kulübünün 'biz büyük kulüplerden biriyiz' dediğini hissediyordum, ama gerçekte, son iki yıldır onların davranışlarına bakarak, benim deneyimlerime göre öyle olduklarını düşünmüyorum.”
Transfer işi, Spurs'u Arsenal'in gölgesinde bırakıyor
Arsenal'in kuzey Londra'daki ezeli rakibinin gölgesinde kalan transfer politikası hakkında ise şöyle devam etti: "Arsenal'in oyuncu ihtiyacı olduğunda, Declan Rice için 100 milyon sterlin harcayacaktır. Tottenham'ın bunu yapacağını sanmıyorum. Belki şimdi yapıyordur, bilmiyorum. Ama benim zamanımda değil, hatta benden önce de değildi.
“Bunun büyük bir kısmı, tamam, stadyum inşa ediyorlardı, bu yüzden finansman açıkça bir zorluktu. Sanırım fark etmediğim şey, Şampiyonlar Ligi futbolunun ne kadar fark yarattığıydı ve bence bu yüzden her zaman bu çaresizlik vardı, çünkü bu para kaynağı sağlıyordu, bilirsiniz.
“Yani benim ilk yılımda, bir önceki yıl sekizinci olmuşlardı. İlk maçta Brentford ile oynamadan iki gün önce Harry'yi kaybettik. Denemem gerekiyordu ve bu zor bir görevdi. Zor bir görevdi. Neredeyse başardık. Yani, başka bir yıl beşinci olsaydık, bu muhtemelen [yeterli] olurdu.
“Ve eğer öyle olsaydı, belki geçen yıl üç genç oyuncu almazdık. Ama yine de transfer ücreti ya da maaşların gerçekten çekici olduğunu düşünmüyorum. Yani, Tottenham en son ne zaman gerçekten birini transfer etti ve siz 'vay canına' dediniz?”
- Getty Images Sport
Frank kovuldu, Spurs'un sıradaki maçı Kuzey Londra derbisi
Frank, Brentford'da görev yaptığı dönemde Premier Lig'de edindiği değerli deneyime rağmen, Postecoglou'nun ayrılmasının ardından takımın kaderini tersine çeviremedi. O da, üstlerinden gerekli desteği alamayan bir başka teknik direktör olarak görülüyor.
Postecoglou, Spurs'un teknik direktör kadrosundaki son değişiklikle ilgili olarak şunları söyledi: "Herhangi bir garanti olmadığı için tam bir belirsizlik ortamı yarattınız, çünkü hangi teknik direktörü getirirseniz getirin, orada dünya çapında teknik direktörler vardı ve başarıya ulaşamadılar, peki neden?
"Böylesine büyük bir değişikliğin nedeni neydi? Thomas göreve geliyordu, onun hedefi neydi? Kulübün hedefi neydi? Yılın başında, tabii ki tüm cephelerde rekabet etmekti, ama kulüp uzun süredir tüm cephelerde rekabet etmiyordu.
“Ayrıca, son 20 yıldır kulüpte en etkili kişi de gidiyor, bu yüzden bu kadar büyük bir değişiklik yapacaksanız, orada bir miktar istikrarsızlık olacağını anlamalısınız. Thomas bunun farkında mıydı? Bilmiyorum.
“Bana göre bu adil bir ayrılık, futbolu inceleyen herkes bilir ki, bu benim için bir ilerleme değildi. Daha iyi bir ifade bulamadığım için, yıllarca belirli bir şekilde oynamak için bu tür bir kadro kurdum ve o da bir nevi bu kadroya giriyor ve dediğimiz gibi, Tottenham ilginç bir kulüp.”
Spurs'un gündemindeki bir sonraki maç, eski rakibi Arsenal ile oynanacak derbi. Gunners, 22 Şubat'ta Tottenham Hotspur Stadyumu'na konuk olacak. Bu maçta ve yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçlarında kimin görev alacağı henüz belli değil. Takım, bu turnuvada son 16 turuna yükseldi.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
