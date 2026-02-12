"Onlar büyük bir kulüp değil" - Ange Postecoglou, Thomas Frank'ın kovulmasının ardından Tottenham hakkında sert bir yargıda bulundu.

Postecoglou, The Overlap'a Spurs'un neden istikrar ve süreklilik için mücadele ettiğini, Mauricio Pochettino ve Jose Mourinho gibi isimlerin bile beklentileri karşılayamadığını anlattı. O şöyle dedi: "İsimlerin listesine bakarsanız, onların yapmaya çalıştıkları şeyde ortak bir tema olmadığını görürsünüz. Tottenham'ın DNA'sının bir parçası - daha iyi bir kelime bulamadığım için - takımlarının belirli bir şekilde oynamasını sevmeleri olduğunu düşünüyorum.

Mauricio ile bu yolda ilerlediklerini söylemek doğru olur, ama aynı zamanda, insanların o dönemde Harry'nin (Kane) etkisini çok hafife aldıklarını düşünüyorum. İlk yıl Harry olsaydı, Şampiyonlar Ligi'ne kalacağımıza eminim. O ayrılsa bile, o boşluğu dolduramazsınız. Bu imkansız.

“Yani, dediğim gibi, bu teknik direktörlere baktığınızda, Mauricio belirli bir şekilde oynuyordu ve bence DNA'ya uyuyordu, ama önemli olan, hiçbir şey kazanamadıklarıydı. Kazananlara ihtiyacımız var. O zaman Jose'yi alalım. Jose onları kupa finaline taşıyor ve onlar da kupa öncesinde onu kovuyorlar.

“Yani, kazananlardan bahsediyorsanız, tek seferlik bir maçta, Jose'nin tek seferlik bir maç için kulübümün menajeri olmasını sorun etmem. Ondan sonra ne olacağı... Ve sonra, Antonio [Conte] geldi, çünkü o da bir başka kazanan, ve sonra Antonio gitti ve ben geldim.

“Onlar diyorlar ki, biz futbol istiyoruz. Antonio ile Şampiyonlar Ligi'ne çıktık, ama futbolumuz yoktu. Biz futbol istiyoruz ve sen futbolun içindesin, benim DNA'm da kazanmak olsa da.

“Sonra o yoldan gittik. Demek istediğim bu. Neyi inşa etmeye çalıştıklarını anlamak açısından gerçekten merak uyandırıcı. Ne olduklarını biliyor musun? Açıkçası, inanılmaz bir stadyum, inanılmaz antrenman tesisleri inşa ettiler. Ama harcamalara, özellikle de maaş yapılarına baktığında, büyük bir kulüp değiller.”