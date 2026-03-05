"On top daha" - William Osula, Newcastle antrenmanında geç saatlere kadar kalarak Man Utd'ye attığı golün aynısını çalışmak için olağanüstü bir çaba gösterdi

22 yaşındaki forvet, korkutucu bir hız ve soğukkanlılıkla galibiyet golünü attı. Menajeri, bu golün şans eseri olmadığını söyledi. Howe, genç oyuncunun tam da bu senaryoyu mükemmelleştirmek için 24 saat önce antrenman sahasında ekstra zaman istediğini açıkladı.

Newcastle teknik direktörü maçtan sonra şunları söyledi: "Bir an, çimlerin dışına çıkacağını ve topun oyun dışına çıkacağını düşündüm. Topu oyunda tutmak için gerçekten iyi bir iş çıkardı... Will dün antrenmandan sonra 10 top daha istedi. 10 gol daha atmak ve bugün attığı golün aynısını yapmak istiyordu. 10 golün 8'ini attı. Bu tamamen oyuncunun başarısı, çünkü bunu istiyordu, oyuna girmeden önce daha fazlasını yapmak istiyordu. "Çalışırsan, ödülünü alırsın" felsefesine büyük bir inancım var. Onun adına çok mutluyum."