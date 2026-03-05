Getty Images Sport
Çeviri:
"On top daha" - William Osula, Newcastle antrenmanında geç saatlere kadar kalarak Man Utd'ye attığı golün aynısını çalışmak için olağanüstü bir çaba gösterdi
Osula son dakikada golü atarak maçı bitirdi
Premier League karşılaşması, Jacob Ramsey'in bariz bir dalışın ardından ikinci sarı kartla oyundan atılmasıyla devre arasına girmeden önce kaotik bir hal aldı, ancak Anthony Gordon yine de penaltı noktasından ev sahibi takımı öne geçirmeyi başardı. Casemiro kısa süre sonra eşitliği sağlasa da, Osula'nın muhteşem uzatma dakikalarında attığı gol, üç maçtır evinde yenilgiye uğrayan Eddie Howe'un takımına çok önemli üç puanı kazandırdı.
Howe, Osula'nın antrenman sahasındaki rutinini açıklıyor
22 yaşındaki forvet, korkutucu bir hız ve soğukkanlılıkla galibiyet golünü attı. Menajeri, bu golün şans eseri olmadığını söyledi. Howe, genç oyuncunun tam da bu senaryoyu mükemmelleştirmek için 24 saat önce antrenman sahasında ekstra zaman istediğini açıkladı.
Newcastle teknik direktörü maçtan sonra şunları söyledi: "Bir an, çimlerin dışına çıkacağını ve topun oyun dışına çıkacağını düşündüm. Topu oyunda tutmak için gerçekten iyi bir iş çıkardı... Will dün antrenmandan sonra 10 top daha istedi. 10 gol daha atmak ve bugün attığı golün aynısını yapmak istiyordu. 10 golün 8'ini attı. Bu tamamen oyuncunun başarısı, çünkü bunu istiyordu, oyuna girmeden önce daha fazlasını yapmak istiyordu. "Çalışırsan, ödülünü alırsın" felsefesine büyük bir inancım var. Onun adına çok mutluyum."
Magpies için 'büyük' bir destek
Son haftalarda ivme kazanmakta zorlanan bir takım için bu galibiyet, sezonun dönüm noktası gibi hissedildi. Howe, kırmızı kartın dezavantajının moralini bozmasına izin vermeyen takımının zihniyetini hemen övdü.
Howe şöyle devam etti: "Bizim için çok önemli bir galibiyet. Bence buna ihtiyacımız vardı. Buna ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. Premier Lig'de zorlu bir dönem geçirdik. Son maçlarda performansımızın fena olmadığını düşünüyorum, ancak kaybetmememiz gereken maçları kaybetmenin bir yolunu bulduk. Bugün maça çok iyi başladık, sonra kırmızı kart gördük. Oyuncuların kendilerine acımaya başlaması çok kolay olabilirdi, yine aynı şey oluyor diye. Bu, oyunculara yapabileceğim en büyük iltifattır. İkinci yarıda gerçekten ayağa kalktılar ve hepsi daha fazla çaba gösterdi, hepimiz maçı kazanabileceğimize inandık. Maçın sonu muhteşemdi."
FA Kupası'nda Man City testi devam ediyor
Newcastle, Premier Lig'e kısa bir ara vererek FA Cup beşinci turunda Manchester City ile oynayacağı maça odaklanacak ve ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona'yı ağırlayacak. Manchester United ise bu geç kalınan üzüntüyü 11 gün boyunca yaşayacak. FA Cup'tan erken elendikten sonra, 15 Mart'ta Aston Villa ile oynayana kadar maçları kalmadı.
