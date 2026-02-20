Omar Marmoush, Newcastle'ın numarasını biliyor - ancak Mısırlı oyuncu, Man City'de Erling Haaland'ın gol yükünü sürekli olarak hafifletmesi gerekiyor

Marmoush, bir yıl önce Eintracht Frankfurt'tan 63 milyon sterlin karşılığında transfer olduktan sonra oynadığı üçüncü maçında Newcastle'ı 4-0 mağlup eden takımında muhteşem bir hat-trick yaparak City'ye geldiğini ilan etti. Bu ayın başlarında oynanan Carabao Cup yarı final ikinci maçında da aynı acımasızlığı gösterdi ve 22 dakika içinde iki gol atarak Magpies'in umutlarını söndürdü ve City'nin Wembley'de Arsenal ile karşılaşmasını garantiledi.

Ancak Newcastle'a karşı etkileyici performansını bir kenara bırakırsak, Marmoush henüz transfer bedelini haklı çıkarmış değil. Bu sezon Premier League'de sadece dört maçta ilk 11'de yer aldı ve bu düşük sayının büyük bir kısmı Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükselmesiyle ve diz sakatlığı nedeniyle bir aydan fazla süre kaçırmasıyla ilgili olsa da, Erling Haaland ile City'de ilk 11'de yer almak için rekabet etmenin ne kadar zor olduğunun da bir göstergesi.

Marmoush, Antoine Semenyo'nun Ocak ayında takıma katılmasıyla pozisyonu için daha fazla rekabetle karşı karşıya kaldı ve eski Bournemouth forveti, City'deki ilk ayında Marmoush'un tüm sezon boyunca attığı gol sayısından daha fazla gol atarak hızlı bir başlangıç yaptı. Bu nedenle, sezonun sonuna yaklaşırken, gerçek Marmoush'un ayağa kalkıp City'nin kupa kazanmak için ihtiyaç duyduğu golleri atmaya başlamasının zamanı geldi.