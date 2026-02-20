Goal.com
Richard Martin

Çeviri:

Omar Marmoush, Newcastle'ın numarasını biliyor - ancak Mısırlı oyuncu, Man City'de Erling Haaland'ın gol yükünü sürekli olarak hafifletmesi gerekiyor

Manchester City, Cumartesi günü Newcastle'ı yenmek için en iyi şansı elde etmek istiyorsa, Pep Guardiola'nın atabileceği çok basit bir adım var: Omar Marmoush'u ilk 11'de başlatmak. Mısırlı forvet, Magpies'e karşı oynadığı iki maçta beş gol attı ve Eddie Howe'un takımına attığı goller, geçen Ocak ayında Etihad Stadyumu'na geldiğinden bu yana attığı toplam golün yüzde 41'ini oluşturuyor.

Marmoush, bir yıl önce Eintracht Frankfurt'tan 63 milyon sterlin karşılığında transfer olduktan sonra oynadığı üçüncü maçında Newcastle'ı 4-0 mağlup eden takımında muhteşem bir hat-trick yaparak City'ye geldiğini ilan etti. Bu ayın başlarında oynanan Carabao Cup yarı final ikinci maçında da aynı acımasızlığı gösterdi ve 22 dakika içinde iki gol atarak Magpies'in umutlarını söndürdü ve City'nin Wembley'de Arsenal ile karşılaşmasını garantiledi.

Ancak Newcastle'a karşı etkileyici performansını bir kenara bırakırsak, Marmoush henüz transfer bedelini haklı çıkarmış değil. Bu sezon Premier League'de sadece dört maçta ilk 11'de yer aldı ve bu düşük sayının büyük bir kısmı Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükselmesiyle ve diz sakatlığı nedeniyle bir aydan fazla süre kaçırmasıyla ilgili olsa da, Erling Haaland ile City'de ilk 11'de yer almak için rekabet etmenin ne kadar zor olduğunun da bir göstergesi.

Marmoush, Antoine Semenyo'nun Ocak ayında takıma katılmasıyla pozisyonu için daha fazla rekabetle karşı karşıya kaldı ve eski Bournemouth forveti, City'deki ilk ayında Marmoush'un tüm sezon boyunca attığı gol sayısından daha fazla gol atarak hızlı bir başlangıç yaptı. Bu nedenle, sezonun sonuna yaklaşırken, gerçek Marmoush'un ayağa kalkıp City'nin kupa kazanmak için ihtiyaç duyduğu golleri atmaya başlamasının zamanı geldi.

    Anında etki

    Marmoush, geçen sezonun ilk yarısında City'nin kötü sonuçlar aldığı dönemde, Eintracht Frankfurt formasıyla 19 gol atıp 11 asist yaptığı için, City'nin zayıf hücumunu güçlendirmek için en uygun seçimdi. Marmoush, City'nin kadrosuna hemen dahil edildi ve sezonun kalan 16 lig maçının 14'ünde ilk 11'de yer alırken, yarı final ve final dahil olmak üzere beş FA Cup maçının dördünde forma giydi.

    Norveçli oyuncunun ayak bileği sakatlığı nedeniyle beş hafta sahalardan uzak kaldığı dönem hariç, çoğunlukla Haaland ile hücumu paylaştı. Newcastle'a karşı attığı üç golün yanı sıra, Marmoush Brighton, Leicester City, Crystal Palace ve Bournemouth'a karşı iki gol attı. Cherries ile oynanan FA Cup çeyrek final maçında galibiyet golünü attı ve Mayıs ayında Premier League Sezonun Golü seçilen muhteşem bir şutla skoru belirledi.

    Tek olumsuzluk, Marmoush'un FA Cup finalinde Crystal Palace'a yenildikleri maçta Dean Henderson tarafından penaltı noktasından golü engellenmesiydi, ancak Haaland, Wembley'de sorumluluktan kaçtığı için daha fazla eleştiri aldı.

    'Üç ay boyunca inanılmaz'

    Guardiola, Ocak ayında Marmoush'un etkisine ilişkin olarak, "Geçen sezon geldiğinde iki veya üç ay boyunca inanılmaz bir performans sergiledi" dedi. "O olmasaydı, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak veya FA Cup finaline ulaşmak imkansız olurdu. O özel bir oyuncu, ne yaşlı ne de genç, ama gelişme potansiyeli var ve koşularında dinamik bir enerjiyle gol duygusu var, bu gerçekten çok iyi."

    Guardiola, ilk kez değil, değerlendirmesinde acımasızca dürüst davrandı ve Marmoush'un İngiltere'deki heyecan verici başlangıcına ayak uydurmakta zorlandığını söylemek doğru olur. Bu sezon Premier Lig'de sadece Wolves'a karşı bir gol attı, diğer üç golünü ise Carabao Kupası'nda attı.

    Başlangıç kazanmak için mücadele etmek

    Forvet için daha endişe verici olan şey, çok nadiren sahaya çağrılmasıdır. Marmoush, dört aydan fazla bir süre lig maçında ilk 11'de yer almadı ve Guardiola kadrosunda büyük değişiklikler yaptığında şans buldu, aksi takdirde yedek kulübesinden birkaç dakika oynamakla yetinmek zorunda kaldı.

    Geçen sezon teknik direktör, Marmoush'u Haaland ile birlikte oynatmakta bir sorun görmemişti, ancak bu sezonun büyük bir bölümünde ikisinden birini seçecekmiş gibi görünüyordu. Norveçli oyuncu Ağustos ve Aralık ayları arasında 25 gol attığı için, bu rekabette tek bir kazanan olacaktı.

    Striker partnerinden yedek oyuncuya

    Ancak Marmoush AFCON'da iken, Haaland City'nin tek forveti olarak yorgun düştü ve açık oyunda dokuz maç boyunca gol atamadı. Takımın formu da düştü ve 2026'nın ilk dört lig maçında galibiyet alamadı.

    Marmoush, milli takım görevinden döndükten sonra önemini artırdı ve City'nin tüm turnuvalarda oynadığı sekiz maçın hepsinde forma giydi, bunlardan beşinde ilk on birde yer aldı. Liverpool maçında Haaland'ın yanında ilk on birde yer alması sürpriz oldu ve Galatasaray maçında da onunla birlikte ilk on birde yer aldı, ancak her iki maçta da başarılı bir performans gösteremedi ve her iki maçta da oyundan alındı.

    Bu dönemde en iyi performansını Wolves ve Newcastle maçlarında tek başına forvette oynarken gösterdi.

    Semenyo'dan çok etkilendim

    Guardiola'nın Wolves maçından sonra Marmoush'u övdüğünde, Mısırlı oyuncuyu "gerçek bir kanat oyuncusundan çok bir forvet" olarak gördüğünü vurgulaması anlamlıydı. Ancak Marmoush, Haaland ile oynarken City'nin 4-1-4-1 dizilişinde sol kanatta görev yapma eğilimindeyken, Norveçli oyuncu kadroda yer almadığında forvet hattını yönetti.

    Geniş alanda bir rol kapma umutları, Premier Lig'de son beş maçta ilk 11'de yer alan ve şu ana kadar 9 maçta 5 gol ve 2 asistle muhteşem bir form sergileyen Semenyo tarafından sarsıldı. Ganalı forvet sol ve sağ kanatta oynayabilirken, Fulham maçında Haaland ile birlikte forvet ikilisinde de yer aldı.

    Marmoush'un takıma katıldığından sadece bir yıl sonra başka bir yeni transfer tarafından yerinden edilmesi, City'nin acımasızlığını gösteriyor. Savinho ve Jeremy Doku'nun sakatlıktan dönmesi de forvet hattında rekabeti daha da artıracak. Bu, önümüzdeki üç buçuk ayda dört kupa kazanmak için mücadele eden City için harika bir haber, ancak Marmoush'un bir adım öne çıkıp çıkamayacağı ya da yedek kulübesinde kalıp kalmayacağı sorusunu akla getiriyor. Bu da onun Julian Alvarez'in izinden giderek Haaland'ın yedeği olarak takımdan ayrılmak istemesine yol açabilir.

    Kupalar mı, yoksa ana rol mü?

    Marmoush'un asıl hedefinin, her şampiyonluk için mücadele eden son derece rekabetçi bir takımın parçası olmak mı, yoksa kendi adını duyurmak mı olduğu belirleyici olacaktır. City'nin hücumdaki zenginliği göz önüne alındığında, ikincisini başarmak istiyorsa işi zor olacak, ancak kupa kazanmak onu tatmin edebilir.

    Etihad'a geldiğinde "Kupa kazanmak istediğimi inkar edemem" demişti. "City, uzun yıllardır İngiltere'nin en başarılı kulübü, bu yüzden kazanan bir ortama ve kazanma kültürüne katıldığımı biliyorum. Personelden ve takım arkadaşlarımdan öğrenmek istiyorum ve bu kazanan takımın değerli bir üyesi olmak istiyorum."

    Marmoush, Guardiola yönetiminde kupasız geçen iki sezondan sadece birinde City'ye katılma şanssızlığını yaşadı, ancak takımda yenilenmiş bir hırs ve şampiyonluk yarışında Arsenal'i yakalamaya devam edebileceklerine dair net bir inanç var. Ve City'nin bu yolculuktaki bir sonraki engeli olan Newcastle, Marmoush'un en sevdiği rakip.

