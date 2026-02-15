AFP
Çeviri:
Oleksandr Zinchenko'nun Ajax macerası, ev sahibi takımdaki ilk maçının ikinci dakikasında geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle şimdiden sona ermiş olabilir
- Getty Images Sport
Ajax, Zinchenko'nun sakatlığının ciddiyeti konusunda 'net değil'
Zinchenko, Cumartesi gecesi Ajax'ın Fortuna Sittard'ı 4-1 mağlup ettiği maçta Dimitrios Limnios ile çarpışmasının ardından, maçın henüz ikinci dakikasında sol dizinden sakatlandı. Oyuncu, sahadan çıkarılıp soyunma odasına götürülmeden önce sahada tedaviye ihtiyaç duydu. Fred Grim'in takımı, Zinchenko'nun oyundan çıkmasının ardından Jorthy Mokio, Rayane Bounida ve Mika Godts'un golleriyle rahat bir galibiyet elde etti.
Ancak 29 yaşındaki oyuncunun erken çıkışı, ev sahibi takımın büyük galibiyetini gölgeledi. Grim, galibiyetin ardından sakatlığın ciddiyetini bilmediğini itiraf etti.
Ajax teknik direktörü, "Şu anda Oleksandr Zinchenko'nun sakatlığının ne kadar ciddi olduğu belli değil" dedi. "Yarın veya ertesi gün MR çekilecek. Umarım yakında daha fazla bilgi sahibi oluruz ve sakatlığı çok ciddi değildir."
Zinchenko'nun, bu yaz Kuzey Amerika'da Ukrayna'nın kaptanlığını yapmak için Dünya Kupası umutlarını canlı tutmak amacıyla Ajax'a transfer olmak için maaşında büyük bir kesintiye gittiği bildirildi, ancak Ukrayna'nın bu önemli turnuvaya katılmaya hak kazanması halinde Zinchenko'nun turnuvayı tamamen kaçıracağı endişesi var.
Ajax'a transferi, Arsenal ile üç buçuk yıllık işbirliğini sona erdirdi.
Zinchenko, bu sezonun başlarında Nottingham Forest'a kiralandığı dönemde forma şansı bulmakta zorlanınca Arsenal'den ayrıldı ve Ajax'a kısa süreli bir sözleşmeyle transfer oldu. Ukrayna milli takım oyuncusu, sakatlığı nedeniyle Tricky Trees formasıyla sadece dört lig maçına çıktı. Bunların en sonuncusu, Aralık ayı sonunda Everton'a 2-0 yenildikleri maçtı.
Ajax'a transferiyle Zinchenko, 2022'de Manchester City'den Arsenal'e katıldığından beri sürdürdüğü üç buçuk yıllık Arsenal macerasını sonlandırdı. Amsterdam deviye transfer olduğu sırada Zinchenko, resmi Instagram sayfasında taraftarlara veda mesajı yayınladı.
Zinchenko mesajına "Gunners'a" diye başladı. "Beni nasıl karşıladığınızı asla unutmayacağım. İlk maçta 'Always beliiiiiieeeve' sloganınızı duyduğumda tüylerimin diken diken olduğunu hala hatırlıyorum.
Bunu hayal bile edemezdim. Kalbimin en derinlerinden, benim ve ailem için yaptığınız her şey için size çok teşekkür etmek istiyorum. Teknik kadroya, bu muhteşem kulübün küçük bir parçası olma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.
"Oyuncular, paha biçilmez deneyimler, harika anılar ve ömür boyu sürecek dostluklar için teşekkür ederim. Tüm personele, bana ve aileme yardım ettiğiniz ve baktığınız için teşekkür ederim.
"Ve tabii ki taraftarlara, sevgi, destek ve eleştirileriniz için teşekkür ederim. Biz oyuncular olarak bunları kabul etmeli ve daha da çok çalışmalıyız. Hepinize en iyisini diliyorum ve dilediğiniz her şeyi başarmanızı umuyorum.
"Bir kez Gunner olan, sonsuza kadar Gunner kalır. Teşekkürler. @arsenal [kalp emojisi]."
- AFP
Ajax, Cumartesi günkü galibiyetle 10 maçta yenilmezliğini sürdürdü
Ajax'ın Fortuna Sittard'a karşı aldığı ağır galibiyet, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı, ancak bu 10 maçın sadece 6'sını kazandılar ve son 5 maçın sadece 2'sini kazanarak Grim'in takımı, Cuma günü FC Volendam'a 2-1'lik sürpriz bir yenilgi alan lig lideri PSV'nin 17 puan gerisinde kaldı.
Grim, sezonun başında John Heitinga'nın görevinden alınmasının ardından Kasım ayında Ajax'ın başına geçti. Eski savunma oyuncusu, Thomas Frank'ın kovulmasından önce geçen ay Tottenham'ın teknik kadrosuna katıldı.
Grim ve Ajax'ın bir sonraki maçı, Eredivisie ekibinin yenilmezlik serisini sürdürmek için gelecek hafta sonu NEC Nijmegen'i ağırlayacak.
Zinchenko'nun geleceği ne olacak?
Birçok kişi Zinchenko'nun ACL sakatlığı geçirdiğini tahmin ediyor, ancak kulüp, çok yönlü orta saha oyuncusu sorunun ciddiyetini belirlemek için MR taramasına girene kadar daha fazla bilgi sahibi olamayacak.
Ancak, Zinchenko ciddi bir diz sakatlığı geçirmişse, Ajax'taki kariyeri ve Dünya Kupası hayali sona erecek. Ukrayna, gelecek ay Valencia'da Dünya Kupası eleme maçında İsveç ile karşılaşacak ve bu maçın galibi, Amerika'da yerini garantilemek için Polonya veya Arnavutluk ile karşılaşacak.
