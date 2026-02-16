Oleksandr Zinchenko, Ajax ile evinde oynadığı ilk maçın ikinci dakikasında ağır bir sakatlık geçirdikten sonra sezonun geri kalanında forma giyemeyecek

Zinchenko, bu sezonun başlarında Nottingham Forest'a kiralandığı dönemde forma şansı bulmakta zorlanınca Arsenal'den ayrıldı ve Ajax'a kısa süreli bir sözleşmeyle transfer oldu. Ukrayna milli takım oyuncusu, sakatlığı nedeniyle Tricky Trees formasıyla sadece dört lig maçına çıktı. Bunların en sonuncusu, Aralık ayı sonunda Everton'a 2-0 yenildikleri maçtı.

Ajax'a transferiyle Zinchenko, 2022'de Manchester City'den Arsenal'e katıldığından beri sürdürdüğü üç buçuk yıllık Arsenal macerasını sonlandırdı. Amsterdam deviye transfer olduğu sırada Zinchenko, resmi Instagram sayfasında taraftarlara veda mesajı yayınladı.

Zinchenko mesajına "Gunners'a" diye başladı. "Beni nasıl karşıladığınızı asla unutmayacağım. İlk maçta 'Always beliiiiiieeeve' sloganınızı duyduğumda tüylerimin diken diken olduğunu hala hatırlıyorum.

Bunu hayal bile edemezdim. Kalbimin en derinlerinden, benim ve ailem için yaptığınız her şey için size çok teşekkür etmek istiyorum. Teknik kadroya, bu muhteşem kulübün küçük bir parçası olma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.

"Oyuncular, paha biçilmez deneyimler, harika anılar ve ömür boyu sürecek dostluklar için teşekkür ederim. Tüm personele, bana ve aileme yardım ettiğiniz ve baktığınız için teşekkür ederim.

"Ve tabii ki taraftarlara, sevgi, destek ve eleştirileriniz için teşekkür ederim. Biz oyuncular olarak bunları kabul etmeli ve daha da çok çalışmalıyız. Hepinize en iyisini diliyorum ve dilediğiniz her şeyi başarmanızı umuyorum.

"Bir kez Gunner olan, sonsuza kadar Gunner kalır. Teşekkürler. @arsenal [kalp emojisi]."