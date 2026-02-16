AFP
Çeviri:
Oleksandr Zinchenko, Ajax ile evinde oynadığı ilk maçın ikinci dakikasında ağır bir sakatlık geçirdikten sonra sezonun geri kalanında forma giyemeyecek
- Getty Images Sport
Zinchenko'ya ne oldu?
Zinchenko, Cumartesi gecesi Ajax'ın Fortuna Sittard'ı 4-1 mağlup ettiği maçta Dimitrios Limnios ile çarpışmasının ardından, maçın henüz ikinci dakikasında sol dizinden sakatlandı. Oyuncu, sahadan çıkarılıp soyunma odasına götürülmeden önce sahada tedaviye ihtiyaç duydu. Fred Grim'in takımı, Zinchenko'nun oyundan çıkmasının ardından Jorthy Mokio, Rayane Bounida ve Mika Godts'un golleriyle rahat bir galibiyet elde etti.
Ancak 29 yaşındaki oyuncunun erken çıkışı, ev sahibi takımın büyük galibiyetini gölgeledi. Grim, galibiyetin ardından sakatlığın ciddiyetini bilmediğini itiraf etti.
Ajax teknik direktörü, "Şu anda Oleksandr Zinchenko'nun sakatlığının ne kadar ciddi olduğu belli değil" dedi. "Yarın veya ertesi gün MR çekilecek. Umarım yakında daha fazla bilgi sahibi oluruz ve sakatlığı çok ciddi değildir."
Zinchenko'nun, bu yaz Kuzey Amerika'da Ukrayna'nın kaptanlığını yapmak için Dünya Kupası umutlarını canlı tutmak amacıyla Ajax'a transfer olmak için büyük bir maaş kesintisi kabul ettiği bildirildi, ancak Ukrayna'nın bu önemli turnuvaya katılmayı başarması halinde, Zinchenko'nun turnuvayı tamamen kaçıracağı endişesi var.
- ESPN
Ajax, Zinchenko ile ilgili son gelişmeleri açıkladı
Ajax, Zinchenko'nun sakatlığıyla ilgili bir güncelleme yayınladı ve ameliyat olacağını doğruladı: "Oleksandr Zinchenko uzun bir süre sahalardan uzak kalacak. Defans oyuncusu, geçen hafta sonu Johan Cruijff ArenA'da Fortuna Sittard ile oynanan iç saha maçının ilk dakikalarında dizinden sakatlandı. Hastanede yapılan muayene sonucunda ameliyat olması gerektiği ortaya çıktı. Ameliyat yakın bir tarihte gerçekleştirilecek. 29 yaşındaki Ukrayna milli oyuncusu, uzun bir rehabilitasyon dönemine girecek ve bu da bu sezon bir daha forma giyemeyeceği anlamına geliyor."
Ajax'a transferiyle Arsenal ile üç buçuk yıllık ilişkisi sona erdi.
Zinchenko, bu sezonun başlarında Nottingham Forest'a kiralandığı dönemde forma şansı bulmakta zorlanınca Arsenal'den ayrıldı ve Ajax'a kısa süreli bir sözleşmeyle transfer oldu. Ukrayna milli takım oyuncusu, sakatlığı nedeniyle Tricky Trees formasıyla sadece dört lig maçına çıktı. Bunların en sonuncusu, Aralık ayı sonunda Everton'a 2-0 yenildikleri maçtı.
Ajax'a transferiyle Zinchenko, 2022'de Manchester City'den Arsenal'e katıldığından beri sürdürdüğü üç buçuk yıllık Arsenal macerasını sonlandırdı. Amsterdam deviye transfer olduğu sırada Zinchenko, resmi Instagram sayfasında taraftarlara veda mesajı yayınladı.
Zinchenko mesajına "Gunners'a" diye başladı. "Beni nasıl karşıladığınızı asla unutmayacağım. İlk maçta 'Always beliiiiiieeeve' sloganınızı duyduğumda tüylerimin diken diken olduğunu hala hatırlıyorum.
Bunu hayal bile edemezdim. Kalbimin en derinlerinden, benim ve ailem için yaptığınız her şey için size çok teşekkür etmek istiyorum. Teknik kadroya, bu muhteşem kulübün küçük bir parçası olma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.
"Oyuncular, paha biçilmez deneyimler, harika anılar ve ömür boyu sürecek dostluklar için teşekkür ederim. Tüm personele, bana ve aileme yardım ettiğiniz ve baktığınız için teşekkür ederim.
"Ve tabii ki taraftarlara, sevgi, destek ve eleştirileriniz için teşekkür ederim. Biz oyuncular olarak bunları kabul etmeli ve daha da çok çalışmalıyız. Hepinize en iyisini diliyorum ve dilediğiniz her şeyi başarmanızı umuyorum.
"Bir kez Gunner olan, sonsuza kadar Gunner kalır. Teşekkürler. @arsenal [kalp emojisi]."
Zinchenko'nun geleceği ne olacak?
Zinchenko şimdi ameliyat olacak ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacak, bu da Ajax'taki kariyerinin sona erdiği ve önümüzdeki ay Ukrayna'nın İsveç ile oynayacağı Dünya Kupası play-off maçını kaçıracağı anlamına geliyor. Maçın galibi, Amerika'ya gitme hakkı kazanmak için Polonya ve Arnavutluk ile karşılaşacak.
Reklam