Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United'dan alacağı maaş ortaya çıktı
Solskjaer’in Manchester United teknik direktörü olarak karnesi: Maç ve galibiyet sayıları
Manchester United, Jose Mourinho’nun görevden ayrılmasının ardından 2018 yılında ilk kez Ole Gunnar Solskjaer’e yönelmişti. Geçici teknik direktör olarak yakalanan olumlu ivmenin ardından Norveçli çalıştırıcıya kalıcı olarak görev verildi ve Solskjaer yaklaşık üç yıl boyunca takımın başında kaldı.
Kasım 2021’de karşılıklı anlaşmayla Old Trafford’daki görevinden ayrılan Solskjaer, bu süreçte 198 maça çıktı ve 91 galibiyet elde etti. 52 yaşındaki teknik direktör, sonrasında Türkiye’de Beşiktaş’ın başına geçti ancak bu dönem oldukça silik geçti ve görevine Ağustos 2025’te son verildi.
Solskjaer, Manchester United’da geçici teknik direktör olursa ne kadar kazanacak?
Gelen son haberlere göre Solskjaer, Manchester United’da bir kez daha geçici teknik direktörlük görevine getirilebilir. Kırmızı Şeytanlar, Portekizli teknik direktör Ruben Amorim ile yalnızca 14 ay süren birlikteliğin ardından yollarını ayırınca bu pozisyon yeniden boşaldı.
Amorim ile yapılan bu başarısız denemenin United’a maaş ve tazminatlar dahil yaklaşık 27 milyon sterline (36 milyon dolar) mal olduğu belirtiliyor.
Bu bedelin bir kısmı Amorim’i Sporting’den koparmak, bir kısmı da sözleşmesini feshetmek için ödendi. Solskjaer’in 2021’deki ayrılığı ise kulübe yaklaşık 10 milyon sterline (13 milyon dolar) mal olmuştu.
Buna karşın Norveçli teknik adam, yeniden göreve getirilmesi halinde daha ekonomik bir seçenek olarak görülüyor. Nettavisen’e göre Solskjaer, United’ın başına ilk geçtiğinde yıllık 7,2 milyon sterlin (10 milyon dolar) kazanıyordu ve bu şartlar kalıcı sözleşmesinde de korunmuştu.
Premier League’de geçici görevler için net bir maaş standardı olmadığı vurgulanırken, Solskjaer’in bu kez görevi önceki dönemine kıyasla daha düşük bir ücretle kabul etmeye hazır olduğu ifade ediliyor.
Aynı kaynağa göre Solskjaer haftalık 50-60 bin sterlin arasında bir ücret alacak. Sözleşmede Şampiyonlar Ligi’ne katılım gibi önemli bonus maddeleri de yer alacak ve bu primlerin toplamı 4 milyon sterline (5 milyon dolar) kadar çıkabilecek.
Solskjaer, Manchester United formasıyla futbolcu olarak 366 maça çıkmış ve 126 gol atmıştı. Bu gollerden en unutulmazı, 1999 Şampiyonlar Ligi finalinde attığı ve Sir Alex Ferguson yönetiminde kazanılan tarihi üçlemeyi (Treble) tamamlayan goldü.
Manchester United’da göreve talip olan başka kimler var?
Kırmızı Şeytanlar ilk etapta sezon sonuna kadar takımı emanet edecek bir isim aradığı için, Solskjaer 25 haftalık bir süreçte yeniden direksiyon başına geçebilir. Bu süreçte kendisine bir uzatma alma şansı da tanınacak. United’ın belirlediği ilk maaş planının “pazarlıklar için bir başlangıç noktası” olduğu, belli bir esneklik payı bulunduğu ancak mali kazançların görüşmelerde “belirleyici unsur” olmadığı ifade ediliyor. Nettavisen’e göre taraflar arasında görüşmeler yapılmış durumda, ancak başka adaylar da değerlendiriliyor.
Bunlardan biri, daha önce Solskjaer’in yardımcılığını yapan Michael Carrick. Carrick, sonrasında Middlesbrough’da teknik direktörlük yapmıştı ancak şu anda kulüpsüz durumda. Haberde, “nihai kararın, United yönetiminin her iki adayla da yüz yüze görüşmesinin ardından verileceği” belirtiliyor. U18’lerdeki görevinden yükseltilerek Ruben Amorim’in ayrılığı sonrası geçici olarak A takımın başına geçen Darren Fletcher da adaylar arasında yer alıyor. Ancak Fletcher, ilk maçında Burnley karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan 2-2’lik beraberliğe engel olamamıştı.
Manchester United fikstürü 2025-26: Derbi dahil kritik maçlar yaklaşıyor
Manchester United, önlerinde çok önemli maçlar olduğu için süreci hızlı ilerletmek istiyor. Kırmızı Şeytanlar şu anda Premier League’de yedinci sırada bulunuyor ve dördüncü sıradaki, Şampiyonlar Ligi bileti garantili Liverpool’un üç puan gerisindeler.
United, pazar günü FA Cup üçüncü turunda Brighton ile karşılaşacak.
Ardından 17 Ocak’ta evinde ezeli rakibi Manchester City ile derbiye çıkacak. Bir sonraki hafta lider Arsenal deplasmanına gidecek olan United, 7 Şubat’ta ise Old Trafford’da Tottenham’ı ağırlayacak. Bu kritik karşılaşmalarda takımın başında kimin olacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
