Birçok Brezilya medyasının ortak haberine göre, BVB, Brezilya birinci lig ekibi FC Sao Paulo'nun yetenekli forveti Lucca'yı radarına aldı. Bild gazetesi ayrıca, Siyah-Sarı ekibin scoutlarının 18 yaşındaki oyuncu hakkında çok iyi bilgi sahibi olduğunu öğrendiğini iddia ediyor.
Çeviri:
Ole Book'un ilk transfer başarısı mı? BVB, bir forvet konusunda Arsenal'i geride bırakabilir
Ancak bu transfer kolay bir iş değil. Zira bir dizi üst düzey kulübün Lucca ile ilgilendiği söyleniyor; özellikle de Premier Lig lideri Arsenal, bu konuda büyük bir rakip olarak öne çıkıyor. Çok yönlü kanat forveti için yapılan yarışta şu anda en önde olan takımın Arsenal olduğu belirtiliyor.
Ayrıca, bir transferin maliyeti de pek ucuz olmayacaktır. Bir yandan Lucca'nın 2028'e kadar geçerli bir sözleşmesi var, diğer yandan da çok sayıda talip olması fiyatı daha da yukarı çekecektir.
Lucca'nın peşinde: BVB'nin avantajı var
Ancak BVB'nin bir avantajı var. Jadon Sancho, Ousmane Dembélé veya Jude Bellingham gibi yeteneklerin uluslararası seviyeye çıkmasına yardımcı olan bu yetiştirici kulübün ünü, Borussia'nın önünden gidiyor. Ayrıca Lucca, Kaua Prates'te bir hemşehrisiyle karşılaşacak ve bu da Dortmund'a uyum sürecini kolaylaştıracaktır.
17 yaşındaki Brezilyalı sol bek Prates'in transferi bir süredir kesinleşmiş durumda. Ruhr bölgesinden Cruzeiro Belo Horizonte'ye bu genç oyuncu için yaklaşık 12 milyon euro ödendi. Borussia, Justin Lerma ile bir Güney Amerikalı daha kadrosuna kattı: Ekvadorlu, yine 17 yaşındaki bu hücum joyesi, Independiente del Valle'den 4 milyon euroya transfer edildi.
As kadroda değil: Lucca, geleceğe yapılan bir yatırım olurdu
Her iki transfer de spor direktörü Sebastian Kehl'in görev süresi içinde gerçekleştirildi. Kehl'in halefi Nils-Ole Book ise bu arada yeni "mücevherler" transfer edeceğini duyurmuştu. Book, önceki kulübü SV Elversberg'de "mücevher avcısı" lakabını boşuna kazanmamıştı. Lucca'nın bu kriterlere uyup uymayacağı ise henüz belli değil.
İki kez Brezilya U20 Milli Takımı'nda forma giyen oyuncu, mevcut durumda daha çok geleceğe yönelik bir yatırım olarak görülüyor. Sao Paulo'da Lucca, ilk 11'de yer almaktan henüz çok uzak. Brezilya Serie A'da bu sezon 10 maçın ardından henüz forma şansı bulamadı, ancak Campeonato Paulista'da düzenli olarak sahaya çıktı. Profesyonel kariyerindeki tek golünü Copa Libertadores'te attı.
