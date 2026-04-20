"Olağanüstü!" Timo Werner, RB Leipzig'den ayrılışının ardından maçın kahramanı oldu

30 yaşındaki forvet, San Jose'de oynanan sekizinci maçta elde edilen yedinci galibiyetin ardından tüm dikkatleri üzerine çekti; zira sadece 56. dakikada 2-0'lık skoru kendisi belirlemekle kalmadı, aynı zamanda 53. dakikada Ousseni Bouda'nın attığı açılış golünün de hazırlayıcısı oldu. "Timo'nun bizim için özel bir oyuncu olacağı belli oluyor," diye övdü teknik direktör Bruce Arena. "Fiziksel kondisyonunu ve ritmini bulması için biraz zaman alacak, ancak o olağanüstü bir oyuncu. Takımımız için harika bir takviye olacak."

Werner, Ocak ayında RB Leipzig'den MLS'e transfer olmuştu. Arada sakatlığı nedeniyle forma giyememişti, ancak şu ana kadar oynadığı beş maçta bir gol attı ve üç asist yaptı. "Güzel bir gol atmak iki kat daha fazla keyif veriyor. Genel olarak benim için önemli olan, bir gol atmak ve nihayet tekrar skor tabelasında yer almaktı. Yardımcı olabildiğim ve maçı kazandığımız için mutluyum," dedi Werner.

21 puanla San Jose, Batı Konferansı'nda Thomas Müller'in forma giydiği Vancouver Whitecaps ile eşitlendi. LAFC ise 16 puanla üçüncü sırada yer alıyor.