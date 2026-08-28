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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

Olağanüstü performansıyla Real Madrid'in yıldızı üzerindeki tozu attı

FEATURES
Real Madrid
La Liga
D. Huijsen
İspanya

Real Madrid'in yıldızı Dean Huijsen, kraliyet ekibiyle geçirdiği ilk sezonunda yaşadığı hayal kırıklığından kaçmadı; aksine Bernabeu'daki ikinci sezonunda bunu telafi etme ve seviyesine yeniden ulaşma konusunda büyük bir istek gösterdi.

AS gazetesi, Huijsen'in ilk sezonunun beklentilerin altında kaldığının farkına vardığını, Bernabeu'da ıslıklara maruz kaldığını ve Dünya Kupası'nda yer alamamanın hayal kırıklığını da yaşadığını aktardı.

Huijsen bu sezon üzerindeki tozu silkeledi ve mümkün olan en iyi şekilde başladı; Real Sociedad karşısında kraliyet ekibinin en çok şut çeken üçüncü oyuncusu oldu, zira duran toplarda güçlü bir şekilde aranıyor, ayrıca 4 top kapmayla topu en çok geri kazanan üçüncü oyuncu ve 69 pasla en çok isabetli pas yapan oyuncu oldu.

Sunduğu performansı özetleyen 3 rakam; rakip ceza sahasında da etkin, savunma seviyesini yeniden kazanıyor ve hepsinin ötesinde, teknik direktör José Mourinho onu arkadan oyun kurmanın öncülüğünde temel parça olarak seçti. 

Sociedad'ı 4-1 yendikleri gecede Huijsen, 92 kez müdahalede bulunarak takım oyuncuları arasında oyuna en çok dahil olan isim oldu; Bernardo Silva'yı (88) geride bıraktı ve kendisini takip eden Valverde'ye (69) ise büyük bir fark attı.

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  • HuijsenGetty Images

    Zihinsel taraf ve seviyesini yeniden kazanmak için yoğun fiziksel çalışma

    Huijsen'in gösterdiği gelişmenin büyük bir bölümü zihinsel yöne dayanıyor. Kendine olan güvenini yeniden kazanmak, mücadeleci bir ruhla yeniden ayağa kalkmak ve zorlu koşullara rağmen kendini akıntıya bırakmak yerine çalışmaya devam etmek için yoğun bir çaba harcadı.

    Ancak durum, gelişmesinde belirleyici olan bir başka etkenle de ilgili: fiziksel çalışma. İşte burada yaz döneminin büyük bir rolü oldu. Dünya Kupası'na katılmayan oyuncular çok uzun bir dinlenme süresi elde etti; bu süre 7 haftalık bir izne ulaştı.

    Dean Huijsen bu dönemi, kişisel bir antrenman planı hazırlamak ve fiziksel çalışmada ilerleme kaydetmek için değerlendirdi. Özellikle Marbella Football Center tesislerinde antrenman yapıyordu; uzun antrenman seansları, bazen günde iki antrenman gerçekleştiriyor, fiziksel kondisyon seviyesini yükseltmeye ve kas kütlesini geliştirmeye odaklanıyordu.

    Dökülen bu ter, geçen sezonun bıraktığı acıyı telafi etmek amacını taşıyordu. Sezona vazgeçilmez bir ilk on bir oyuncusu olarak başlamış, ancak yerini Rüdiger ve Militao'ya kaptırdıktan sonra sezonu tamamlamıştı.

    Nitekim Huijsen, geçen mart ayındaki ara döneminden bu yana toplam oyun dakikalarının yalnızca %51'inde forma giydi.

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  • dean huijsen(C)Getty Images

    Hoeijsen daha da sağlamlaştı

    Valdebebas'ın içinden Huijsen'in fiziksel gelişimine ve antrenmanlar sırasındaki günlük tavrına yönelik övgüler geliyor; bireysel anlamda attığı adıma işaret edilerek onun için "daha sağlam görünüyor" deniyor.

    Başlangıcın ardından ve hazırlık döneminde geçirdiği hafif bir sakatlığı da atlatarak Huijsen, Mourinho için vazgeçilmez bir isim haline geldi; Konaté'nin yanında bir savunma duvarı oluşturan ve tercih sıralamasında Rüdiger'in önünde yer alan stoper konumunda.

    Ancak Militao döndüğünde bu mevki daha da zorlaşacak; bu durum artık uzak olmasa da yakın da görünmüyor. 

    Huijsen şimdi, kendisiyle sözleşme imzalamak için ödenen ve onu kulüp tarihinin en pahalı savunmacısı yapan 58 milyon euronun düzeyinde olmayan bir ilk sezonun ardından, bunu telafi etme sözü veriyor.

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