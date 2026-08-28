Real Madrid'in yıldızı Dean Huijsen, kraliyet ekibiyle geçirdiği ilk sezonunda yaşadığı hayal kırıklığından kaçmadı; aksine Bernabeu'daki ikinci sezonunda bunu telafi etme ve seviyesine yeniden ulaşma konusunda büyük bir istek gösterdi.

AS gazetesi, Huijsen'in ilk sezonunun beklentilerin altında kaldığının farkına vardığını, Bernabeu'da ıslıklara maruz kaldığını ve Dünya Kupası'nda yer alamamanın hayal kırıklığını da yaşadığını aktardı.

Huijsen bu sezon üzerindeki tozu silkeledi ve mümkün olan en iyi şekilde başladı; Real Sociedad karşısında kraliyet ekibinin en çok şut çeken üçüncü oyuncusu oldu, zira duran toplarda güçlü bir şekilde aranıyor, ayrıca 4 top kapmayla topu en çok geri kazanan üçüncü oyuncu ve 69 pasla en çok isabetli pas yapan oyuncu oldu.

Sunduğu performansı özetleyen 3 rakam; rakip ceza sahasında da etkin, savunma seviyesini yeniden kazanıyor ve hepsinin ötesinde, teknik direktör José Mourinho onu arkadan oyun kurmanın öncülüğünde temel parça olarak seçti.

Sociedad'ı 4-1 yendikleri gecede Huijsen, 92 kez müdahalede bulunarak takım oyuncuları arasında oyuna en çok dahil olan isim oldu; Bernardo Silva'yı (88) geride bıraktı ve kendisini takip eden Valverde'ye (69) ise büyük bir fark attı.

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