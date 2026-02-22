Goal.com
Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport
"O, tesise girmedi" - MLS, Inter Miami'den Lionel Messi'nin inceleme sonucunda politikayı ihlal etmediğini açıkladı

MLS, Inter Miami'nin LAFC ile oynadığı sezon açılış maçının ardından spekülasyonlara yol açan bir olayı iç soruşturma sonucunda Lionel Messi'nin lig kurallarını ihlal etmediğine karar verdi. Sosyal medyada dolaşan bir videoda Messi'nin hakemlerin soyunma odasına girdiği görülüyordu, ancak MLS ve Profesyonel Hakem Organizasyonu bu alanın kısıtlı bir alan olmadığını ve Messi'nin hakemlerin bulunduğu alana girmediğini doğruladı.

    Ne oldu?

    MLS Kupası şampiyonu Miami, Los Angeles'taki LA Memorial Coliseum'd'de 75.000'den fazla taraftarın önünde sezonun ilk maçını hayal kırıklığı yaratan bir mağlubiyetle başladı. LAFC, 38. dakikada David Martinez'in golüyle öne geçti ve 73. dakikada Denis Bouanga'nın golüyle farkı açtı. Nathan Ordaz ise 94. dakikada skoru belirleyen golü attı.

    Maçın bitiminden kısa bir süre sonra, Messi'nin takım arkadaşı Luis Suarez tarafından engellenirken hakemlerin soyunma odasına girmeye çalıştığı görülen bir video dolaşmaya başladı. MLS yetkilileri GOAL'e, Messi'nin izinsiz bir alana girmediğini ve girdiği kapının hakemlerin soyunma odası veya yasak bir alan olmadığını doğruladı.

    PRO yanıt veriyor

    Profesyonel Hakem Organizasyonu'nun iletişim direktörü Chris Rivett, Messi'yi destekleyerek Arjantinli oyuncunun soyunma odasına girmediğini söyledi.

    Rivett, ESPN'ye "Maç yetkilileriyle görüştükten sonra, onun soyunma odasına girmediğini teyit edebiliriz" dedi.

    Inter Miami teknik direktörü Javier Mascherano ise maçtan sonra olaydan haberi olmadığını söyledi.

    "Hayır, hayır, hayır, ben hiçbir şey görmedim" diyen teknik direktör, "Gerçek şu ki, maç bitti ve ben soyunma odasına girdim" diye konuştu.



  • Rapor sunulmadı

    MLS yetkilileri ayrıca GOAL'e, hakemlerin Messi hakkında rapor tutmadıklarını doğruladı.

    Sırada ne var?

    Messi ve Inter Miami, MLS sezonunun ikinci maçında Orlando City'yi ziyaret edecekleri 1 Mart'ta sahalara geri dönecekler.

