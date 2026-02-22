MLS Kupası şampiyonu Miami, Los Angeles'taki LA Memorial Coliseum'd 'de 75.000'den fazla taraftarın önünde sezonun ilk maçını hayal kırıklığı yaratan bir mağlubiyetle başladı. LAFC, 38. dakikada David Martinez'in golüyle öne geçti ve 73. dakikada Denis Bouanga'nın golüyle farkı açtı. Nathan Ordaz ise 94. dakikada skoru belirleyen golü attı.

Maçın bitiminden kısa bir süre sonra, Messi'nin takım arkadaşı Luis Suarez tarafından engellenirken hakemlerin soyunma odasına girmeye çalıştığı görülen bir video dolaşmaya başladı. MLS yetkilileri GOAL'e, Messi'nin izinsiz bir alana girmediğini ve girdiği kapının hakemlerin soyunma odası veya yasak bir alan olmadığını doğruladı.