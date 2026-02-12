Getty Images Sport
"O Ryanair gibi" - Roy Keane, Man Utd'nin yaz transferine acımasız bir değerlendirme yaptı
Keane deniyor
Keane, Sesko'nun muhteşem golünün ardından onu hedef aldı. Forvet, yedek kulübesinden oyuna girerek Bryan Mbeumo'nun güzel ortasını gole çevirdi ve Carrick'in beş maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Ancak Keane, tipik tarzıyla, bunun Old Trafford'daki standartların düşüşünün bir yansıması olduğunu düşünüyor ve onları Ryanair ile karşılaştırıyor.
Ancak maçtan sonra Carrick, Sesko'ya övgüler yağdırdı.
"O açıdan böyle bir gol atmak, hedefi bulmak, bitirmek inanılmaz bir bitiriş. Ben buna muktedir. Bunu her zaman yapıyor. Aniden ortaya çıkmış değil. Bunu yapıyor, gol atabileceğini kanıtladı. Antrenmanlarda da bunu yapıyor.
"Dürüst olmak gerekirse, bu şaşırtıcı değil. Bence bu onun yaptığı şey, bu konuda iyi olduğu bir şey."
Keane'in cesur yaklaşımı
Keane, Stick To Football programında şunları söyledi: "Güzel bir bitirişti. Üzgünüm ama onun yapması gereken bu değil mi? O yedek kulübesinden çıkıyor ve takım maçı kazanmaya çalışıyor.
"Man United ve beklentileri, Ryanair gibi. Uçuş zamanında kalkarsa herkes sevinir, güler ve şakalaşır. Ama genellikle iki saat rötar yaparsınız ve herkes bunun normal olduğunu düşünür!
"Pazar günü Ryanair ile uçtum ve iki saat rötar yaptı. Kimse itiraz etmedi çünkü beklentimiz buydu. Beklentileriniz düşük...
"Ryanair ile uçarken, uçağın zamanında indiğini ve müzik çaldığını biliyor musunuz? Sesko ve United da öyle, yapmanız gereken budur...
"Beklentileriniz düşük, o bir forvet! Golü gördüm, zamanlaması mükemmeldi. Herkes heyecanlanıyor çünkü bu bir beraberlik golü, [Ian] Wright her hafta bunu yapardı...
"Sen (Neville) onların ponpon kızısın, sen ve Jim Ratcliffe! West Ham'da bir beraberlik ve bu muhteşem mi? Demek istediğim bu, bu United takımında baskı yok."
Sesko'nun formu
Sesko bu sezon Premier Lig'de altı gol attı ve son beş maçında dört gol kaydetti.
Carrick şunları ekledi: "Son gol ona çok iyi geldi. Bu gece, maçın heyecanı biraz farklıydı, ama kesinlikle onun ve bizim için önemli ve büyük bir andı."
Sırada ne var?
United, Pazartesi akşamı Everton ile deplasmanda karşılaşacak, ardından Crystal Palace ile mücadele edecek. Carrick'in takımı Premier League tablosunda dördüncü sırada, lider Arsenal'in 11 puan gerisinde. Kulüp ayrıca beşinci sıradaki Chelsea'nin sadece bir puan önünde.
Michael Owen, GOAL'a verdiği demeçte, United 'ın iki yıl içinde tekrar şampiyonluk mücadelesine girebileceğini söyledi: "Her ne kadar çok iyi performans gösterseler de, bu takıma bir şeyler kazanma şansı vermek için ne ekleyebileceğinizin ötesinde bir durum var. Casemiro'nun ayrılacağını hepimiz biliyoruz. Hepimiz hala oyunculara ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. Bruno Fernandes'in kalıp kalmayacağı konusunda da soru işareti var. Bu takım, bu yaz, hala epey bir değişiklik geçirebilir. Söylemek zor.
"Şu anki haliyle, mevcut takım ve şu anda oynadıkları şekilde, sezon sonunda ligde ikinci veya üçüncü olabilirler. Lig yarın başlasa, ligde şampiyonluk için gerçek bir şansları olduğunu göz ardı edemezsiniz - oynadıkları şekilde, Liverpool'un oynadığı şekilde, City'nin oynadığı şekilde. Genel olarak, sezonları oldukça kötü geçti ve bu sezon ligi kazanmak için düşük bir puan toplamı yeterli olacak. Şu anki oyun tarzlarına bakılırsa, bunu göz ardı edemezsiniz."
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
