"O Ryanair gibi" - Roy Keane, Man Utd'nin yaz transferine acımasız bir değerlendirme yaptı

Keane, Sesko'nun muhteşem golünün ardından onu hedef aldı. Forvet, yedek kulübesinden oyuna girerek Bryan Mbeumo'nun güzel ortasını gole çevirdi ve Carrick'in beş maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Ancak Keane, tipik tarzıyla, bunun Old Trafford'daki standartların düşüşünün bir yansıması olduğunu düşünüyor ve onları Ryanair ile karşılaştırıyor.

Ancak maçtan sonra Carrick, Sesko'ya övgüler yağdırdı.

"O açıdan böyle bir gol atmak, hedefi bulmak, bitirmek inanılmaz bir bitiriş. Ben buna muktedir. Bunu her zaman yapıyor. Aniden ortaya çıkmış değil. Bunu yapıyor, gol atabileceğini kanıtladı. Antrenmanlarda da bunu yapıyor.

"Dürüst olmak gerekirse, bu şaşırtıcı değil. Bence bu onun yaptığı şey, bu konuda iyi olduğu bir şey."