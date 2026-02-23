Getty Images
"O ödesin" - Flamengo patronu Vinicius Junior'un yorumlarını açıklığa kavuşturdu ve ırkçılığı kınadı
Irkçılık iddiası üzerine Real Madrid maçı durduruldu
Real Madrid'in Benfica ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı, ırkçılık iddiası nedeniyle 10 dakika durduruldu. FIFA'nın ırkçılıkla mücadele protokolü devreye girdi ve Vinicius Jr ile Prestianni arasında yaşanan tartışmanın ardından maç geçici olarak durduruldu. Brezilyalı oyuncu maçın ardından yaptığı açıklamada, Benfica yıldızını ırkçı hakaretlerde bulunmakla suçladı ve ona korkak dedi. Real Madrid'in takım arkadaşı Kylian Mbappe, Prestianni'nin ırkçı hakaretlerini duyduğunu söyledi ve ona Şampiyonlar Ligi'nden ömür boyu men cezası verilmesi çağrısında bulundu.
Flamengo patronu açıklamalarını netleştirdi
Luis maçtan sonra olay hakkında konuştu ve şimdi sözlerini açıklığa kavuşturmak için, ilk yorumlarının "yanlış yorumlandığını" söyledi.
Gazetecilere şunları söyledi: "Son basın toplantısında yanlış yorumlanan sözlerimi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Hiçbir zaman [iddia edilen] ırkçı eylemi küçümsemek ya da bu olayın mağduruna saygısızlık etmek gibi bir niyetim olmadı, tam tersine. Tekrar söyleyeyim: Flamengo ve ben Vini'nin yanındayız.
Irkçılığı reddediyorum, ırkçılık eylemini kınıyorum, ırkçılık bir suçtur. Daha önce de söylediğim gibi, eğer oyuncu [Prestianni] bunu yaptıysa, onu yargılamak bana düşmez, ama eğer yaptıysa, cezasını çekmeli, ağır bir ceza almalı.
"Buraya gelip konuşmak benim için kolay, 'ırkçılığa hayır' tişörtleri yapmak kolay, ırkçılık karşıtı bir bileklik takmak kolay. Zor olan şey cezalandırmaktır. Eğer [Prestianni] bunu yaptıysa, cezasını çeksin. Flamengo, Vini'nin tüm davalarını her zaman destekler. Ona büyük sevgi ve hayranlık duyuyorum ve onun yanındayım."
Prestianni, Madrid'e dönüşü yasaklandı
Real Madrid ve Benfica, Çarşamba günü İspanya'nın başkentinde oynanacak rövanş maçında tekrar karşı karşıya gelecek. Ancak Prestianni, UEFA tarafından geçici olarak men edildiği için konuk takımda forma giyemeyecek.
UEFA'nın resmi açıklamasında şöyle deniyor: "17 Şubat 2026 tarihinde SL Benfica ile Real Madrid CF arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/2026 Eleme Play-off maçında ayrımcı davranış iddialarını soruşturmak üzere bir UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi (EDI) atandı ve EDI'nin geçici raporu üzerine, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) bugün, Gianluca Prestianni'yi, ayrımcı davranışla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin (DR) 14. maddesini prima facie ihlal ettiği gerekçesiyle, bir sonraki (1) UEFA kulüp müsabakasında geçici olarak men etmeye karar verdi.
"Bu karar, devam eden soruşturmanın sonuçlandırılması ve ilgili raporun UEFA disiplin organlarına sunulmasının ardından UEFA disiplin organlarının verebileceği herhangi bir karara halel getirmez. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi, uygun zamanda paylaşılacaktır."
Benfica, karara itiraz edeceğini açıkladı ancak mevcut durumda, kanat oyuncusu maçta oynayamayacak.
Soruşturma sonuçlandırılacak
UEFA, iddialara ilişkin soruşturmayı henüz sonuçlandırmadı ancak The Guardian'a göre Prestianni, suçlu bulunursa 10 maçlık uzun bir ceza ile karşı karşıya kalabilir. Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) yaptığı açıklamada, daha sert yaptırımlar talep edildiğini belirtti: "Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), FIFA'nın bu olayı takip etmesini ve UEFA'nın ırkçı tacizden sorumlu olanları tespit etmek ve cezalandırmak için gerekli tüm önlemleri almasını bekliyor. CBF ayrıca, mağdurun ve olay yerinde bulunanların ifadeleri dikkate alınarak Vinícius Jr.'a karşı işlenen eylemlerin kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve olaya karışanların örnek teşkil edecek şekilde tespit edilip cezalandırılması için UEFA'ya resmi bir talepte bulundu."
