"O ödesin" - Flamengo patronu Vinicius Junior'un yorumlarını açıklığa kavuşturdu ve ırkçılığı kınadı

Luis maçtan sonra olay hakkında konuştu ve şimdi sözlerini açıklığa kavuşturmak için, ilk yorumlarının "yanlış yorumlandığını" söyledi.

Gazetecilere şunları söyledi: "Son basın toplantısında yanlış yorumlanan sözlerimi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Hiçbir zaman [iddia edilen] ırkçı eylemi küçümsemek ya da bu olayın mağduruna saygısızlık etmek gibi bir niyetim olmadı, tam tersine. Tekrar söyleyeyim: Flamengo ve ben Vini'nin yanındayız.

Irkçılığı reddediyorum, ırkçılık eylemini kınıyorum, ırkçılık bir suçtur. Daha önce de söylediğim gibi, eğer oyuncu [Prestianni] bunu yaptıysa, onu yargılamak bana düşmez, ama eğer yaptıysa, cezasını çekmeli, ağır bir ceza almalı.

"Buraya gelip konuşmak benim için kolay, 'ırkçılığa hayır' tişörtleri yapmak kolay, ırkçılık karşıtı bir bileklik takmak kolay. Zor olan şey cezalandırmaktır. Eğer [Prestianni] bunu yaptıysa, cezasını çeksin. Flamengo, Vini'nin tüm davalarını her zaman destekler. Ona büyük sevgi ve hayranlık duyuyorum ve onun yanındayım."