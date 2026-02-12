"O müzakere ediyor" - Rodri'nin babası, Real Madrid transfer söylentileri arasında Man City yıldızının geleceği hakkında son gelişmeleri aktardı

Rodri'nin geleceği, Manchester City ile olan mevcut sözleşmesinin 2027'de sona erme tarihine yaklaşmasıyla birlikte bir süredir Avrupa futbolunda önemli bir konu olmuştur. 2019'da Atlético Madrid'den transfer olduktan sonra Pep Guardiola'nın takımındaki hakimiyetin temel taşı olan İspanyol milli oyuncu, Real Madrid'in en önemli transfer hedefi olduğu bildiriliyor.

Madrid'de düzenlenen bir ödül töreninde konuşan Rodri'nin babası Antonio Hernandez, oğlunu çevreleyen spekülasyonlara değindi. 29 yaşındaki oyuncunun Manchester'da mutlu olduğunu vurgulayan Hernandez, sözleşmesinin yenilenmesini garanti edemedi. Hernandez, bu konuyla ilgili sorular üzerine gazetecilere "Bir şey söylersem seni öldürmek zorunda kalırım" diye şaka yaptı. "Hiçbir şey söyleyemem. O, bulunduğu yerde çok rahat. Henüz [nerede oynayacağını] bilmiyor olabilir. Müzakereler sürüyor. Ama ben hiçbir şey bilmiyorum. Tarih henüz yazılmadı."