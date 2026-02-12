Getty Images Sport
"O müzakere ediyor" - Rodri'nin babası, Real Madrid transfer söylentileri arasında Man City yıldızının geleceği hakkında son gelişmeleri aktardı
Sözleşme görüşmeleri ve Real Madrid söylentileri
Rodri'nin geleceği, Manchester City ile olan mevcut sözleşmesinin 2027'de sona erme tarihine yaklaşmasıyla birlikte bir süredir Avrupa futbolunda önemli bir konu olmuştur. 2019'da Atlético Madrid'den transfer olduktan sonra Pep Guardiola'nın takımındaki hakimiyetin temel taşı olan İspanyol milli oyuncu, Real Madrid'in en önemli transfer hedefi olduğu bildiriliyor.
Madrid'de düzenlenen bir ödül töreninde konuşan Rodri'nin babası Antonio Hernandez, oğlunu çevreleyen spekülasyonlara değindi. 29 yaşındaki oyuncunun Manchester'da mutlu olduğunu vurgulayan Hernandez, sözleşmesinin yenilenmesini garanti edemedi. Hernandez, bu konuyla ilgili sorular üzerine gazetecilere "Bir şey söylersem seni öldürmek zorunda kalırım" diye şaka yaptı. "Hiçbir şey söyleyemem. O, bulunduğu yerde çok rahat. Henüz [nerede oynayacağını] bilmiyor olabilir. Müzakereler sürüyor. Ama ben hiçbir şey bilmiyorum. Tarih henüz yazılmadı."
İyileşmeye giden uzun yol
Son 18 ay, Rodri'nin parlak kariyerinin en zorlu dönemi oldu. 2024 yılının Eylül ayında çapraz bağlarında ciddi bir sakatlık geçiren orta saha oyuncusu, bir yıl boyunca kenarda izlemek zorunda kaldı. Bu, gücünün zirvesinde olan ve Ballon d'Or ödülünü yeni kazanmış bir oyuncu için çok zor bir kesinti oldu. Geri döndüğünden beri, en iyi haline dönme yolu hiç de kolay olmadı.
Hernandez, sakatlığın oğluna verdiği zihinsel ve fiziksel zararı açıkça dile getirdi. "Ballon d'Or kazanan bir oyuncu için aniden durmak, bir yıl sonra kendini yeniden ayarlamak ve eskisi gibi olmak istemek zor bir süreçti" diye açıkladı. Rodri bu sezon 14 lig maçında forma giymiş olsa da, tekrarlayan kas problemleri nedeniyle iki aydan fazla süre hamstring sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı.
Dünya Kupası için zamana karşı yarış
2026 Dünya Kupası yaklaşırken, Rodri için riskler her zamankinden daha yüksek. İspanya, Kuzey Amerika'da orta sahayı sağlamlaştırmak için talismanına güveniyor, ancak onun fiziksel durumu endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Babası, şu anda öncelikli odak noktasının, milli takım için doğru zamanda zirveye ulaşmasını sağlamak için iş yükünü yönetmek olduğunu açıkladı.
"Bu yıl çok zor geçti, ancak bir yıl oynamamış olmasına rağmen iyi bir şekilde toparlandı. Her zaman bazı kas sorunları var. Ama Dünya Kupası'na gitmek için inanılmaz derecede hevesli" dedi Hernandez. "Gerçekten çok iyi antrenman yapıyor, bunu görmek için ona bakmak yeterli. Oyuna geri döndü ve ilk maçında neredeyse eskisi gibi bir Rodri'ydi, bu yüzden ailesi olarak ona olan güvenimiz mutlak."
Etihad'da başarı mirası
Gelecek ne getirirse getirsin, Rodri şimdiden Manchester City efsanesi olarak statüsünü sağlamlaştırdı. Kulüp tarihinin en başarılı döneminin merkezinde yer alan Rodri, dört Premier League şampiyonluğu ve çok begeçilen Şampiyonlar Ligi zaferi dahil olmak üzere 11 büyük kupa kazandı. 2023'te İstanbul'da Inter'e karşı attığı gol, City tarihine sonsuza dek kazınacak.
Ancak, sözleşmesiyle ilgili belirsizlik, kulüpteki son tam sezonu olabilecek bu sezona bir gizem katıyor. Müzakereler tıkanırsa, City 2027'de değerli bir oyuncuyu bedelsiz kaybetme riskini göze almak yerine zor bir karar vermek zorunda kalabilir. Şu an için odak noktası sahada, ancak Real Madrid'in ilgisi ve imzalanmamış sözleşmeyle Rodri'nin geleceği, yaz transfer dönemine kadar manşetleri meşgul etmeye devam edecek gibi görünüyor.
