O kalıyor! Real Madrid, Dayot Upamecano'nun Bayern Münih ile uzun vadeli sözleşme imzalayarak ayrılma endişelerini sona erdirmesiyle fırsatı kaçırdı
Upamecano'nun reddetmesi üzerine Madrid yön değiştirmek zorunda kaldı
Bu haber, kulübün yönetiminin savunma hattının önemli oyuncularından birinin sözleşmesinin son yılına girmesini önlemek için aylarca süren gerginliği sona erdirdi. Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in, sözleşmesinin yaz aylarında sona ermesi yaklaşırken bu oyuncuyu transfer etmek için harekete geçtiği bildirilirken, Bayern savunma hattının istikrarını korumak için "iğne deliğinden" başarıyla geçti. 2021 yılında RB Leipzig'den transfer olan Upamecano, Bavyera'da geçirdiği süre içinde şimdiden üç Bundesliga şampiyonluğu kazandı.
Madrid için bu sözleşme uzatması, tercih ettikleri transfer stratejisinde önemli bir başarısızlık anlamına geliyor. Florentino Perez'in, son zamanlarda sakatlıklarla boğuşan savunmasını güçlendirmek için Upamecano'yu ideal aday olarak belirlediği iddia ediliyordu. Sözleşmesi sona ermek üzere olduğu için Los Blancos, Antonio Rudiger ve Kylian Mbappe'yi transfer ettikleri gibi, transfer ücreti ödemeden onu kadrolarına katmayı umuyordu.
Upamecano artık transfer piyasasından çekildiğine göre, İspanyolların Borussia Dortmund'dan Nico Schlotterbeck'i transfer etmek için çabalarını yoğunlaştırması bekleniyor. Alman milli oyuncu, Santiago Bernabeu'nun yeni önceliği haline geldi, ancak transfer ücreti 50 milyon avroyu aşması muhtemel. Madrid'in talihsizliği, Vincent Kompany'nin yönetiminde "vazgeçilmez" hale gelen bir oyuncuyu elinde tutan Bayern'in kazancı oldu.
Oyunu ele veren ev taşıma
Sözleşme görüşmelerinin zaman zaman zorlu geçtiği belirtilse de, Upamecano'nun niyetine dair önemli bir ipucu geçen yılın sonlarında ortaya çıktı. Fransız oyuncunun şehir içinde lüks Grunwald semtine taşındığı ve takım arkadaşları Joshua Kimmich ve Leon Goretzka'nın komşusu olduğu haberleri çıktı. Böyle bir hamle, oyuncunun Madrid veya Paris'e taşınmaya hazırlandığından ziyade, uzun vadede yerleşmeye niyetli olduğunu gösteriyordu.
Bayern'in sportif direktörü Max Eberl, daha önce oyuncunun mantıksız taleplerde bulunduğu veya ültimatom verdiği yönündeki iddiaları reddetmişti. Eberl, bu haberleri "saçma" olarak nitelendirerek, süreç boyunca diyalogun profesyonel bir şekilde sürdürüldüğünü vurguladı. 65 milyon euroluk serbest kalma bedeli ve yaklaşık 16 milyon euroluk maaş paketi konusunda anlaşmazlıklar olduğu yönündeki söylentilere rağmen, iki taraf sonunda savunma oyuncusunun Münih'te kalması için ortak bir noktada anlaştı.
Upamecano, Bayern ile Avrupa'da zafer peşinde
Beş yıl önce geldiğinden beri Upamecano, Bayern formasıyla 180 resmi maça çıktı ve Avrupa futbolunun fiziksel olarak en dominant savunmacılarından biri olduğunu kanıtladı. Kariyeri boyunca istikrarsızlık yaşadığı anlar olsa da, toparlanma hızı ve top oynama becerisi onu kulübün kullandığı yüksek hat sistemine mükemmel bir şekilde uydurdu. Onun taahhüdü, Bayern'in kıtasal sahnede hakimiyetini yeniden kurmak için çekirdek yıldızlarını güvence altına alma eğilimini takip ediyor.
"Bayern'de kalmaktan ve bu takımda oynamaya devam etmekten çok mutluyum. Harika bir takımımız ve harika bir teknik direktörümüz var" dedi. "Birlikte büyük hedeflerimiz var. Hayatta her zaman zihniyet önemlidir. Her antrenmanda takım arkadaşlarım için elimden gelenin en iyisini yapıyorum, her maçta gol yememek ve Bayern ile mümkün olduğunca çok şampiyonluk kazanmak istiyorum."
Bayern yönetim kurulunun niyet beyanı
Başarılı bir şekilde yenilenen sözleşme, Bayern yönetimi, özellikle de Max Eberl ve Christoph Freund için büyük bir kazanç. Kulüp şu anda birkaç önemli oyuncuyla "sözleşme bulmacası"nı yönetiyor ve Upamecano'yu kadroda tutmak, David Alaba gibi yıldızların bedelsiz ayrılması gibi durumların tekrarlanmasını önlüyor. 27 yaşındaki oyuncuyu kariyerinin zirvesinde kadrosunda tutarak Bayern, Premier League ve La Liga devlerinin cazibesini savuşturabilen bir kulüp olmaya devam ettiği mesajını verdi.
Bu uzatma, kulüp ile oyuncunun temsilcileri arasındaki iletişimin bozulduğuna dair "saçma" söylentilere kesin bir cevap veriyor. "İğne deliği"ni başarıyla geçtikten sonra Bayern, artık Manuel Neuer ve Serge Gnabry'nin geleceği gibi diğer acil meselelere dikkatini yöneltebilir. Ancak bugün manşetler açık: Upamecano, öngörülebilir gelecekte Bayern oyuncusu olacak ve Real Madrid başka bir oyuncu aramak zorunda.
Bayern'in transfer sorumlusu Max Eberl, "Dayot Upamecano, sözleşmesini uzatmayı başardığımız takımımızın bir başka önemli figürü" dedi. "Bir takımın dayanak noktalarına ihtiyacı vardır ve Dayot ile bir sonraki dayanak noktamızı elde ettik. Sık sık sorulan soru, kimi transfer ettiğiniz değil, kimi geliştirdiğinizdir. Dayot, Bayern'de olgunlaşarak uluslararası düzeyde bir oyuncu haline geldi. Birlikte yolculuğumuza devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."
