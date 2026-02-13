O kalıyor! Real Madrid, Dayot Upamecano'nun Bayern Münih ile uzun vadeli sözleşme imzalayarak ayrılma endişelerini sona erdirmesiyle fırsatı kaçırdı

Bu haber, kulübün yönetiminin savunma hattının önemli oyuncularından birinin sözleşmesinin son yılına girmesini önlemek için aylarca süren gerginliği sona erdirdi. Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in, sözleşmesinin yaz aylarında sona ermesi yaklaşırken bu oyuncuyu transfer etmek için harekete geçtiği bildirilirken, Bayern savunma hattının istikrarını korumak için "iğne deliğinden" başarıyla geçti. 2021 yılında RB Leipzig'den transfer olan Upamecano, Bavyera'da geçirdiği süre içinde şimdiden üç Bundesliga şampiyonluğu kazandı.

Madrid için bu sözleşme uzatması, tercih ettikleri transfer stratejisinde önemli bir başarısızlık anlamına geliyor. Florentino Perez'in, son zamanlarda sakatlıklarla boğuşan savunmasını güçlendirmek için Upamecano'yu ideal aday olarak belirlediği iddia ediliyordu. Sözleşmesi sona ermek üzere olduğu için Los Blancos, Antonio Rudiger ve Kylian Mbappe'yi transfer ettikleri gibi, transfer ücreti ödemeden onu kadrolarına katmayı umuyordu.

Upamecano artık transfer piyasasından çekildiğine göre, İspanyolların Borussia Dortmund'dan Nico Schlotterbeck'i transfer etmek için çabalarını yoğunlaştırması bekleniyor. Alman milli oyuncu, Santiago Bernabeu'nun yeni önceliği haline geldi, ancak transfer ücreti 50 milyon avroyu aşması muhtemel. Madrid'in talihsizliği, Vincent Kompany'nin yönetiminde "vazgeçilmez" hale gelen bir oyuncuyu elinde tutan Bayern'in kazancı oldu.