"O kadar mutlu değilim" - Hugo Ekitike, ilk sezonunda 16 gol atmasına rağmen Liverpool'daki gol sayısından memnun değil

Eski Paris Saint-Germain oyuncusu, Anfield'da kısa sürede taraftarların gözdesi haline geldi, ancak son açıklamaları, mükemmelliğe ulaşmak için durmak bilmeyen bir oyuncu olduğunu gösteriyor. West Ham'ı mağlup etmeden önce, Ekitike aslında dört maç boyunca gol atamadan geçirdiği zorlu bir dönemden geçmişti ve bu gol suskunluğu genç forvetin omuzlarında açıkça ağır bir yük oluşturuyordu. İlk sezonunda 37 maçta 16 gol atmış olsa da, Arne Slot'un takımı iç ve Avrupa kupalarında güçlü bir finiş için bastırırken, o şöhretine güvenip rehavete kapılmayı reddediyor.

"Elbette gelişebilirim, son maçlarda da gol atabilirdim, iyi fırsatlar yakaladım. Bu yüzden çalışmaya devam etmeliyim. Takıma daha fazla yardımcı olmak için en iyi halimde olmak istiyorum, çünkü daha fazla yardımcı olabileceğimi biliyorum. Ama her zaman dersler almak ve daha iyi olmak önemlidir. Önümüzdeki maçlarda daha da iyi olmak, daha fazla gol atmak ve daha fazla katkı sağlamak için çalışacağım" diyen Ekitike, sezonun geri kalanı için kişisel hedeflerini özetledi.