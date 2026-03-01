AFP
"O kadar mutlu değilim" - Hugo Ekitike, ilk sezonunda 16 gol atmasına rağmen Liverpool'daki gol sayısından memnun değil
Ekitike, muhteşem performansına rağmen daha fazlasını istiyor
Geçen yaz Eintracht Frankfurt'tan 79 milyon sterlinlikdev bir transferle Merseyside'a gelen 23 yaşındaki oyuncu, Hammers karşısında skoru açtıktan sonra takım arkadaşları Alexis Mac Allister ve Cody Gakpo'nun gollerine asist yaptı. Maçın en iyi oyuncusu seçilmesine rağmen, Ekitike maçın bitiminden sonra düşünceli bir ruh hali içindeydi. "Dürüst olmak gerekirse, daha fazla gol atabilirdim. O kadar mutlu değilim! Ama önemli olan sadece goller değil, asistler de önemli. Bugün bir veya iki asist yaptım. Takıma yardımcı olabildiğim ve oyuna dahil olabildiğim sürece, bu en önemli şey. Kazanmak istiyorum, bu yüzden kişisel olarak mutluyum. Önümüzdeki maçları sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
Mükemmelliğe doğru durmak bilmeyen bir azim
Eski Paris Saint-Germain oyuncusu, Anfield'da kısa sürede taraftarların gözdesi haline geldi, ancak son açıklamaları, mükemmelliğe ulaşmak için durmak bilmeyen bir oyuncu olduğunu gösteriyor. West Ham'ı mağlup etmeden önce, Ekitike aslında dört maç boyunca gol atamadan geçirdiği zorlu bir dönemden geçmişti ve bu gol suskunluğu genç forvetin omuzlarında açıkça ağır bir yük oluşturuyordu. İlk sezonunda 37 maçta 16 gol atmış olsa da, Arne Slot'un takımı iç ve Avrupa kupalarında güçlü bir finiş için bastırırken, o şöhretine güvenip rehavete kapılmayı reddediyor.
"Elbette gelişebilirim, son maçlarda da gol atabilirdim, iyi fırsatlar yakaladım. Bu yüzden çalışmaya devam etmeliyim. Takıma daha fazla yardımcı olmak için en iyi halimde olmak istiyorum, çünkü daha fazla yardımcı olabileceğimi biliyorum. Ama her zaman dersler almak ve daha iyi olmak önemlidir. Önümüzdeki maçlarda daha da iyi olmak, daha fazla gol atmak ve daha fazla katkı sağlamak için çalışacağım" diyen Ekitike, sezonun geri kalanı için kişisel hedeflerini özetledi.
Beş yıldızlı performansla Anfield'daki gerginlik yatıştı
West Ham'a karşı kazanılan zafer, gergin anlar yaşamadan gerçekleşmedi. İlk yarıda Reds'in 3-0 öne geçmesine rağmen, ikinci yarıda yeniden canlanan Hammers, Tomas Soucek ile geri dönüşe imza atmak üzereydi. Slot, konuk takımın boşluklar bulmaya başladığında stadyumda "gerginlik" hissettiğini belirtti. Ancak Ekitike ve diğer forvetler, acımasız bir bitiricilikle Anfield'da puanların kalmasını sağladılar ve ev sahibi taraftarların endişelerini giderdiler.
Maçın iniş çıkışlarını değerlendiren Ekitike, "Evet, bence bu iyi bir galibiyetti, takım iyi iş çıkardı. Bu galibiyetten gerçekten çok mutluyum. Ligin sonuna kadar uzun bir yol var, bu yüzden devam etmeliyiz. Ama gerçekten mutluyum, bence bugün bu çok önemliydi." Erken öne geçmeleriyle ilgili olarak şunları ekledi: "Bu tür maçlarda erken gol atmak yardımcı oluyor. Takıma ve taraftarlara da yardımcı oluyor. Kendinizi daha güvende hissediyorsunuz. Ve tabii ki 3-0 önde devreye girmek güzel. Ama onlar geri dönebileceklerini göstererek bunun hiçbir anlamı olmadığını kanıtladılar."
Antrenman sahasında öğrenilen dersler
Son haftalarda Liverpool için en önemli olumlu gelişme, duran toplardan elde ettikleri verimlilik oldu. Kırmızılar, önceki zayıflıklarını güçlü bir silaha dönüştürdüler ve Ekitike, oyunlarının bu yönünü geliştirmek için gösterdikleri kolektif çabayı vurguladı.
"Sezon başında bazı sorunlar yaşadığımız açıktı. Hep birlikte konuştuk, sahada duran toplar üzerinde çalıştık. Bugün bunun işe yaraması çok iyi. Bence bunu hak ettik çünkü bu konuda çok çaba sarf ettik, bu yüzden çok güzel," diye açıkladı Fransız oyuncu. "Her maç zor, harika takımlar ve harika oyuncularla dolu. Maçın sonuna kadar hiçbir şeyi şansa bırakmıyorlar. Bu yüzden oynadığımız her maç her zaman zor, hiçbir zaman kolay bir maç olmuyor. Ama maçları kazanabileceğimizi gösterdik ve devam etmeliyiz."
