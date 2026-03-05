Getty Images Sport
"O her şeye sahip!" - Marcus Rashford'un "büyük potansiyeli" Barcelona takım arkadaşı Robert Lewandowski tarafından övüldü
Rashford'un ilk izlenimleri
Lewandowski, yeni Barcelona takım arkadaşı Rashford hakkında samimi bir şekilde konuştu ve Manchester United'dan kiralık olarak kulübe katıldığından beri İngiltere milli takım oyuncusunun kendisini nasıl etkilediğini açıkladı. Lewandowski, kariyerinin başlarında United'ın kendisine teklifte bulunduğu söylenen dönemde bu takıma transfer olsaydı, Rashford ile daha erken tanışmış olabilirdi, ancak şimdi ikili Barcelona'nın soyunma odasını paylaşıyor.
Rashford, transferinden önce aylarca olumsuz manşetlere konu olmasına rağmen, ilk antrenmanlarda Lewandowski'nin saygısını kısa sürede kazandı.
Sergilenen yetenek ve potansiyel
"Birkaç antrenmandan sonra, hayır. Onda büyük bir potansiyel var," diye yanıtladı Lewandowski, Sky Sports'un Rashford'un kendisini şaşırttığı sorusuna. "Onda her şey var. Hızı var, tekniği var, şutu var, sol ayağı var, sağ ayağı var, becerisi var. Marcus öyle bir adam ki, ona güven verirseniz ve ona inandığınızı görürse, size yüzde 200 geri verir." Bu övgü, Lewandowski'nin takım içindeki mentor rolünü vurguluyor ve genç takım arkadaşının hem performansını hem de kişisel gelişimini destekliyor.
Saha dışındaki karakter
Futbolun ötesinde, Lewandowski Rashford'un kişiliğini gözlemlemiş ve onu destek gördüğünde başarılı olan "çok iyi bir adam" olarak tanımlamıştır. İkili, saha dışında da birlikte zaman geçirmiş, hatta soyunma odasında ping-pong oynamışlardır. "O çok iyi bir adam. Soyunma odasında yan yana oturduğumuz için sohbet ettik" diye ekledi. "Ping-pong da oynuyoruz. Bu adamın çok nazik, çok iyi bir insan olduğunu görüyorum, ama bu yüzden de arkasında onu destekleyen birine ihtiyacı var. Bu özgüvene sahip olursa, gerçekten en iyi futbolunu ve en iyi seviyesini ortaya koyabilir."
Ping-pong masasında kimin galip geldiği sorulduğunda Lewandowski şöyle cevap verdi: "Önemli bir soru: Ping-pong maçlarını kim kazanıyor? O gelişti ama bana karşı hiçbir maç kazanamadı! Rakibini değiştirmesi gerekiyor!"
Sırada ne var?
Lewandowski ve Rashford, bu hafta sonu Barcelona'nın La Liga'da Athletic Club'a konuk olacağı maçta tekrar sahaya çıkabilir. Hansi Flick'in takımı daha sonra İngiltere'ye giderek Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Premier League devi Newcastle ile karşılaşacak.
