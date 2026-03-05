"O her şeye sahip!" - Marcus Rashford'un "büyük potansiyeli" Barcelona takım arkadaşı Robert Lewandowski tarafından övüldü

Futbolun ötesinde, Lewandowski Rashford'un kişiliğini gözlemlemiş ve onu destek gördüğünde başarılı olan "çok iyi bir adam" olarak tanımlamıştır. İkili, saha dışında da birlikte zaman geçirmiş, hatta soyunma odasında ping-pong oynamışlardır. "O çok iyi bir adam. Soyunma odasında yan yana oturduğumuz için sohbet ettik" diye ekledi. "Ping-pong da oynuyoruz. Bu adamın çok nazik, çok iyi bir insan olduğunu görüyorum, ama bu yüzden de arkasında onu destekleyen birine ihtiyacı var. Bu özgüvene sahip olursa, gerçekten en iyi futbolunu ve en iyi seviyesini ortaya koyabilir."

Ping-pong masasında kimin galip geldiği sorulduğunda Lewandowski şöyle cevap verdi: "Önemli bir soru: Ping-pong maçlarını kim kazanıyor? O gelişti ama bana karşı hiçbir maç kazanamadı! Rakibini değiştirmesi gerekiyor!"