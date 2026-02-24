Getty
"O farklı bir teknik direktör olacak" - Xabi Alonso, eski takım arkadaşı Pep Guardiola ve Jose Mourinho ile karşılaştırma yaparak Real Madrid'in teknik direktörlüğüne geri dönmesi için destek verdi
Alonso, Bernabeu'ya dönüşü için şimdiden destek buldu
Khedira, eski orta saha partneri hakkında övgüyle konuştu. Alonso'nun Ocak ortasında takımdan ayrılmasının zorlu geçmesine rağmen, 2014 Dünya Kupası şampiyonu, gelecekte tekrar bir araya gelme ihtimalinin hala açık olduğuna inanıyor. Khedira, ilk görevindeki deneyiminin, önümüzdeki on yıl içinde kulüp ve teknik direktörün yolları kaçınılmaz olarak tekrar kesiştiğinde, onu daha da güçlü bir teknik direktör haline getireceğini öne sürdü.
Khedira cesur bir tahminde bulundu
Khedira, Alonso'nun geleceği hakkında cesur bir tahminde bulunarak, zamanın onun son ayrılışının yaralarını iyileştireceğini ve daha rafine bir yaklaşımla geri dönmesini sağlayacağını iddia etti. Khedira, Sky Sport'a verdiği demeçte, "Onun 10 ya da 15 yıl içinde Real Madrid'in teknik direktörü olacağına da eminim" dedi. "O zaman farklı bir teknik direktör olacak. İlle de daha iyi bir teknik direktör olacak demek değil, ama belki de durumu daha iyi idare edebilecek farklı bir teknik direktör olacak."
Eski Almanya milli futbolcu, Madrid'deki başarısızlığın Alonso'nun futbol dünyasındaki seçkin taktikçiler arasındaki konumunu zedelemeyeceğini düşünüyor. Hatta Khedira, 44 yaşındaki Alonso'yu futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleriyle aynı kefeye koyuyor. "O hala dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Onu Jose Mourinho, Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti ile aynı seviyede görüyorum. Bir üst düzey teknik direktörde olması gereken her şeye sahip," diyen Khedira, Alonso'nun dünyanın en büyük kulüplerini yönetmek için gerekli niteliklere sahip olduğunu vurguladı.
Alonso'nun felsefesi zamana ihtiyaç duyuyor
Khedira, Alonso'nun övgülerini haklı çıkarmak için, Alonso'nun Bayer Leverkusen'de kulübün uzun süredir beklediği kupayı kazanmasını sağlayan olağanüstü dönüşüme dikkat çekti. Khedira, "Leverkusen ile başardıkları olağanüstüydü" dedi. "İlk dört aya bakarsanız, o da orada zorluklar yaşadı. Bazı maçları kaybetti, sonuçlar pek iyi değildi. Sistemini uygulamak zaman aldı. Onun oyun stili zaman, sahada iletişim, oyuncuların anlayış ve güvenini gerektiriyor." Bu karşılaştırma, Alonso'nun taktik felsefesinin kök salması için gereken sabrı vurguluyor; bu, Madrid'de belki de sahip olamadığı bir lüks.
Leverkusen gibi proje odaklı bir kulüpten Real Madrid'in anında sonuç bekleyen ortamına geçiş, en iyi teknik direktörlerin bile karşılaştığı bir engeldir. Khedira, İspanya'nın başkentinde zamanın yetersizliğinin Alonso'nun felsefesini mevcut kadroya uyarlamasını engellediğini öne sürdü. "Belki de kendi stiline çok fazla odaklandı ve en iyi oyuncularının ihtiyaç duyduğu stile odaklanmadı. Bu belki de en önemli nokta. Real Madrid elbette özel bir kulüp" dedi Khedira, ilk döneminin neden uzun vadeli bir başarıya dönüşmediğini değerlendirirken.
Xabi Alonso'nun bir sonraki büyük hamlesi
Son zamanlardaki hayal kırıklığına rağmen, futbol dünyasına yakın olanlar arasında Alonso'nun hala çok aranan bir isim olduğu konusunda fikir birliği var. Kazanan bir kültürü sürdürürken takımın taktiksel yapısını modernize etme becerisi, onu Avrupa'nın büyük kulüplerinde boşalan pozisyonlar için en önemli adaylardan biri yapıyor. Khedira, Basklı teknik direktörün büyük kulüplerin teknik direktörlük koltuğunda son kez görüldüğüne emin ve bir sonraki hamlesinde dünyanın en rekabetçi liglerinden birinde yeniden kupa peşinde koşacağını öngörüyor.
Değerlendirmesini sonlandırırken Khedira, Alonso'nun bir sonraki durağı neresi olursa olsun, podyumun zirvesine geri döneceğine inandığını belirtti. "Xabi Alonso'nun yakında bir üst düzey kulübün teknik direktörü olacağına inanıyorum. Avrupa'da, İngiltere'de veya başka bir yerde. Tekrar şampiyon olacak" dedi Khedira. Teknik direktörler arasında sürekli bir döngü yaşandığı için, Alonso'nun eski takım arkadaşının haklı olduğunu kanıtlama ve Los Blancos ile ikinci bir sayfa açma fırsatını yakalaması sadece an meselesi gibi görünüyor.
