"O farklı bir teknik direktör olacak" - Xabi Alonso, eski takım arkadaşı Pep Guardiola ve Jose Mourinho ile karşılaştırma yaparak Real Madrid'in teknik direktörlüğüne geri dönmesi için destek verdi

Khedira, Alonso'nun geleceği hakkında cesur bir tahminde bulunarak, zamanın onun son ayrılışının yaralarını iyileştireceğini ve daha rafine bir yaklaşımla geri dönmesini sağlayacağını iddia etti. Khedira, Sky Sport'a verdiği demeçte, "Onun 10 ya da 15 yıl içinde Real Madrid'in teknik direktörü olacağına da eminim" dedi. "O zaman farklı bir teknik direktör olacak. İlle de daha iyi bir teknik direktör olacak demek değil, ama belki de durumu daha iyi idare edebilecek farklı bir teknik direktör olacak."

Eski Almanya milli futbolcu, Madrid'deki başarısızlığın Alonso'nun futbol dünyasındaki seçkin taktikçiler arasındaki konumunu zedelemeyeceğini düşünüyor. Hatta Khedira, 44 yaşındaki Alonso'yu futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleriyle aynı kefeye koyuyor. "O hala dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Onu Jose Mourinho, Pep Guardiola ve Carlo Ancelotti ile aynı seviyede görüyorum. Bir üst düzey teknik direktörde olması gereken her şeye sahip," diyen Khedira, Alonso'nun dünyanın en büyük kulüplerini yönetmek için gerekli niteliklere sahip olduğunu vurguladı.