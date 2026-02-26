Ronaldo, Jorge Jesus'un takımı Al-Najma'yı 5-0 yenerek dokuzuncu galibiyetini elde ettiği son maçta Al-Nassr formasıyla yine gol attı. 41 yaşındaki oyuncu şu anda 965 golü bulunuyor ve kariyerinin sonuna yaklaşmış olmasına rağmen yavaşlama belirtisi göstermiyor. Ronaldo daha önce, ünlü futbol kariyerini sonlandırmadan önce 1.000 gol atmak istediğini söylemişti.

Aralık ayında Dubai'de düzenlenen Globe Soccer Awards'da şunları söyledi: "Oynamaya devam etmek zor, ama motivasyonum yüksek. Tutkum büyük ve devam etmek istiyorum.

Tutkum yüksek ve devam etmek istiyorum. Nerede oynadığımın önemi yok, Orta Doğu'da mı, Avrupa'da mı? Futbol oynamayı her zaman seviyorum ve devam etmek istiyorum. Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak ve hepinizin bildiği o sayıya [1.000 gol] ulaşmak istiyorum. Sakatlanmazsam, bu sayıya kesinlikle ulaşacağım."