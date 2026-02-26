Getty Images
"O değişti" - Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo'nun 1000 gol hedefine ulaşmayı "önemsememesinin" nedenini açıklıyor
Ronaldo 965 gol ve saymaya devam ediyor
Ronaldo, Jorge Jesus'un takımı Al-Najma'yı 5-0 yenerek dokuzuncu galibiyetini elde ettiği son maçta Al-Nassr formasıyla yine gol attı. 41 yaşındaki oyuncu şu anda 965 golü bulunuyor ve kariyerinin sonuna yaklaşmış olmasına rağmen yavaşlama belirtisi göstermiyor. Ronaldo daha önce, ünlü futbol kariyerini sonlandırmadan önce 1.000 gol atmak istediğini söylemişti.
Aralık ayında Dubai'de düzenlenen Globe Soccer Awards'da şunları söyledi: "Oynamaya devam etmek zor, ama motivasyonum yüksek. Tutkum büyük ve devam etmek istiyorum.
Tutkum yüksek ve devam etmek istiyorum. Nerede oynadığımın önemi yok, Orta Doğu'da mı, Avrupa'da mı? Futbol oynamayı her zaman seviyorum ve devam etmek istiyorum. Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak ve hepinizin bildiği o sayıya [1.000 gol] ulaşmak istiyorum. Sakatlanmazsam, bu sayıya kesinlikle ulaşacağım."
Martinez, Ronaldo'nun gol hedefi konusunda 'rahatsız olmadığını' söylüyor
Ancak Martinez, Ronaldo'nun artık gol sayısına odaklanmadığını ısrarla vurguluyor. Sky Bet tarafından sunulan The Overlap programına verdiği demeçte şöyle diyor: "Cristiano, 2023'te geldiğimden beri örnek bir oyuncu oldu. Herkes için örnek teşkil eden bir kaptan oldu. Bu benim için çok açık. Futbol açısından ise Cristiano artık Manchester United'daki ilk dönemindeki Cristiano değil.
"O bir kanat oyuncusu değil, çok disiplinli olması gereken bir oyuncu değil, 9 numara, bizim golcümüz. Savunma hattı arasında, özellikle de ceza sahasında koşular yapmaya hazır olması gerekiyor. Son 30 maçta 25 gol attı.
"1000 gol hakkında konuşuyorlar. O 1000 golü umursamıyor. Ve 1050 gol atmamla 950 gol atmamın ne farkı var ki diye düşünüyor. Ben aynı oyuncuyum ve şimdi son üçte birde biraz farklı hale geldi. İki oyuncuyu kendine çektiğini, daha iyi kararlar verebilmek için alan açtığını, ne zaman yapıp ne zaman yapmayacağını bildiğini takdir ediyor bence.
"Değiştiği doğru. Bu, 25, 26 yaşında motive edilmesi gereken oyuncu değil. Real Madrid'de oynadığı maç sayısından daha fazla gol atan bir oyuncu oldu."
Ronaldo grevden sonra geri dönüyor
Ronaldo'nun gol serisi, Portekizli süperstarın Suudi Pro Ligi transferleri ve finansmanı ile ilgili bir anlaşmazlık nedeniyle greve gitmesiyle geçici olarak durdu. Forvet üç maçı kaçırdı ancak sahalara geri döndü ve son dört maçında üç gol attı. Eski Manchester United ve Real Madrid oyuncusu, Orta Doğu'da devam etmek istediğini de vurguladı.
Oyuncu, "Evet, çok mutluyum. Defalarca söylediğim gibi, ben Suudi Arabistan'a aidim. Bu ülke beni, ailemi ve arkadaşlarımı çok iyi karşıladı. Burada mutluyum. Burada devam etmek istiyorum.
"Ve en önemlisi, devamlı ilerlememiz. Zirvedeyiz. İşimiz kazanmak, [şampiyonluk rakiplerimize] baskı yapmak ve beklemek. Yola devam ediyoruz. Geri döndük, iyiyiz, kendimize güveniyoruz. Maç maç. Formumuz iyi. Bakalım neler olacak."
Ronaldo, yaz aylarında Al-Nassr ile 2027 yılına kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme imzaladı.
Ronaldo'nun ilk Al-Nassr kupası yaklaşıyor mu?
Ronaldo, Al-Nassr ile henüz önemli bir kupa kazanamamış olsa da, bu sezon bu kuraklığı sona erdirmeyi umuyor. Al-Nassr, Suudi Pro Ligi'nde yarışmaya devam ediyor ve 23 maçın ardından Al-Hilal'in iki puan önünde lider durumda. Al-Nassr'ın bir sonraki maçı Cumartesi günü Al-Fayha ile olacak.
