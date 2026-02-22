"O çok eksiksiz bir oyuncu" - Pep Guardiola, Newcastle'da iki gol atan Man City yıldızı Nico O'Reilly'ye hayran kaldı

O'Reilly, İngiltere Dünya Kupası adayı Lewis Hall'un beraberlik golünün iki yanında iki gol kaydetti ve sonunda City'ye çok değerli üç puan kazandırdı. Bazılarının gözünde beklenmedik bir kahraman olabilir, ancak genellikle bek olarak oynayan O'Reilly, daha ileri bir orta saha pozisyonuna itildi ve başarıları menajeri için hiç de sürpriz değil.

Guardiola, TNT Sports'a kulübün altyapısından yetişen yıldız O'Reilly hakkında şunları söyledi: "Nico, orta sahada ihtiyacımız olan fiziksel gücü bize sağlıyor. Artık kendi pozisyonunda oynuyor. Her zaman bu pozisyonda oynamıştır, çok yetenekli ve çok genç. Akademinin Nico, Phil [Foden] ve Rico [Lewis] gibi inanılmaz oyuncular yetiştirmekten gerçekten çok memnunum."

Eski City savunmacısı Joleon Lescott da O'Reilly'nin performansını ve sahada birçok pozisyonu oynayabilme yeteneğini övdü. Eski stoper BBC Sport'a şunları söyledi: "Genç bir oyuncu olarak oynamak istersiniz ve 'evet, her pozisyonda oynarım' dersiniz. Ancak sezonun bu kadar önemli bir aşamasında böylesine inanılmaz bir takımda fırsat verildiğinde, menajeriniz sizin oyuna onun yaptığı gibi etki edeceğinize güvendiği için en iyi pozisyonunuzda oynama fırsatı verilir. Bu ona çok fazla güven verecektir.

Bence o [vazgeçilmez hale geliyor]. Yine, bunu fark etmek kolay çünkü bugün iki gol attı, ama önceki maçlarda atletik yeteneklerini gösterdi ve takımın geçişlerde hızı yetmediğinde, ister ileri ister geri olsun, toparlanabileceğini gösterdi ve bu gece arkaya geçerek iyi oynadı."