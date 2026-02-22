Getty
Çeviri:
"O çok eksiksiz bir oyuncu" - Pep Guardiola, Newcastle'da iki gol atan Man City yıldızı Nico O'Reilly'ye hayran kaldı
City, Newcastle karşısında üç puan için mücadele etti.
Guardiola'nın takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Azerbaycan'a 5.000 mil uzunluğundaki bir yolculuktan sonra biraz yorgun düşmüş olan Magpies'i ağırlarken bir yerlerden ilham alması gerekiyordu.
City, Avrupa'daki eleme turlarını atlatarak, lig maçları için dinlenebilme fırsatı yakaladı. Newcastle tarafından zorlandılar, ancak hareketli geçen maçın tüm golleri ilk 27 dakika içinde atıldı.
- Getty Images Sport
Çok yönlü O'Reilly orta sahada dikkatleri üzerine çekiyor
O'Reilly, İngiltere Dünya Kupası adayı Lewis Hall'un beraberlik golünün iki yanında iki gol kaydetti ve sonunda City'ye çok değerli üç puan kazandırdı. Bazılarının gözünde beklenmedik bir kahraman olabilir, ancak genellikle bek olarak oynayan O'Reilly, daha ileri bir orta saha pozisyonuna itildi ve başarıları menajeri için hiç de sürpriz değil.
Guardiola, TNT Sports'a kulübün altyapısından yetişen yıldız O'Reilly hakkında şunları söyledi: "Nico, orta sahada ihtiyacımız olan fiziksel gücü bize sağlıyor. Artık kendi pozisyonunda oynuyor. Her zaman bu pozisyonda oynamıştır, çok yetenekli ve çok genç. Akademinin Nico, Phil [Foden] ve Rico [Lewis] gibi inanılmaz oyuncular yetiştirmekten gerçekten çok memnunum."
Eski City savunmacısı Joleon Lescott da O'Reilly'nin performansını ve sahada birçok pozisyonu oynayabilme yeteneğini övdü. Eski stoper BBC Sport'a şunları söyledi: "Genç bir oyuncu olarak oynamak istersiniz ve 'evet, her pozisyonda oynarım' dersiniz. Ancak sezonun bu kadar önemli bir aşamasında böylesine inanılmaz bir takımda fırsat verildiğinde, menajeriniz sizin oyuna onun yaptığı gibi etki edeceğinize güvendiği için en iyi pozisyonunuzda oynama fırsatı verilir. Bu ona çok fazla güven verecektir.
Bence o [vazgeçilmez hale geliyor]. Yine, bunu fark etmek kolay çünkü bugün iki gol attı, ama önceki maçlarda atletik yeteneklerini gösterdi ve takımın geçişlerde hızı yetmediğinde, ister ileri ister geri olsun, toparlanabileceğini gösterdi ve bu gece arkaya geçerek iyi oynadı."
Heyecan verici şampiyonluk yarışı: O'Reilly bu mücadeleyi çok seviyor
O'Reilly, 2024 Community Shield'da ilk kez sahneye çıktıktan sonra City'de artık yerleşik bir yıldız haline geldi ve profesyonel kariyerinin ilk büyük başarısının peşinde. Heyecan verici şampiyonluk yarışının her dakikasının tadını çıkarıyor.
Manchester doğumlu oyuncu, uzun süredir liderlik koltuğunda oturan Arsenal'e ayak uydurmakla ilgili olarak şunları söyledi: "Bunu çok seviyoruz, her anın tadını çıkarıyoruz. Bir haftalık ara verdik ve bu ara, enerji toplamak için iyi geldi. Önümüzdeki Cumartesi Leeds ile karşılaşmadan önce bir hafta daha ara vereceğiz."
City, şampiyonluk mücadelesinde oldukça tecrübeli bir takım. Guardiola, Etihad'daki ikonik görev süresi boyunca altı şampiyonluğa imza attı. Bu sezon yaşadıkları bazı zorlukları aşıp Blues'u bir kez daha ulusal şampiyonluk yarışına soktuğu için çok mutlu.
Kuzeydoğu'dan gelen ve ilk dörtte yer almayı hedefleyen takımlara karşı zorlu bir sınavdan geçtikten sonra şunları söyledi: "Büyük bir sonuç, Newcastle inanılmaz bir takım, fiziksel olarak ve hücumdaki hızları muhteşem. Orta sahada da fiziksel olarak güçlüler. Gerçekten zorluydu ama takım inanılmazdı.
"Oyuncuların yüzde yetmişi daha önce böyle bir durumda [yakın şampiyonluk yarışı] bulunmamıştı ve ben oynamıyorum. Bu yüzden bunu yaşamak zorundayız, her maçın böyle olacağını biliyorlar. Özellikle de evimizde, beş iç saha maçı kaldı. Bugün yılın en iyi seyircisiydi, taraftarlarımız inanılmazdı, bu inanılmaz insanlara ve taraftarlara menajerlik yapmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Şimdi üç gün dinleneceğiz, buna ihtiyacımız var, sonra Leeds ile oynayacağız."
- Getty Images Sport
Man City 2025-26 fikstürü: Sırada Leeds deplasmanı var
City ayrıca Carabao Kupası finalinde, FA Kupası beşinci turunda ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yer alıyor ve Newcastle ile daha fazla karşılaşma planlanıyor. Önümüzdeki Cumartesi günü Elland Road'a yapacakları seyahatle tekrar sahalara dönecekler.
