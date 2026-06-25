"O bir efsane!" Dünya Kupası'nın kült figürü masalsı bir veda yaşıyor

Daha önce grup birincisi olduğu kesinleşen Dünya Kupası’nın ortak ev sahibi Meksika’nın Çekya’ya karşı 3-0 (0-0) kazandığı maçta, Ochoa 78. dakikada 80.000’den fazla taraftarın coşkulu tezahüratları eşliğinde as kaleci Raúl Rangel’in yerine oyuna girdi ve altıncı Dünya Kupası katılımında kaptanlık pazubandını taktı. Álvaro Fidalgo’nun (90.+4) attığı 3-0’lık golü uzun bir kaleci vuruşuyla başlatan Ochoa, ardından iki kolunu havaya kaldırarak seyircileri coşturdu.

"O dünya futbolunun bir efsanesi ve bir Meksikalı," diye hayranlıkla konuştu milli takım teknik direktörü Javier Aguirre, Ochoa'yı maçın skoru ne olursa olsun oyuna sokacağını da ekledi: "Memo'nun mutlaka oynaması gerekiyordu. Sabah erken kalkar, spor salonuna gider, asla pes etmez ve takım arkadaşlarını motive eder. Gerçekten hiç olmadığı kadar iyi durumda."

Ochoa, Dünya Kupası’nın ardından emekli olacağını, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen bu dev turnuvanın başlangıcında zaten teyit etmişti. “Oynama şansı bulursam elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sonuç harikaydı, atmosfer muhteşemdi,” dedi şimdi. “Herkesin sevgisi burada ve benim için en önemli olan da bu: dostluk, takdir ve tüm bu olumlu şeyler.”