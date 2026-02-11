Goal.com
Wayne Rooney Frank IlettImago/Getty Images
Gill Clark

"O benim kafamı şişiriyor!" - Wayne Rooney, viral olan United Strand saç numarasıyla Man Utd takımından dikkati uzaklaştırdığı için Frank Illet'e sert çıktı.

Kulübün efsane oyuncusu Wayne Rooney, viral saç kesimi meydan okumasıyla dikkatleri futboldan uzaklaştırdığı için The United Strand'a sert tepki gösterdi. Manchester United taraftarı Frank Ilett, Red Devils beş maç üst üste kazanana kadar saçını kesmeyeceğine söz vererek dünya çapında manşetlere taşındı, ancak Rooney onun dikkatleri dağıttığını ve odak noktasının Michael Carrick'in takımında olması gerektiğini düşünüyor.

  • West Ham saç kesimi hayallerini sona erdirdi

    West Ham, Salı gecesi Manchester United ile 1-1 berabere kalarak The United Strand'ın çok ihtiyaç duyduğu saç kesimi hayallerini sona erdirdi. Carrick'in takımı maça dört galibiyet serisiyle girmiş ve Ilett'in uzun süredir beklediği saç kesimini nihayet gerçekleştirebileceği umudunu yeşertmişti. Ancak, Red Devils, yedek oyuncu Benjamin Sesko'nun uzatma dakikalarında attığı gol sayesinde Londra Stadyumu'nda sadece bir puan alabildi.

    Ilett, bu sonuçtan hayal kırıklığına uğradı, bu da onun mücadelesinin devam edeceği anlamına geliyor, ancak sosyal medyadaki kampanyasının hayır kurumları için para toplamaya devam edeceği için mutlu. Ilett, canlı yayınında "Hayır kurumları için ne kadar uzun sürerse o kadar iyi" dedi. "Bunun benimle ilgili olmasını hiç istemiyorum ve muhtemelen öyle olacağına eminim, ama yine de yenilmez ve iyi bir formdayız."

  • United Strand Bruno FernandesGetty

    Rooney, The United Strand'a sert çıktı

    Rooney, Salı günü Manchester United'ın West Ham ile oynayacağı maç öncesinde United Strand'da sert çıkış yaptı. No Tippy Tappy Football podcast'inde şunları söyledi: "Onu ülkenin diğer ucuna gönderdim. Kafamı çok yoruyor. Michael Carrick ve Man United'ın üst üste beşinci galibiyetini almaya çalıştığından bahsediyoruz, ama herkes bu adamın saçını kestirmesinden bahsediyor. Man United kazanırsa, önemsiz kalacağı için yıkılacağına eminim."

  • "Şimdi kesemezsiniz!"

    Ilett, Manchester United'ın berabere kaldığı maçın ardından yaptığı meydan okuma nedeniyle alay konusu oldu. TNT yorumcusu Michail Antonio maçla ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı: "Hala büyük bir şansları var, en formda takım onlar. Arsenal'i yendiler, Man City'yi yendiler. Özellikle o adam için galibiyet istiyorlardı, adını hatırlamıyorum ama saçını kestirmek istiyor. Şimdi kesmeyeceksin! Muhtemelen en formda takım onlar. Buraya gelmek zor bir maçtı, özellikle West Ham'ın oynadığı şekilde. [West Ham] geri çekildi, onları yıkmak için mücadele ettiler. [United] daha fazla orta yapmak için bir forvet getirmek zorunda kaldı. Bir puan almalarının tek nedeni bu. Neden ilk dörtte bitirmeyeceklerini göremiyorum."

  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    Manchester United'ın önümüzdeki beş maçı

    United Strand, Red Devils'ın tekrar sahaya çıkmasını görmek için uzun bir bekleyişin eşiğinde. Carrick'in takımı, fikstüründe bir boşluk var ve 23 Şubat'ta Everton ile oynayacağı maça kadar başka maç yapmayacak. United, ardından Premier League'de Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa ve Bournemouth ile karşılaşacak.

0