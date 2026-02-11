Imago/Getty Images
"O benim kafamı şişiriyor!" - Wayne Rooney, viral olan United Strand saç numarasıyla Man Utd takımından dikkati uzaklaştırdığı için Frank Illet'e sert çıktı.
West Ham saç kesimi hayallerini sona erdirdi
West Ham, Salı gecesi Manchester United ile 1-1 berabere kalarak The United Strand'ın çok ihtiyaç duyduğu saç kesimi hayallerini sona erdirdi. Carrick'in takımı maça dört galibiyet serisiyle girmiş ve Ilett'in uzun süredir beklediği saç kesimini nihayet gerçekleştirebileceği umudunu yeşertmişti. Ancak, Red Devils, yedek oyuncu Benjamin Sesko'nun uzatma dakikalarında attığı gol sayesinde Londra Stadyumu'nda sadece bir puan alabildi.
Ilett, bu sonuçtan hayal kırıklığına uğradı, bu da onun mücadelesinin devam edeceği anlamına geliyor, ancak sosyal medyadaki kampanyasının hayır kurumları için para toplamaya devam edeceği için mutlu. Ilett, canlı yayınında "Hayır kurumları için ne kadar uzun sürerse o kadar iyi" dedi. "Bunun benimle ilgili olmasını hiç istemiyorum ve muhtemelen öyle olacağına eminim, ama yine de yenilmez ve iyi bir formdayız."
Rooney, The United Strand'a sert çıktı
Rooney, Salı günü Manchester United'ın West Ham ile oynayacağı maç öncesinde United Strand'da sert çıkış yaptı. No Tippy Tappy Football podcast'inde şunları söyledi: "Onu ülkenin diğer ucuna gönderdim. Kafamı çok yoruyor. Michael Carrick ve Man United'ın üst üste beşinci galibiyetini almaya çalıştığından bahsediyoruz, ama herkes bu adamın saçını kestirmesinden bahsediyor. Man United kazanırsa, önemsiz kalacağı için yıkılacağına eminim."
"Şimdi kesemezsiniz!"
Ilett, Manchester United'ın berabere kaldığı maçın ardından yaptığı meydan okuma nedeniyle alay konusu oldu. TNT yorumcusu Michail Antonio maçla ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı: "Hala büyük bir şansları var, en formda takım onlar. Arsenal'i yendiler, Man City'yi yendiler. Özellikle o adam için galibiyet istiyorlardı, adını hatırlamıyorum ama saçını kestirmek istiyor. Şimdi kesmeyeceksin! Muhtemelen en formda takım onlar. Buraya gelmek zor bir maçtı, özellikle West Ham'ın oynadığı şekilde. [West Ham] geri çekildi, onları yıkmak için mücadele ettiler. [United] daha fazla orta yapmak için bir forvet getirmek zorunda kaldı. Bir puan almalarının tek nedeni bu. Neden ilk dörtte bitirmeyeceklerini göremiyorum."
Manchester United'ın önümüzdeki beş maçı
United Strand, Red Devils'ın tekrar sahaya çıkmasını görmek için uzun bir bekleyişin eşiğinde. Carrick'in takımı, fikstüründe bir boşluk var ve 23 Şubat'ta Everton ile oynayacağı maça kadar başka maç yapmayacak. United, ardından Premier League'de Crystal Palace, Newcastle, Aston Villa ve Bournemouth ile karşılaşacak.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
