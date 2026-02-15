Getty Images Sport
Çeviri:
"O benim hatam olduğunu söyledi" - Eden Hazard, Chelsea'de oynadığı dönemde Jose Mourinho ile yaşadığı "çok kötü" çatışmaları anlattı
- AFP
Hazard, Mourinho yönetiminde Premier League şampiyonluğunu kazandı.
Geçen yıl Premier League Onur Listesi'ne giren Hazard, Mourinho'nun Batı Londra'daki ilk görevinden sonra kulübe katıldı, ancak 2013 ile 2015 yılları arasında Portekizli teknik adamın altında çalıştı. Mourinho, 2013 yılında Chelsea'ye ikinci kez döndü ve 2014-15 sezonunda üçüncü kez Premier League şampiyonluğunu kazandı.
Eski Lille oyuncusu, Blues'un Manchester City'yi sekiz puan farkla geride bırakarak sezonu tamamlamasında 14 gol atıp dokuz asist yaparak şampiyonlukta etkili oldu. Ancak, kulüp Premier League şampiyonluğunu korumakta zorlanırken Mourinho Aralık 2015'te görevinden alındı.
Hazard, Mourinho ile ilgili kendi hikayesi olan birçok eski ve mevcut oyuncudan biri. 35 yaşındaki oyuncu ile eski Real Madrid, Inter, Manchester United ve Tottenham teknik direktörü, kutuplaştırıcı tavırları nedeniyle sık sık çatışıyordu. Ancak Hazard, Belçikalı oyuncu için "gerçekten kötü bir an" olarak nitelendirdiği bir olayı anlattı.
"Benim hatamdı" Hazard itiraf etti
Guardian gazetesine konuşan Hazard, özellikle öne çıkan herhangi bir tartışma olup olmadığı sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Sadece bir tane değil, birçok tane var. Mourinho'nun geldiği ilk yıl, Lille'e bir maçı izlemeye gitmiştim ve dönüş yolunda pasaportumu kaybetmiştim."
"İngiltere'ye geri dönmeme izin verilmedi ve antrenmanı kaçırdım. Saat 14:00 civarında geri döndüm. Antrenman bittiğinde, ondan özür dilemek zorunda kaldım. Benim için gerçekten çok kötü bir andı."
Çoğu kişi için bu affedilemez bir durum olurdu, ancak Hazard şöyle devam etti: "Ertesi hafta beni takımdan çıkardı ve bunun benim hatam olduğunu söyledi, ama hafta sonu tekrar oynamaya başladım ve her şey yolunda gitti."
Çatışmaya rağmen, Hazard ve Mourinho arasındaki saygı devam ediyor. Eski oyuncunun ikincisinden ne öğrendiği sorulduğunda Hazard şöyle cevap verdi: "Çok şey. Futbola olan tutkusu, oyunculara güvenme şekli... Onunla antrenman yapma şeklimiz inanılmazdı."
Daha akıllı futbol bahisleri mi arıyorsunuz? Telegram'daki GOAL Tipsile uzman önizlemeleri, veriye dayalı tahminleri ve kazanan içgörüler elde edin . Büyüyen topluluğumuza şimdi katılın!
- Getty Images Sport
Premier Lig ve La Liga karşılaştırması
Hazard'a Premier Lig ile La Liga arasındaki fark sorulduğunda ise şöyle cevap verdi: "İki ligin oyun tarzları farklı. Premier Lig daha fiziksel bir lig; hiç durmadan koşuyorsunuz.
La Liga daha teknik. Madrid'de oyunu yönetebilirsiniz, ancak Premier League'de böyle bir şans yoktur: 90 dakika boyunca tam hızda koşmak zorundasınız."
2019'da Real Madrid'e transfer oldu, ancak sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulamadı ve sonunda 2023 yazında kulüpten ayrıldı. Aynı yılın ilerleyen aylarında kariyerine son verdi.
Hazard, Ekim 2023'te yaptığı açıklamada, "Kendinizi dinlemeli ve doğru zamanda dur demelisiniz" diye yazdı. "16 yıl ve 700'den fazla maçın ardından, profesyonel futbolcu olarak kariyerimi sonlandırmaya karar verdim."
"Kariyerim boyunca harika menajerler, antrenörler ve takım arkadaşlarıyla tanıştığım için şanslıydım. Bu harika zamanlar için hepinize teşekkür ederim, hepinizi özleyeceğim. Ayrıca oynadığım kulüplere de teşekkür etmek istiyorum: LOSC, Chelsea ve Real Madrid; ve Belçika milli takımına seçildiğim için RBFA'ya teşekkür ederim.
Aileme, arkadaşlarıma, danışmanlarıma ve iyi ve kötü zamanlarda bana yakın olan insanlara özel bir teşekkür ederim. Son olarak, tüm bu yıllar boyunca beni takip eden ve oynadığım her yerde bana destek olan hayranlarıma çok teşekkür ederim. Artık sevdiklerimle vakit geçirme ve yeni deneyimler yaşama zamanı. Yakında sahada görüşmek üzere arkadaşlar."
Aile, 'taksi şoförü' Hazard'a yardım etti
Birçoğu emeklilik sonrası yaşam tarzındaki değişime alışmakta zorlanabilir, ancak Hazard ailesinin bu konuda önemli bir rol oynadığını vurguluyor. "Aileniz size yardımcı olur," diyor Hazard.
"Hayatım basit: Evde kalıyorum ve eşim, çocuklarım ve kardeşlerimle basit şeylerin tadını çıkarıyorum. Futbol oynarken sürekli seyahat edersiniz, ancak bıraktığınızda nihayet stres olmadan onlara zaman ayırabilirsiniz.
Şimdi hayatım oldukça basit. Beş çocuk babasıyım. Şu anda futbolcudan çok taksi şoförü gibiyim, ama sorun değil."
Reklam