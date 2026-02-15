"O benim hatam olduğunu söyledi" - Eden Hazard, Chelsea'de oynadığı dönemde Jose Mourinho ile yaşadığı "çok kötü" çatışmaları anlattı

Guardian gazetesine konuşan Hazard, özellikle öne çıkan herhangi bir tartışma olup olmadığı sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Sadece bir tane değil, birçok tane var. Mourinho'nun geldiği ilk yıl, Lille'e bir maçı izlemeye gitmiştim ve dönüş yolunda pasaportumu kaybetmiştim."

"İngiltere'ye geri dönmeme izin verilmedi ve antrenmanı kaçırdım. Saat 14:00 civarında geri döndüm. Antrenman bittiğinde, ondan özür dilemek zorunda kaldım. Benim için gerçekten çok kötü bir andı."

Çoğu kişi için bu affedilemez bir durum olurdu, ancak Hazard şöyle devam etti: "Ertesi hafta beni takımdan çıkardı ve bunun benim hatam olduğunu söyledi, ama hafta sonu tekrar oynamaya başladım ve her şey yolunda gitti."

Çatışmaya rağmen, Hazard ve Mourinho arasındaki saygı devam ediyor. Eski oyuncunun ikincisinden ne öğrendiği sorulduğunda Hazard şöyle cevap verdi: "Çok şey. Futbola olan tutkusu, oyunculara güvenme şekli... Onunla antrenman yapma şeklimiz inanılmazdı."

