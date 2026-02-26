"O artık durmalı" - Edinson Cavani, Arjantin'de eski Man Utd yıldızı yuhalanırken acımasızca emekli olması söylendi

Sesli eleştiriler tribünlerle sınırlı kalmadı. 1986 Dünya Kupası'nı kazanan ve Boca ile şampiyonluk başarısı yaşayan Arjantin futbolunun ikonlarından Oscar Ruggeri, Cavani'ye mirasını korumak için şimdi ayrılmasını tavsiye etti. Ruggeri, Cavani gibi bir oyuncunun halk tarafından bu kadar hor görülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Marca'ya konuşan eski savunma oyuncusu, 40 yaşına yaklaşan forvetin mevcut durumu ve fiziksel yetenekleri hakkında tavizsiz bir değerlendirme yaptı.

Ruggeri, "Oynamayı bırakmalı" dedi. "Bu yıldızın, sahip olduğu muazzam kariyere rağmen bu şekilde [yuhalanarak] aşağılanması bir günah. Onu tanımıyorum, iki veya üç kez karşılaştık, ama onu görmek bana acı veriyor. Bugünlerde Arjantin'de 40 yaşında oynamak zor. Bana göre, durumu tersine çevirmeye ve ayrılmaya devam etmek istediği için [emeklilik] kararını vermiyor."