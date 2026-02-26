Getty Images Sport
"O artık durmalı" - Edinson Cavani, Arjantin'de eski Man Utd yıldızı yuhalanırken acımasızca emekli olması söylendi
Boca'da kaynama noktası: Taraftarlar zor günler geçiren Cavani'ye sırt çevirdi
Durum, Boca'nın Cuma günü Racing Club ile 0-0 berabere kaldığı maçta doruk noktasına ulaştı. Eylül ayından bu yana ilk kez ilk 11'de yer alan Cavani, kendi taraftarları tarafından yuhalandı ve Pazartesi günü Gimnasia Chivilcoy ile oynanan kupa maçında kadrodan tamamen çıkarıldı. Ağustos 2023'te kulübe katıldığından bu yana, tecrübeli golcünün gol sayısı gözle görülür şekilde azaldı. 2024'te saygın bir performans sergiledikten sonra, 2025'te gol sayısı sadece beş golüne düştü ve 2026 sezonu, uzun bir sakatlık döneminin ardından sadece iki maçta forma giyebilen forvet için bir rehabilitasyon kabusu oldu.
Arjantinli efsane emekli olacağını açıkladı
Sesli eleştiriler tribünlerle sınırlı kalmadı. 1986 Dünya Kupası'nı kazanan ve Boca ile şampiyonluk başarısı yaşayan Arjantin futbolunun ikonlarından Oscar Ruggeri, Cavani'ye mirasını korumak için şimdi ayrılmasını tavsiye etti. Ruggeri, Cavani gibi bir oyuncunun halk tarafından bu kadar hor görülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Marca'ya konuşan eski savunma oyuncusu, 40 yaşına yaklaşan forvetin mevcut durumu ve fiziksel yetenekleri hakkında tavizsiz bir değerlendirme yaptı.
Ruggeri, "Oynamayı bırakmalı" dedi. "Bu yıldızın, sahip olduğu muazzam kariyere rağmen bu şekilde [yuhalanarak] aşağılanması bir günah. Onu tanımıyorum, iki veya üç kez karşılaştık, ama onu görmek bana acı veriyor. Bugünlerde Arjantin'de 40 yaşında oynamak zor. Bana göre, durumu tersine çevirmeye ve ayrılmaya devam etmek istediği için [emeklilik] kararını vermiyor."
Sürekli sakatlıklar nedeniyle mahvolan bir kariyer
İstatistikler, Cavani'nin fiziksel düşüşünün iç karartıcı bir tablosunu çiziyor. Şubat 2023'ten bu yana, forvet 13 ayrı sakatlık geçirdi ve bu nedenle toplam 36 maç kaçırdı - bu, yaklaşık olarak bir lig sezonuna eşdeğer. Son zamanlarda yaşadığı sıkıntılar, onu mevcut sezonun büyük bir bölümünde sahalardan uzak tutan inatçı bel ağrısına odaklanıyor. Bu ay Platense maçında kısa bir süre yedek olarak sahaya dönse de, bir zamanlar oyununu tanımlayan patlayıcı atletizm artık geçmişte kaldığı açık.
Ruggeri, bu fiziksel aksiliklerin, vücudun artık profesyonel futbolun taleplerine ayak uyduramayacağının açık bir işareti olduğuna inanıyor. Dünya Kupası şampiyonu, Ocak ayında endişelerini şöyle dile getirdi: "Durumu tersine çevirmek ve iyi performans göstermek istediğini, Boca'ya gelip başarılı olduğunu biliyorum. Ancak vücudu zorlanıyor olduğu için ne yapabileceğini ciddi olarak düşünmesi gerekiyor. Kısa bir süre oynuyor, belki bir gol kaçırıyor ve bazılarının güldüğünü, diğerlerinin onunla alay ettiğini görüyorum. Bence o kadar harika bir oyuncu ki, kararı bizim değil, kendisinin vermesi gerekiyor. Vücudu artık dayanamıyorsa, bu kadar yeter diye bir karar vermesi gerekiyor."
Miras ve daha fazlasına olan susuzluk
Kulüp ve milli takımda 24 büyük kupa ve 458 golle Cavani'nin kanıtlayacak hiçbir şeyi kalmadı. Aralık ayında emekliliğini açıklayan Cavani, Paris Saint-Germain'de efsanevi bir dönemle zirveye ulaşan 20 yıllık serüveninin sonuna geldiğini kabul etmiş gibi görünüyordu. Ancak Uruguaylı oyuncu, 40. yaşına girmesine rağmen rekabetçi ruhuyla bu kararını geri aldı. Eski takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic'in uzun ömürlülüğünü taklit edip edemeyeceği henüz belli değil, ancak şık bir şekilde sahneden çekilme baskısı giderek artıyor.
Ruggeri, mevcut yolun sadece daha fazla alay konusu olmaya yol açacağı konusunda uyarıda bulundu. "Onun kariyeri, ona daha ne kazandırabilir ki? Bu, onun bu kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Borcu yok. Geldi, denedi, ama fiziksel olarak yapamadı," diye konuştu Ruggeri. "Ancak bu tür şeyler olduğunda, her seferinde başlamak üzereyken başka bir şeyin olduğunu fark edin. Bunlar futbolun ona verdiği sinyaller, futbolcuların alabileceği en zor kararı alması gerektiğini, yani 'bu kadar' demesi gerektiğini söylüyor."
