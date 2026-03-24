NXGN 2026: Futboldaki en iyi 50 genç yetenek

Lamine Yamal'ın özel bir oyuncu olduğunu ilk ne zaman fark ettiniz?

2023 yılının Nisan ayında, 15 yaşında Barcelona'da ilk kez sahaya çıkıp, bir asırdan fazla süredir bu İspanyol devinde forma giyen en genç oyuncu olduğunda mı? Yoksa birkaç ay sonra bir hazırlık maçında Tottenham'ı alt üst edip, Barça'nın A takımına kalıcı olarak yükseldiğinde mi?

La Liga'daki ikinci maçında Villarreal'e karşı yıldızlaşarak Maçın En İyi Oyuncusu seçildiğinde mi? Yoksa Eylül 2023'te İspanya milli takımındaki ilk maçında muhteşem bir gol atarak aynı gece La Roja tarihinin en genç oyuncusu ve golcüsü olduğunda mı? Ya da bir ay sonra Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlayan en genç oyuncu olduğunda mı?

Yamal'ın La Liga tarihinin en genç golcüsü olduğu o haftanın sonlarında mıydı? Yoksa dört ay sonra, Granada'ya karşı tüm dikkatleri üzerine çeken performansıyla İspanya'nın en üst liginde çift gol atan en genç oyuncu olduğu zaman mıydı?

Belki de ödevlerini çantasına koyup Euro 2024'e katıldığında ve kıtanın en iyi beklerini alt üst ettiğinde miydi? Yoksa yarı finalde Fransa karşısında skoru açan ve turnuvanın en genç golcüsü olan golü attığında mı? Ya da Euro kupasını kaldırarak o ana kadar büyük bir uluslararası turnuvayı kazanan en genç oyuncu olduğunda mı?

Yamal, Ballon d'Or'a aday gösterilen en genç oyuncu olduğunda mı her şey yerine oturdu? Değilse, Mart 2025'te Benfica'ya karşı sergilediği Şampiyonlar Ligi ustalık gösterisine kadar mı beklemek gerekti? Yoksa Barca ile Inter arasındaki efsanevi yarı final maçında Yamal, Federico Dimarco'yu paramparça ettikten sonra bu heyecana kapılanlardan biri miydiniz?

Yamal'ın yerel rakibi Espanyol'a karşı bir başka maç kazandıran performansıyla 2024-25 La Liga şampiyonluğunu garantilemesini veya o yılın ilerleyen aylarında Ballon d'Or oylamasında ikinci olmasını beklemek zorunda kalsanız bile, sonunda her futbolsever, dünyanın en iyi oyuncusunun Katalonya'dan gelen 18 yaşındaki bir genç olabileceği gerçeğine alıştı.

Lionel Messi tarafından bebekken banyo yaptırılmasından, ilk Dünya Kupası'nda dünyanın dört bir yanındaki taraftarları daha da sevindirmek için hazırlanmasına kadar, Yamal dönemi kapımızda. Belki de futbol tarihinin gördüğü en büyük genç futbolcu, NXGN 2026'nın 1 numarası ve şimdi üç kez kazanan: Lamine Yamal.