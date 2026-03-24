NXGN 2026 GFXGetty/GOAL
Tom Maston

NXGN 2026: Futboldaki en iyi 50 genç yetenek

GOAL, erkek ve kadın futbolunda dünyanın en iyi genç yeteneklerini sıraladığı yıllık NXGN listelerini 2026 için yeniden yayınladı. Bu listede, Jude Bellingham, Rodrygo, Gianluigi Donnarumma ve Vicky Lopez gibi isimlerin izinden giderek dünyanın en iyi genç futbolcuları olarak tanınacak kazananlar belirleniyor.

17 farklı ülkeden 21 farklı milliyete ve kulübe mensup oyuncuları barındıran erkekler NXGN 2026 listesi, tam anlamıyla küresel bir nitelik taşıyor. Listede, kendini kanıtlamış tecrübeli milli oyuncular, şampiyonluklar kazanmış isimler ve önümüzdeki on yıllarda en büyük turnuvalara damgasını vuracak genç yetenekler yer alıyor.

O halde, daha fazla uzatmadan, 1 Ocak 2007 ve sonrasında doğmuş en iyi 50 genç yeteneğin yer aldığı NXGN 2026 listesini sizlere sunuyoruz...

  • JJ Gabriel NXGN 2026Getty/GOAL

    50JJ Gabriel (Manchester United)

    Ruben Amorim’in talihsiz teknik direktörlük dönemi boyunca Manchester United, akademi konusunda adeta bir varoluş krizi yaşadı; zira Portekizli teknik adam, Kırmızı Şeytanlar’ın en önde gelen yerli yeteneklerinden bazılarına sırtını dönmüştü. Ancak onun kalıcı halefi, önümüzdeki birkaç yıl boyunca JJ Gabriel’in potansiyelini göz ardı etmemekle iyi eder.

    Henüz 15 yaşında olmasına rağmen, forvet Gabriel, Londra'da büyürken daha önce Arsenal ve Chelsea'nin akademilerinde zaman geçirmiş ve birçok kez United'ın A takımında antrenmanlara katılmıştı. Eski İrlanda milli futbolcu Joe O'Cearuill'in oğlu olan Gabriel, yeteneklerini sergilediği bir video viral olunca "Kid Messi" lakabını aldı ve sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun Camp Nou'da yarattığı etkiye benzer bir etkiyi Old Trafford'da yaratacak yeteneğe sahip olduğu kesin.

  • Joao Simoes NXGN 2026Getty/GOAL

    49Joao Simoes (Sporting CP)

    Sporting CP, Cristiano Ronaldo seviyesinde bir oyuncu yetiştiremeyecek olsa da, ya Lizbon’da ilk 11’in değişmez isimleri haline gelen ya da başka kulüplere transfer olup süperstar statüsüne yükselen pek çok kaliteli genç oyuncu yetiştirmeye devam ediyor. João Simões şu anda ilk kategoriye giriyor, ancak bir gün yuvadan uçup Avrupa’nın en zengin kulüplerinden birine katılacağına inanmak için nedenler var.

    Henüz 19 yaşında olan Simoes, bu sezon Sporting'in orta sahasında kilit bir figür haline geldi. Teknik direktör Rui Borges, hem Liga Portugal hem de Şampiyonlar Ligi maçlarında bu genç oyuncuyu kadrosuna dahil etmekten çekinmiyor. Manchester United'ın Simoes'i takip ettiği bildirildi. Simoes'in güçlü yönleri, onun daha geriye çekilmiş bir rolde başarılı olmasını sağlayacak gibi görünüyor. Ayrıca, genç milli takımlarda birçok kez kaptanlık yaparak liderlik vasıflarını da sergiledi.

  • Anisio Cabral NXGN 2026Getty/GOAL

    48Anisio Cabral (Benfica)

    Saf golcüleri bulmak kolay değildir, ancak Anisio Cabral’ın profesyonel futboldaki ilk adımları gelecekte neler olacağının habercisiyse, Benfica böyle bir oyuncuyu keşfetmiş gibi görünüyor. 18 yaşındaki oyuncu, Portekiz devi için çıktığı ilk üç maçta iki gol attı; bu performansının ardından teknik direktörü Jose Mourinho, Cabral’ı şimdiye kadar çalıştırdığı en iyi forvetlerden biri olan Didier Drogba ile karşılaştırdı.

    Cabral, 2025'teki U-17 Dünya Kupası'nda Portekiz'in şampiyonluğunda da galibiyet golünü attı. Finalde İsviçre'ye karşı attığı gol, Cabral'ın turnuvada attığı yedi golden biriydi. Paris Saint-Germain ve Manchester United'ın şimdiden Cabral'ı takip ettiği söyleniyor ve Benfica da buna tepki olarak Şubat ayında Cabral'a yeni bir sözleşme imzalayarak serbest kalma bedelini 80 milyon avroya (70 milyon sterlin/94 milyon dolar) çıkardı.

  • Joan Martinez NXGN 2026Getty/GOAL

    47Joan Martinez (Real Madrid)

    Real Madrid, savunma hattında kapsamlı bir revizyon sürecinden geçiyor. Geçen yaz Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen ve Alvaro Carreras takıma katılmış olsa da, sözleşmeleri sona eren Dani Carvajal, Antonio Rüdiger ve David Alaba’nın ayrılmasıyla birlikte Beyazlar’ın savunmasında doldurulması gereken daha fazla boşluk oluşacak. Bu boşluklardan birini, hakkında giderek artan bir heyecan dalgası yaratan kulüp altyapısından yetişen stoper Joan Martinez doldurabilir.

    Martinez, 2024 yazındaki sezon öncesi hazırlık maçlarında ön çapraz bağından sakatlanmadan önce Carlo Ancelotti'nin dikkatini çekmişti. Ancak 18 yaşındaki oyuncu o zamandan beri sahalara geri döndü ve Bernabeu'da Martinez'e parlama şansı verilmesi için büyük bir talep var. Eğer beklemesi gerekirse, Borussia Dortmund ve Liverpool gibi kulüpler, Avrupa'nın en umut vaat eden savunmacılarından birine olan ilgilerini daha da artırabilir.

  • Jeremy Monga NXGN 2026Getty/GOAL

    46Jeremy Monga (Leicester City)

    Leicester City şu anda tehlikeli bir durumda; 2016 İngiltere şampiyonu, King Power Stadyumu’ndaki yıllarca süren mali kötü yönetim nedeniyle şu anda üçüncü lige düşmemek için mücadele ediyor. Bu nedenle, “Tilki”ler hangi ligde oynuyor olurlarsa olsunlar bu yaz muhtemelen kaynak yaratmaya çalışacaklar; bu da Jeremy Monga’nın, büyük olasılıkla bir Premier Lig devine transfer olabileceği anlamına geliyor.

    Nisan 2025'te ilk kez sahaya çıktıktan sonra Premier Lig'de forma giyen sadece üç 15 yaşındaki oyuncudan biri olan kanat oyuncusu, o günden bu yana sayısız rekor kırdı. Bunların arasında, 16. yaş gününden sadece beş hafta sonra Championship tarihinin en genç golcüsü olarak Jude Bellingham'ın daha önce kırdığı rekoru geçmesi de bulunuyor. Manchester City, Chelsea, Manchester United ve diğer kulüplerin Monga'nın büyük hayranları olduğu söyleniyor ve onun bir kez daha en üst ligde oynaması sadece an meselesi gibi görünüyor.

  • Oskar Pietuszewski NXGN 2026Getty/GOAL

    45Oskar Pietuszewski (Porto)

    Robert Lewandowski'nin emekliliğe adım adım yaklaşmasıyla birlikte, Polonya futbolu yeni bir kahramana ihtiyaç duyuyor. Ocak ayında 10 milyon avro (8,6 milyon sterlin/11,5 milyon dolar) karşılığında Porto'ya transfer olduktan sonra hızlı bir başlangıç yapan Oskar Pietuszewski, daha o zamandan önce birçok Avrupa kulübünün radarındaydı. Jagiellona Bialystok akademisinin bir ürünü olan Pietuszewski, Portekiz'e transfer olmadan önce Arsenal, Manchester City ve Bayern Münih ile anılmıştı.

    17 yaşındaki kanat oyuncusu, Mart ayında Benfica ile oynanan kritik maçta attığı muhteşem solo gol de dahil olmak üzere, Liga Portugal'da birçok kez gol atıp asist yaparak neden bu kadar çok aranan bir oyuncu olduğunu gösterdi. Liverpool ve Chelsea gibi kulüplerin, geçen hafta ilk kez milli takıma çağrılan Pietuszewski'yi, Dragao'dan ayrıldığında kadrolarına katmak için sıraya girdiği söyleniyor.

  • Samuele Inacio NXGN 2026Getty/GOAL

    44Samuele Inacio (Borussia Dortmund)

    Borussia Dortmund, bu sezonun Şampiyonlar Ligi play-off turunda Atalanta ile karşılaştığında, iki kulüp arasında hiçbir dostluk kalmamıştı. Ancak burada sahada yaşananlardan değil, yönetim kurulları arasındaki gerginlikten bahsediyoruz; zira BVB’nin 2024 yılında Samuele Inacio’yu transfer etme girişimi nedeniyle süren tartışma yüzünden, yöneticiler için geleneksel olarak düzenlenen maç öncesi öğle yemekleri iptal edilmişti.

    Dortmund, Manchester City ve Bayern Münih gibi takımları geride bırakarak Inacio'yu Bergamo'dan transfer etti. Atalanta, bu transferin FIFA kurallarını ihlal ettiğini düşünüyor ve İtalyan kulübünün 17 yaşındaki hücum orta saha oyuncusunu kaybetmekten neden bu kadar üzüldüğü açıkça görülüyor. Eski Atalanta ve Napoli forveti Pia'nın oğlu olan Inacio, 2025 U17 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya formasıyla attığı beş golle Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Dortmund'un sportif direktörü ise, gençlik yıllarında Kevin De Bruyne ve Neymar'ı idol olarak gören Inacio'yu "tam bir paket" olarak nitelendirdi. Inacio, şimdi bu iki oyuncunun en iyi özelliklerini taklit etmeyi hedefliyor.

  • Dastan Satpaev NXGN 2026Getty/GOAL

    43Dastan Satpaev (Kairat Almatı)

    Çoğu futbolseverin aklına Kazakistan'ın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularının listesi hemen gelmeyebilir, ancak Dastan Satpaev, en azından dünyanın dört bir yanındaki taraftarların ülkesinden çıkan efsanevi bir oyuncuyu tanımalarını sağlamak için emin adımlarla ilerliyor. Kairat Almaty için bir keşif olan 17 yaşındaki oyuncu için Chelsea, bu yaz Stamford Bridge'e transfer etmek üzere 4 milyon avro (3,5 milyon sterlin/4,7 milyon dolar) tutarında bir anlaşma imzaladı.

    Satpaev, Aralık ayında Avrupa'daki ilk golünü attığında, Şampiyonlar Ligi'nde kendisinden daha genç yaşta gol atan sadece Ansu Fati ve Lamine Yamal vardı. Ayrıca, Kazakistan milli takımının tarihindeki en genç ilk maçına çıkan ve gol atan oyuncu da o. Fiziksel özellikleri ve golcü yeteneği nedeniyle Sergio Aguero ile karşılaştırılan Satpaev, 2025 Kazakistan sezonunda 14 gol ve 7 asist kaydetti. BlueCo kadrosuna katıldığında bu adımı nasıl atlatacağı merakla bekleniyor.

  • Alvaro Montoro NXGN 2026Getty/GOAL

    42Alvaro Montoro (Botafogo)

    Velez Sarsfield, son yirmi yılda yetenekli genç oyuncular yetiştirme konusunda Arjantin’in en verimli kulüplerinden biri olmuştur; ancak kulübün en son mezunu, doğrudan Avrupa’ya gitmek yerine kariyerini Güney Amerika’nın başka bir yerinde sürdürme yönünde cesur bir adım attı. Barcelona ve Borussia Dortmund, Alvaro Montoro'ya ilgi göstermişti ancak oyuncu Haziran ayında 9 milyon dolarlık (6,7 milyon sterlin) bir anlaşma ile o dönem Brezilya şampiyonu olan Botafogo'ya transfer olmayı tercih etti ve şu ana kadar 18 yaşındaki oyuncu için bu karar iyi sonuçlar veriyor.

    Kanat veya 10 numara olarak oynayabilen Montoro, Velez formasıyla Copa Libertadores'te en büyük etkiyi yarattı, ancak Brezilya Serie A'daki hayata nispeten kolay uyum sağladı ve ligdeki ilk 19 maçında toplam 8 gol ve asist kaydetti.

  • Viktor Dadason NXGN 2026Getty/GOAL

    41Viktor Dadason (FC Kopenhag)

    Günümüzde, en azından İskandinav kökenli bir forvet transfer etmeye çalışmamışsanız, gerçekten çaba gösteriyor musunuz? Danimarka, İsveç veya Norveç'te yetişmiş forvetler şu anda son derece popüler ve İzlandalı Viktor Dadason, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde FC Kopenhag formasıyla büyük bir etki yarattıktan sonra, bu akımın bir sonraki ismi olabilir.

    1,93 metre boyundaki Dadason, fiziksel özellikleri sayesinde Avrupa'daki savunmacılara sorunlar yaşatıyor. 17 yaşındaki oyuncu, kıtasal turnuvadaki ilk altı maçında üç gol attı. Bunların arasında, Camp Nou'da Avrupa turnuvasında gol atan en genç oyuncu olarak 67 yıldır kırılamayan bir rekoru kırdığı Barcelona maçındaki açılış golü de bulunuyor.

  • Thiago Pitarch NXGN 2026Getty/GOAL

    40Thiago Pitarch (Real Madrid)

    Real Madrid'in kritik bir Şampiyonlar Ligi maçında kendi altyapısından yetişen bir genci ilk 11'de sahaya sürmesi için, o oyuncunun biraz özel olması gerekir; Thiago Pitarch ise bu tanıma kesinlikle uyuyor. Orta saha oyuncusu, Mart ayında Manchester City karşısında sahaya çıktığında, Los Blancos formasıyla Avrupa'nın en prestijli turnuvasında bir eleme maçına ilk 11'de başlayan en genç İspanyol oyuncu olarak Raúl'un rekorunu kırdı ve sahada hiç de yersiz görünmedi.

    Madrid'in Castilla takımını çalıştırdığı dönemden beri Alvaro Arbeloa'nın gözdesi olan 18 yaşındaki Pitarch, daha geride bir pozisyondan maçın temposunu belirleme yeteneği nedeniyle bazı çevrelerde Toni Kroos ile karşılaştırılıyor ve ilk işaretler, önümüzdeki yıllarda Bernabeu'nun vazgeçilmez isimlerinden biri olabileceğini gösteriyor.

  • Cavan Sullivan NXGN 2026Getty/GOAL

    39Cavan Sullivan (Philadelphia Union)

    2025 MLS sezonuna girerken, Amerikan futbol tarihinin belki de en yetenekli genç oyuncusu olan Cavan Sullivan’ın patlama yapacağı bir sezon geçireceği beklentisi vardı. Bu nedenle, Sullivan’ın Philadelphia Union formasıyla ligde sadece 11 maça çıkması ve bunlardan sadece birinde ilk 11’de yer alması, onun sadece ABD futbolunun yıldızı değil, aynı zamanda gerçek bir küresel fenomen olmasını umut eden taraftarlar için büyük bir hayal kırıklığı oldu.

    Sullivan'ın henüz 16 yaşında olduğu unutulmamalıdır ve 2027 yazında Manchester City'ye transfer olmak üzere anlaşmaya vardıktan sonra orta saha oyuncusuna uygulanan baskı, şüphesiz bu genç oyuncu için başa çıkması zor bir yük oluşturmaktadır. Kuşkusuz Sullivan, önümüzdeki dokuz ay içinde MLS'yi nihayet kendi oyun alanı haline getirme yeteneğine sahiptir ve önümüzdeki on yıl içinde dünya çapında tanınan bir isim olmayacağına inanmak için henüz pek bir neden yoktur.

  • Karim Coulibaly NXGN 2026Getty/GOAL

    38Karim Coulibaly (Werder Bremen)

    Werder Bremen, Bundesliga’da iyi bir sezon geçirmiyor; 1981’den bu yana Almanya’nın en üst liginin dışında sadece bir sezon geçirmiş olan kulüp için küme düşme ihtimali oldukça yüksek. Ancak Weserstadion’daki taraftarlar, stoper Karim Coulibaly’nin ortaya çıkışıyla yeni bir genç yıldızın doğuşunun keyfini çıkarıyor.

    Cezası ve son zamanlarda yaşadığı sakatlık dışında, 18 yaşındaki Coulibaly, Ağustos ayında Bayer Leverkusen'e karşı son dakikalarda attığı golle ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığından beri Werder'in tüm maçlarında ilk 11'de yer aldı. Almanya genç milli takımında da forma giyen oyuncunun performansları, İngiltere, İtalya ve Portekiz'deki kulüplerin yanı sıra Bundesliga'nın üst sıralarında yer alan kulüplerin de ilgisini çekti.

  • Chris Rigg NXGN 2026Getty/GOAL

    37Chris Rigg (Sunderland)

    Sunderland, akıllı transfer hamlelerinin de etkisiyle Premier Lig'e muhteşem bir dönüş yaptı ve ligi orta sıralarda bitirmeyi neredeyse garantiledi. Granit Xhaka ve Noah Sadiki gibi yeni isimlerin takıma katılmasıyla Black Cats'in yükselme kahramanlarından bazıları kadro sıralamasında gerilere düştü; ancak Chris Rigg söz konusu olduğunda, onun çok geçmeden bu üst düzey ligin yıldızlarından biri olabileceğine dair inanç hala devam ediyor.

    Sunderland'ın en genç ikinci oyuncusu ve tarihindeki en genç golcüsü olan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, pas vizyonu ve bitmek bilmeyen enerjisiyle gerçek bir çok yönlü oyuncu ve Manchester United ve Real Madrid gibi kulüplerin geçmişte Rigg'i takip etmiş olması tesadüf değil. Onun Stadium of Light'ta çok geçmeden yeniden parlamasını bekleyin.

  • Ian Subiabre NXGN 2026Getty/GOAL

    36Ian Subiabre (River Plate)

    Julian Alvarez, Enzo Fernandez ve Franco Mastantuono gibi isimlerin son dönemdeki başarı öyküleriyle River Plate'in altyapısı son birkaç yıldır büyük bir çıkış yakaladı ve Ian Subiabre'nin bu Arjantin devinin son dönem mezunlarının izinden gidebileceğine dair gerçek bir inanç var.

    Merkez forvet veya sağ kanat olarak oynayabilen 19 yaşındaki oyuncu, geçmişte Manchester United, Manchester City ve Liverpool gibi kulüplerle anılmıştı. Subiabre, son zamanlarda River'ın kadrosunda kazandığı yeri koruyabilirse, Avrupa'ya transfer olması çok da uzak bir ihtimal olmayacaktır.

  • Quentin Ndjantou NXGN 2026Getty/GOAL

    35Quentin Ndjantou (Paris Saint-Germain)

    Paris Saint-Germain, son dönemde yetenekli altyapı oyuncularını A takıma entegre etme konusunda daha başarılı bir performans sergiliyor; Quentin Ndjantou, Luis Enrique’nin yönetimindeki Ligue 1 şampiyonunda etkileyici bir performans sergileyen birçok altyapı oyuncusundan biri.

    Merkez forvet, kanat veya 10 numara olarak oynayabilen çok yönlü bir forvet olan Ndjantou, çocukluğunu Fransız başkentinin sokaklarında top oynayarak geçirdi, bu da onun Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine diğerlerinden daha güçlü bir bağı olduğu anlamına geliyor. 18 yaşındaki oyuncu, bu sezonun başlarında A takımda ilk kez forma giydi ve Aralık ayında ilk golünü bile attı, ancak şu anda hamstring ameliyatı geçirdiği için sahalardan uzak.

  • Vasilije Kostov NXGN 2026Getty/GOAL

    34Vasilije Kostov (Kırmızı Yıldız Belgrad)

    Geçen yılın bu zamanlarında, Vasilije Kostov, yedi yaşında geldiğinden beri kulübün altyapısında göze çarpan bir isim olmasına rağmen, hala Red Star Belgrad'da ilk maçına çıkmayı bekliyordu. Aradan geçen on iki ayda Kostov, uluslararası düzeyde ilk kez Sırbistan A Milli Takımı forması giymesini sağlayan performanslarıyla Avrupa'da dikkatleri üzerine çekiyor.

    Arsenal, Bayern Münih ve Barcelona, Kostov'un bu sezon şimdiden çift haneli gol sayısına ulaştığı ve asist sayısında da aynı başarıyı tekrarlayacağa benzediği bir dönemde, 17 yaşındaki oyuncunun gelişimini takip eden kulüpler arasında yer alıyor. "Balkan Barella" ve "Sırp Pedri" lakaplarıyla anılan Kostov, genellikle Inter veya Barcelona'nın orta saha oyuncularından biraz daha ileride oynuyor, ancak top ayağındayken kesinlikle aynı kaliteye ve pas vizyonuna sahip.

  • Kerim Alajbegovic NXGN 2026Getty/GOAL

    33Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg)

    Avusturya Bundesliga şampiyonluk yarışında iki sezon üst üste başarısız olan Red Bull Salzburg, bu kez şampiyonluk tacını geri kazanmak için yeniden güçlü bir konuma geldi; bu durumun en büyük nedeni ise kanat oyuncusu Karim Alajbegovic’in gösterdiği performans. Geçen yaz Bayer Leverkusen’den transfer edilen 18 yaşındaki oyuncu, tüm turnuvalarda şimdiden çift haneli gol sayısına ulaşırken, göz alıcı performanslar sergiledi.

    Manchester United ve Chelsea'nin de aralarında bulunduğu bazı kulüplerin, Bosna-Hersek milli takımında 6 kez forma giyen ve Eylül ayında hem ülkenin en genç milli oyuncusu hem de en genç golcüsü olan Alajbegovic ile ilgilendiği bildiriliyor.

  • Sean Steur NXGN 2026Getty/GOAL

    32Sean Steur (Ajax)

    Son birkaç yıldır Ajax için işler pek yolunda gitmedi. Taraftar şiddetinden dolayı yarıda kalan maçlardan 2025’teki şok edici şampiyonluk kaybına kadar, bu Hollanda devi yakın zamanda Avrupa’da yeniden söz sahibi olmaktan çok uzak görünüyor. Ancak Amsterdam’daki taraftarlar, kulübün ünlü altyapısından hâlâ pek çok yetenekli oyuncunun yetiştiğini bilerek kendilerini teselli edebilir; örneğin yeni orta saha dinamosu Sean Steur gibi.

    Geçen sezon ilk kez forma giyen 18 yaşındaki Steur, Aralık ayında rakibi Feyenoord'a karşı sergilediği etkileyici performansla büyük övgü topladıktan sonra, bu sezonun ikinci yarısında düzenli olarak ilk 11'de yer almaya başladı. Premier League ve Bundesliga'daki kulüpler ona ilgi gösterdi, ancak Steur, Ocak ayında 2028 yılına kadar kulüple kalmasını sağlayan yeni bir sözleşme imzalayarak Ajax taraftarlarını sevindirdi.

  • Andrija Maksimovic NXGN 2026Getty/GOAL

    31Andrija Maksimovic (RB Leipzig)

    Andrija Maksimovic’in kendine güveni tam. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Red Star Belgrad’ın Barcelona ile oynayacağı maç öncesinde, Sırp genç oyuncu, bir diğer genç yetenek Lamine Yamal’dan daha iyi olduğunu iddia etmişti. Bu, belki de bir hayaldi; ancak Maksimovic, İspanya’nın parlayan yıldızıyla aynı sahneyi paylaşabilecek bir oyuncu olma potansiyeline kesinlikle sahip.

    Çocukluğunda Lionel Messi ile karşılaştırılan Maksimovic, Red Star'da sayısız rekor kırdı; bunlara Partizan'a karşı oynanan Ebedi Derbi'nin tarihindeki en genç golcü ve resmi bir maçta Sırbistan'ı temsil eden en genç oyuncu olmak da dahildir. 18 yaşındaki oyuncu, Liverpool ve PSG'nin ilgisinin ardından 2025 yazında RB Leipzig'e katıldı. Henüz Bundesliga'da iz bırakmamış olsa da, bu hücum orta saha oyuncusunun önünde hâlâ bolca zaman var.

  • Mateus Mane NXGN 2026Getty/GOAL

    30Mateus Mane (Wolves)

    Son dönemde gösterdiği yükselişe rağmen, Wolves'un bu sezonun sonunda Championship'e düşme ihtimali hâlâ oldukça yüksek. Ancak kadrodaki oyuncular arasında Premier League'de kalmayı hak eden ve bu nedenle Molineux'dan ayrılmak zorunda kalabilecek isimlerden biri, genç forvet Mateus Mane.

    18 yaşındaki oyuncu, yıl başında Rob Edwards'ın ilk on birine girmesinden bu yana cesareti ve direkt oyun stiliyle izleyenleri etkiledi ve bu durum, Manchester United ve Liverpool gibi kulüplerin ilgisini çekti. Uluslararası alanda ise, Mane'nin bu ay Portekiz U21 kadrosuna çağrılmasıyla, Portekiz'in İngiltere'yi geride bırakacağı görülüyor.

  • Nathan De Cat NXGN 2026Getty/GOAL

    29Nathan De Cat (Anderlecht)

    Belçika'nın meşhur "Altın Kuşak"ı artık son demlerini yaşıyor olabilir, ancak Kırmızı Şeytanlar'ın kadrosunda hâlâ pek çok yetenekli oyuncu bulunuyor; bunlardan biri de Nathan De Cat gibi en genç oyunculardan biri. Bazı çevrelerde "Belçikalı Busquets" olarak anılan De Cat, henüz 17 yaşında olmasına rağmen bu sezon Anderlecht'in orta sahasında neredeyse hiç eksik olmadı.

    Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Tottenham, De Cat'in disiplininden, top sürme yeteneğinden ve ara sıra gösterdiği yaratıcılıktan etkilenen kulüpler arasında yer alıyor. Rudi Garcia'nın yaklaşan hazırlık maçları için ilk kez kadroya çağırmasının ardından, bu yaz Dünya Kupası'na gitmesi de sürpriz olmaz.

  • Tylel Tati NXGN 2026Getty/GOAL

    28Tylel Tati (Nantes)

    Tylel Tati, Ligue 1 sezonunun açılış maçı öncesinde hiç A takımda forma giymemişti; ancak Ağustos ayında PSG karşısında Nantes formasıyla ilk kez sahaya çıktığından beri neredeyse hiç ilk 11’in dışında kalmadı ve Ocak transfer döneminin son günlerinde Chelsea’den 30 milyon avroluk bir teklif aldı; zira “Mavi Şeytanlar”, Avrupa’nın en yetenekli genç stoperlerinden birini Stamford Bridge’e getirmek için o kadar acele ediyorlardı.

    Manchester United, PSG ve Real Madrid dahil olmak üzere, 18 yaşındaki Tati'yi kadrosuna katmak için sıraya giren kulüplerin sayısı giderek artıyor. Mükemmel fiziksel özellikleri ve daha önce orta saha oyuncusu olarak oynamış olmasının getirdiği top hakimiyeti, onu geleceğin potansiyel yıldızı olarak öne çıkarıyor.

  • Kennet Eichhorn NXGN 2026Getty/GOAL

    27Kennet Eichhorn (Hertha Berlin)

    Almanya'nın ikinci liginde oynarken Avrupa'nın en iyi kulüplerinin sıraya girip seni transfer etmek istemesi normal bir durum değil, ama Kennet Eichhorn da sıradan bir futbolcu değil. 2. Bundesliga'da forma giyen en genç oyuncu olan Eichhorn, henüz 16 yaşında olmasına rağmen sezon boyunca büyük beğeni topladı.

    Hertha Berlin tarihinin en genç golcüsü olan Eichhorn, Aralık ayında DFB-Pokal'da gol atan en genç oyuncu olarak Jude Bellingham'ın rekorunu da kırdı. Almanya, yeni bir orta saha yıldızı arayışında olduğu için Eichhorn, Toni Kroos ile karşılaştırılmaya başlandı. Bayern Münih, Real Madrid, Manchester United ve Arsenal, bu gerçek cevheri kadrolarına katmak için Eichhorn'u transfer etmek isteyen kulüplerden sadece birkaçı.

  • Mikey Moore NXGN 2026Getty/GOAL

    26Mikey Moore (Tottenham - Rangers'a kiralık)

    "Sol kanatta Neymar var sanmıştım!" - Bu, James Maddison'ın Ekim 2024'te Tottenham'ın AZ Alkmaar'ı mağlup ettiği Avrupa Ligi maçında Mikey Moore'un performansına ilişkin değerlendirmesiydi. İngiltere'li orta saha oyuncusu, genç forvetin korkusuzluğu, becerisi ve yaratıcılığından çok etkilenmişti. Moore şu anda Rangers'a kiralanmış durumda ve Ibrox'taki bazı karışıklıklara rağmen dikkat çekici bir sezon geçiriyor.

    18 yaşındaki oyuncu, Spurs tarihindeki en genç Premier Lig oyuncusu ve büyük bir Avrupa turnuvasında gol atan en genç İngiliz oyuncu gibi bir dizi rekoru hala elinde tutuyor. Kuzey Londra taraftarları arasında, Tottenham'ın gelecek sezon hangi ligde yer alacağına bakılmaksızın, Moore'un Glasgow'dan döndüğünde kadroya dahil edileceğine dair umut var.

  • Charalampos Kostoulas NXGN 2026Getty/GOAL

    25Charalampos Kostoulas (Brighton)

    Brighton’ın Premier Lig’e yükseldiğinden bu yana, nispeten keşfedilmemiş pazarlardan yetenekli oyuncuları keşfetme konusunda kazandığı itibar göz önüne alındığında, pek tanınmayan genç oyuncuları kadrosuna kattığında bu transferlere neredeyse her zaman ekstra ilgi gösteriliyor. Ve geçen yaz Charalampos Kostoulas’ta olduğu gibi, bunun için 30 milyon sterlin (40,6 milyon dolar) civarında bir bedel ödediğinde, bu merak daha da artıyor.

    A takımdaki ilk sezonunda Olympiacos formasıyla 7 gol atmasının ardından Seagulls tarafından transfer edilen 18 yaşındaki forvet Kostoulas, Premier Lig'e geldiğinden beri kalitesini göstermeye başladı; en dikkat çekici performansı ise Ocak ayında Bournemouth'a karşı attığı muhteşem ters vuruş golüydü. Golcü içgüdüsüyle büyük Gabriel Batistuta ile karşılaştırılan Kostoulas, İngiltere'nin güney kıyısında yerini buldukça sihirli anlar yaratmaya devam edecek gibi görünüyor.

  • Josh King NXGN 2026Getty/GOAL

    24Josh King (Fulham)

    Sezon başında Fulham'da Josh King'den büyük beklentiler vardı, ancak Marco Silva'nın bu altyapı ürünü orta saha oyuncusuna takımının sezonun ilk 13 Premier Lig maçının 11'inde ilk 11'de yer vermeyi tercih etmesi, Craven Cottage'ın müdavimlerinden bazılarını bile şaşırtmış olmalı. Ancak King, Thames nehrinin kıyılarında A takımda yer almaya hazır olduğunu kanıtlayarak bu güveni hak etmişti.

    19 yaşındaki oyuncu, derin oyun kurucu, box-to-box orta saha oyuncusu veya forvetin arkasında daha ileri pozisyonda oyun kurucu olarak oynayabilir (6, 8 ve 10 rakamlarının toplamı olduğu için 24 numaralı formayı giyer) King, Batı Londra'daki A takım kadrosunda geçirdiği ilk tam sezonun ikinci yarısında biraz istikrarını kaybetmiş olsa da, genel olarak İngiltere milli takımına girecek bir oyuncu olarak görülüyor.

  • Robinio Vaz NXGN 2026Getty/GOAL

    23Robinio Vaz (Roma)

    Her genç forvet, A takıma yükseldiğinde hemen başarılı olamıyor; ancak Robinio Vaz için Ligue 1'e geçiş son derece iyi geçti. Sezonun ilk yarısında Marsilya formasıyla dört gol atan Vaz, Fransa'nın en üst liginde defansların arkasına sızmak için sahip olduğu müthiş hızını da sergiledi.

    Vaz'ın formu, Roma'yı 25 milyon avro (21,7 milyon sterlin/29 milyon dolar) ödeyerek 19 yaşındaki oyuncuyu Ocak ayında İtalya'nın başkentine getirmeye ikna etti. Roma, Premier Lig kulüplerinin rekabetini geride bıraktı. Pazar günü Lecce'yi 1-0 yendikleri maçta Giallorossi formasıyla ilk golünü atan Vaz, çocukluğundan beri oynadığı kulüpte olduğu gibi Serie A'da da benzer bir etki yaratmaya hazır görünüyor.

  • Francesco Camarda NXGN 2026Getty/GOAL

    22Francesco Camarda (AC Milan - Lecce'ye kiralık)

    15 yaşında AC Milan formasıyla ilk kez sahaya çıkarak Serie A tarihinin en genç oyuncusu olan Francesco Camarda, Rossoneri’nin altyapısında tam bir gol makinesiydi. 2024’te İtalya’nın U17 Avrupa Şampiyonası’nı kazandığı turnuvada “Turnuvanın En İyi Oyuncusu” ödülünü kazanması ise, onun Azzurri’nin gelecekteki yüzlerinden biri olacağını da gösteriyordu.

    Son 12 ayda işler Camarda için pek planlandığı gibi gitmedi. Şu anda 18 yaşında olan oyuncu, İtalya'nın en üst liginde kalmak için hayati bir mücadele veren Lecce'ye kiralandı, ancak burada etkili bir performans sergilemekte zorlandı. Buna rağmen, doğal golcü yeteneği ve Zlatan Ibrahimovic'in mentorluğu sayesinde, Camarda'nın San Siro'da potansiyelini ortaya koyması ve A takımda tecrübe kazanmaya devam etmesi bekleniyor.

  • Jorthy Mokio NXGN 2026Getty/GOAL

    21Jorthy Mokio (Ajax)

    Çok az sayıda genç, Barcelona’nın teklifini geri çevirebilir; ancak Jorthy Mokio, Gent’in A takımına yükseldikten kısa bir süre sonra tam da bunu yaptı ve 2024 yazında Ajax ile sözleşme imzaladı. Sol bek pozisyonunda da görev alabilen bu uzun boylu orta saha oyuncusu, Amsterdam’ın dev kulübünde forma giyen en genç Hollandalı olmayan oyuncu olarak tarihe geçtikten sonra bir daha geriye bakmadı.

    Mokio'nun ilk kez ilk 11'de yer aldığı yaştan daha genç yaşta Ajax'ın ilk 11'inde yer alan tek isim Clarence Seedorf'tur. 18 yaşındaki oyuncunun Hollanda'nın başkentindeki performansları, ona Belçika milli takımında ilk kez forma giyme şansı kazandırdı. Mokio'nun geleceğinin savunmanın merkezinde olabileceğine inananlar var ve bu değişiklik, Premier League'de bir takımda gerçekleşebilir, zira birçok İngiliz kulübünün onun gelişimini takip ettiği söyleniyor.

  • Kendry Paez NXGN 2026Getty/GOAL

    20Kendry Paez (Chelsea - River Plate'e kiralık)

    Chelsea, 2023 yazında Independiente del Valle'nin oyun kurucusu Kendry Paez'i transfer etmek için 17 milyon sterlin (21 milyon dolar) ödemeyi kabul ettiğinde, iki yıl sonra Stamford Bridge'e geldiğinde Blues'un A takımına hazır olacağına dair bir beklenti vardı. Bu plan umulduğu gibi sonuçlanmasa da, Paez'in son yıllarda Güney Amerika'dan çıkan en yetenekli hücum orta saha oyuncularından biri olduğu şüphesiz.

    18 yaşındaki oyuncu, bu sezonun başında Chelsea'nin kardeş kulübü Strasbourg'a kiralandı ve Fransa'da parlak bir başlangıç yaptı, ancak BlueCo'nun kadroda artık kendisine yer kalmaması nedeniyle yaptığı bazı değişiklikler nedeniyle kalışı erken sona erdi. Paez daha sonra River Plate'e kiralandı, ancak omuz sakatlığı nedeniyle gelişimi durdu ve Güney Amerika Dünya Kupası elemeleri tarihinin en genç golcüsünün bu yaz Ekvador ile turnuvaya katılması şüpheli hale geldi.

  • Mohamed Kader Meite NXGN 2026Getty/GOAL

    19Mohamed Kader Meite (Al-Hilal)

    Son üç yılda Suudi Arabistan kulüplerinin çeşitli tecrübeli oyuncuları kadrolarına katması manşetlere sıkça konu olsa da, Ortadoğu’nun en büyük kulüpleri, Pro League’in tanınmış isimlere yüksek ücretler ödemesiyle olduğu kadar yetenekli genç oyuncuları yetiştirmesiyle de adını duyurmasını sağlamak amacıyla kadrolarına yetenekli gençleri katmaya da büyük önem veriyor. Bunu en iyi gösteren örnek, Al-Hilal'in Ocak ayında Rennes'ten Mohamed Kader Meite'yi transfer etmek için 30 milyon avro (26 milyon sterlin/35,3 milyon dolar) harcaması oldu.

    Ousmane Dembele, Eduardo Camavinga ve Desire Doue gibi isimlerle aynı akademi sisteminden yetişen Meite, ilk 12 ayında A takım kadrosunda 5 Ligue 1 golü attıktan sonra Suudi Arabistan'a transfer olmadan önce Manchester United ile sıkı bir şekilde anılıyordu. Uzun boylu, güçlü ve kusursuz bir golcü olan 18 yaşındaki oyuncu, olağanüstü potansiyelini ortaya koyarsa Suudi liginde oyunun gidişatını değiştirebilir.

  • Dro Fernandez NXGN 2026Getty/GOAL

    18Dro Fernandez (Paris Saint-Germain)

    Barcelona, son beş yıldır esasen altyapısından yetişen oyuncular sayesinde ayakta kalabildi; bu nedenle bir oyuncu ayrılmaya karar verdiğinde – üstelik piyasa değerinin altında bir bedelle – Katalonya’da anlaşılır bir endişe yaşanıyor. Dro Fernandez’in Ocak ayında ayrılması, Barça başkanı Joan Laporta’yı öfkelendirdi; zira Eylül ayında Hansi Flick tarafından ilk kez sahaya sürüldüğünden beri sergilediği yetenek parıltıları göz önüne alındığında, bu öfkenin haklı bir nedeni vardı.

    Blaugrana'nın kaybı, Paris Saint-Germain'in kazancı oldu. Fransız şampiyonu, Dro'yu Parc des Princes'e getirmek için sadece 8 milyon avro (7 milyon sterlin/9,3 milyon dolar) ödedi ve 18 yaşındaki oyuncu, Luis Enrique'nin güvenini hemen kazanmaya başladı. Ofansif orta saha veya biraz daha geride oynayabilen Dro, Barça'nın altyapısından yetiştiği için La Masia'da Andres Iniesta ile karşılaştırılıyordu; yeteneği o kadar büyük.

  • Marc Bernal NXGN 2026Getty/GOAL

    17Marc Bernal (Barselona)

    Pedri ve Gavi, modern Barcelona’nın Xavi ve Andrés Iniesta’sı olacaklarsa, gelişebilmeleri için yanlarında oynayacak bir Sergio Busquets benzeri isme ihtiyaçları olacak. İşte burada devreye Marc Bernal giriyor; 2024-25 sezonunu mahveden ciddi bir diz sakatlığından kurtulan 18 yaşındaki oyuncu, Barça kadrosunda yeniden yerini aldı.

    Bernal, Hansi Flick'in Katalonya'daki göreve gelmesiyle hemen kadroya dahil edildi, ancak sadece üç maçta forma giydikten sonra ön çapraz bağ yırtılması yaşadı ve takıma tam olarak geri dönebilmesi için bir yıldan fazla zaman geçti. Artık Camp Nou'da yerini sağlam bir şekilde yeniden aldı ve yıl başından bu yana üstün oyun zekası, top hakimiyetindeki özgüveni ve etkileyici çalışma temposunun yanı sıra golcü kimliğini de sergiledi.

  • Gilberto Mora NXGN 2026Getty/GOAL

    16Gilberto Mora (Club Tijuana)

    Meksika, 2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, önümüzdeki on yıl boyunca El Tri’yi sırtlayacak yeni bir futbol kahramanı arıyor. Gilberto Mora, hem kulüp hem de milli takım kariyerine rekor kıran bir başlangıç yapmasının ardından büyük bir baskı altında kaldı.

    Mora, Club Tijuana formasıyla ilk golünü attığında Liga MX tarihinin en genç golcüsü olmuştu ve o zamanlar henüz 15 yaşındaydı. Şu anda 17 yaşında olan Mora, Meksika milli takım tarihinin en genç ilk maçına çıkan oyuncusu ve büyük bir uluslararası kupa kazanan en genç oyuncu rekorlarını da elinde tutuyor. 2025'te CONCACAF Altın Kupa'yı kaldırarak Lamine Yamal'ın rekorunu kırmıştı. Bu nedenle Barcelona, Real Madrid ve Premier League'in önde gelen kulüpleri, "Meksikalı Pedri"yi yakından takip ediyor.

  • Rio Ngumoha NXGN 2026Getty/GOAL

    15Rio Ngumoha (Liverpool)

    Liverpool'un sezonu planlandığı gibi gitmedi; yakında tahtından inecek olan Premier Lig şampiyonu, gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele ediyor. Bununla birlikte, Arne Slot bu korkusuz kanat oyuncusuna çoğu Reds taraftarının istediği kadar süre vermemiş olsa da, Rio Ngumoha'nın ortaya çıkışı olumlu bir gelişme oldu.

    Ngumoha, Ağustos ayında Newcastle'a karşı uzatmalarda attığı dramatik galibiyet golüyle heyecan verici bir sezon öncesi performansını taçlandırdı ve bu golle Liverpool'un tarihindeki en genç golcüsü oldu. 17 yaşındaki oyuncu, o günden bu yana sahaya çıktığı her maçta etkileyici bir performans sergiledi. 2024 yazında Chelsea akademisinden transfer edilen Ngumoha, Blues'un kaybı Anfield ekibinin kazancı oldu.

  • Konstantinos Karetsas NXGN 2026Getty/GOAL

    14Konstantinos Karetsas (Genk)

    Belçika birinci ligi, üst düzey yetenekleri yetiştirme konusunda güçlü bir itibar kazanıyor ve şu anda Jupiler Ligi’nde Genk’in oyun kurucusu Konstantinos Karetsas’tan daha iyisi olmayabilir. 18 yaşındaki oyuncu, Martin Odegaard ile karşılaştırılırken bu sezon tüm turnuvalarda 20 asist barajına yaklaşıyor.

    Son 12 ayda Chelsea, Manchester City ve Arsenal'in hepsi Karetsas ile anıldı. Yunanistan milli takım tarihinin en genç golcüsü olan Karetsas'ın bu yaz daha üst bir seviyeye geçmesi neredeyse kesin görünüyor. Karetsas, 2025 yılında doğduğu ülke olan Belçika'dan Yunanistan'a transfer olduktan sonra bu rekoru kırmıştı.

  • Ibrahim Mbaye NXGN 2026Getty/GOAL

    13Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain)

    Ibrahim Mbaye için fırtınalı bir sezon oldu. Sezon öncesinde hiç A takımda forma giymemiş olan forvet, Ligue 1 sezonunun açılış maçında PSG kadrosuna dahil edildi ve bu sayede kulüp tarihinin en genç ilk 11 oyuncusu oldu. O günden bu yana Luis Enrique’nin takımında düzenli olarak forma giymeye devam eden Mbaye, Aralık ayında Fransız şampiyonu için ilk golünü attı.

    Fransa genç milli takımında forma giyen Mbaye, Kasım ayında Senegal milli takımına geçti ve Fas'ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda yedek kulübesinden önemli bir rol oynayarak, bir maç hariç tüm maçlarda forma giydi. Her iki kanatta da oynayabilen ve Parc des Princes'te kadro sıralamasında gerilemesi durumunda Premier League'den teklif alması beklenen 18 yaşındaki oyuncu, şimdi bu yaz Dünya Kupası'nda iz bırakmayı hedefliyor.

  • Honest Ahanor NXGN 2026Getty/GOAL

    12Dürüst Ahanor (Atalanta)

    İtalyan futbolu, son iki Dünya Kupası turnuvasını kaçırmış olmasının ardından, Dünya Kupası katılımı konusunda yine riske girmeye hazırlanırken karanlık bir dönemden geçiyor. Yeni kahramanların ortaya çıkması için talepler o kadar güçlüydü ki, bazı taraftarların takvimlerinde 23 Şubat tarihini işaretlemiş olmaları bile şaşırtıcı olmazdı. Çünkü bu tarih, Atalanta'nın savunma oyuncusu Honest Ahanor'un 18 yaşına girdiği ve Nijeryalı ebeveynlerin çocuğu olarak İtalyan vatandaşı olabileceği tarihti.

    Ahanor, Genoa'nın altyapısından yetişti ve 2025 yazında Atalanta'ya katıldı. Anlaşmanın belirli şartları yerine getirilmesi halinde, transfer bedeli 20 milyon avroya (17 milyon sterlin/23 milyon dolar) ulaşabilir. Bergamo'da şu ana kadar gösterdiği kendinden emin performanslarla bu paranın her kuruşuna değdiğini kanıtladı. Çoğu maçta ilk 11'de sahaya çıkan Ahanor, aynı zamanda stoper, sol bek veya orta saha olarak oynayabilen çok yönlülüğünü de sergiledi. Arsenal ve Manchester City'nin Ahanor'un gelişimini ilgiyle takip ettiği söyleniyor.

  • Rodrigo Mora NXGN 2026Getty/GOAL

    11Rodrigo Mora (Porto)

    Rodrigo Mora, Porto formasıyla ilk kez 2024 yılının Aralık ayı sonlarında ilk 11'de sahaya çıktı; ancak henüz 17 yaşındayken, Portekiz Ligi'ndeki ilk sezonunda 10 gol atıp 4 asist yapması, bu ofansif orta saha oyuncusunu geleceğin gerçek yıldızlarından biri olarak öne çıkardı. Suudi takımı Al-Ittihad da kesinlikle böyle düşünüyordu ve Ağustos ayında Mora'nın 70 milyon avroluk (60 milyon sterlin/81 milyon dolar) serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti, ancak genç oyuncu bu teklifi reddetti.

    Şu anda 18 yaşında olan oyuncu, ikinci sezonunda bir düşüş yaşadı, ancak hızlı ayakları ve olağanüstü soğukkanlılığı sayesinde hala zaman zaman sihirli anlar yaratmayı başardı. PSG, bu nedenle Porto'nun son zamanların en iyi yerli oyuncularından birinin transferiyle yakından ilgilenmeye devam ediyor. Ayrıca, bu ay 2025 Uluslar Ligi finallerinden bu yana ilk kez Roberto Martinez'in kadrosuna geri çağrılan Mora'nın Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi de ihtimal dışı değil.

  • Ethan Nwaneri NXGN 2026Getty/GOAL

    10Ethan Nwaneri (Arsenal - Marsilya'ya kiralık)

    Geçen sezon Arsenal'in A takım kadrosunda düzenli olarak yer almaya başladığında Ethan Nwaneri'nin attığı sekiz gol, Premier Lig oyuncuları arasında 18. yaş gününden önce daha fazla gol atan tek isimler Wayne Rooney ve Michael Owen'dan sonra geliyor. Hale End altyapısından yetişen oyuncu, Gunners'ın sağ kanadında Bukayo Saka'nın yerini mükemmel bir şekilde doldurdu; ancak en iyi pozisyonunun daha merkezi bir orta saha oyuncusu olduğu hissi her zaman vardı.

    Nwaneri için talihsiz bir şekilde, İngiltere milli takım oyuncuları Eberechi Eze ve Noni Madueke'nin Mikel Arteta'nın şampiyonluk yarışındaki kadrosuna katılmasıyla Emirates Stadyumu'nda yeteneğini sergileme fırsatları bu sezon azaldı ve bu nedenle Ocak ayında daha fazla süre alabilmek için Marsilya'ya kiralandı. İlk maçında attığı gol, Nwaneri'nin neden 2022 yılının Eylül ayında 15 yaşında Premier Lig tarihinin en genç oyuncusu olduğunu herkese hatırlattı, ancak Velodrome'daki teknik direktör değişikliği, Ligue 1'deki zamanının da artık planlandığı gibi gitmeyeceği anlamına geliyor.

    Bu durumda Nwaneri'yi gözden çıkarmak kolay olurdu, ancak bu, son on yılda İngiliz futbolunda ortaya çıkan en etkileyici genç yeteneklerden birini görmezden gelmek anlamına gelirdi. Şu anda 19 yaşında olan Nwaneri, tecrübeli savunmacıları nispeten kolaylıkla geride bırakarak topu taşıyabiliyor ve sol ayağıyla ister pas versin ister kaleye şut atsın, kusursuz bir isabet oranına sahip. Geçen sezonki çıkışında sergilediği soğukkanlılığıyla Arteta'nın övgüsünü kazanan Nwaneri, bu sezonki hayal kırıklığından geri dönüp Rooney ve Owen'ın izinden giderek dünya futbolunun yıldızlarından biri olmaya aday bir karaktere sahip görünüyor.

  • Geovany Quenda NXGN 2026Getty/GOAL

    9Geovany Quenda (Sporting CP)

    Chelsea taraftarları, kulübün BlueCo-Clearlake tarafından devralınmasından bu yana takımlarının hemen hemen her yaz heyecan verici bir genç kanat oyuncusu (ya da iki, üç...) transfer etmesine alışmış durumda ve Stamford Bridge'in sadık taraftarları, 2026'da Geovany Quenda ile birlikte yetenekli bir kanat oyuncusunun daha geleceğini şimdiden biliyor.

    The Blues, 12 ay önce, Quenda'nın Lizbon'da kulübün en genç golcüsü olduğu, Portekiz A Milli Takımı'na ilk kez çağrıldığı ve Liga Portugal'da Yılın Genç Oyuncusu seçildiği çıkış sezonunun ardından, Sporting CP'nin genç yıldızını Batı Londra'ya getirmek için 40 milyon avro (34,5 milyon sterlin/46 milyon dolar) tutarında bir anlaşma yaptıklarını duyurmuştu.

    Sakatlıklar, Quenda'nın bu sezonki ilerlemesini bir miktar yavaşlattı ve oyuncu, İngiltere'deki yeni hayatına hazırlanırken iyileşme sürecinde bir süre Chelsea'nin Cobham antrenman tesislerinde kaldı. Her iki kanatta da oynayabilen ve kanat bekliği ile tam bir kanat oyuncusu olarak deneyime sahip olan 18 yaşındaki oyuncu, Chelsea'nin kanat pozisyonlarındaki rekabet göz önüne alındığında, ilk etapta kendini ilk 11'e sokmak için hala çok çalışmak zorunda kalacak. Ancak Quenda, ülkesinde sergilediği performansı Premier League'e de taşıyabilirse, Blues elinde geleceğin gerçek bir yıldızına sahip olacak.

  • Ayyoub Bouaddi NXGN 2026Getty/GOAL

    8Ayyoub Bouaddi (Lille)

    Eden Hazard 2012'de kulüpten ayrıldığından beri, Lille akademisinden benzer kalitede bir yeteneğin yetişmesini bekliyordu. Ayyoub Bouaddi ile nihayet potansiyeli dünya çapında bir oyuncu yetiştirdiler; bu yaz Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden istediğini seçebilecek gibi görünüyor.

    Bouaddi, 18 ay önce Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı sergilediği dominant performansla ilk kez dikkatleri üzerine çekti. Birkaç hafta sonra ise LOSC'nin Juventus'u yendiği maçtaki performansıyla Maçın En İyi Oyuncusu ödülünü kazandı. O andan itibaren PSG, Arsenal ve Manchester United gibi kulüpler 18 yaşındaki oyuncuyla ilgilendi. Bouaddi'nin Aralık ayında imzaladığı yeni sözleşme ise, onu mevcut sezonun sonuna kadar Stade Pierre-Mauroy'da tutmaktan ziyade, transfer ücretini artırmaya yarayacak gibi görünüyor.

    Genellikle savunmanın önünde oynayan, oyunu genişleten ve rakiplerin ataklarını kesmede uzman olan uzun boylu bir orta saha oyuncusu olan Bouaddi, bir oyuncu olarak Hazard'dan daha farklı olamazdı, ancak yetenek seviyeleri kesinlikle karşılaştırılabilir. Önümüzdeki aylarda, kulüp tarihinin en genç ilk maçına çıkan oyuncusu rekorunu elinde bulundurduğu kulüpten ayrılırsa, Bouaddi 100'e yakın maça çıkmış olacak; bu da takımda kilit bir rol oynaması için kendisine duyulan güvenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

  • Luka Vuskovic NXGN 2026Getty/GOAL

    7Luka Vuskovic (Tottenham - Hamburg'da kiralık)

    Tottenham taraftarlarının şu anda iyi haberlere ihtiyacı var ve kiralık olarak forma giyen stoper Luka Vuskovic’in gösterdiği performans, Kuzey Londra’da pek çok kişinin yüzünü güldürmüş olsa da, Spurs’un son birkaç sezondur savunmada yaşadığı sıkıntılar göz önüne alındığında, 19 yaşındaki oyuncunun neden Hamburg’a gitmesine izin verildiğini sorgulayanlar da var.

    Vuskovic, Eylül 2023'te 12 milyon sterlin (16 milyon dolar) karşılığında Tottenham'a transfer oldu, ancak 2025 yazına kadar kulübe resmi olarak katılmadı ve bu noktada deneyim kazanmaya devam etmek için Bundesliga'ya gönderildi. Ancak Vuskovic, Volksparkstadion'da sadece kendini geliştirmekle kalmadı; gösterdiği performanslarla Almanya'nın en üst ligindeki en iyi savunmacılardan biri olarak öne çıktı ve Dünya Kupası öncesinde Hırvatistan milli takımında ilk kez forma giydi.

    Hajduk Split altyapısından yetişen Vuskovic, 16. yaş gününden sadece beş gün sonra gol atarak kulübün tarihindeki en genç golcüsü oldu. Spurs, genç oyuncuyu transfer etmek için anlaşmaya vardıktan sonra, Vuskovic'in çocukluk kulübü onu oynatmakta isteksiz davrandı ve bunun yerine Polonya ekibi Radomiak Radom ve Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giydi. Yaşına rağmen, 1,93 metrelik boyu ve oyuna hakimiyeti sayesinde fiziksel olarak üstünlük kuran Vuskovic, kariyeri boyunca hücumda da tehlike yaratabileceğini gösterdi; üç yıl önceki profesyonel çıkışından bu yana her altı maçta bir gol ortalaması yakaladı. Hatta bu sezon Hamburg formasıyla penaltı atma görevini bile üstlendi!

    Barcelona, Vuskovic'i Tottenham'a katılmadan önce de yakından takip ediyordu ve Katalanlar, Spurs'un küme düşmesi halinde genç oyuncuyu İngiltere'den uzaklaştırabilecekleri umuduyla yeniden harekete geçti. Vuskovic'in ise kardeşi Mario ile birlikte oynadığı Hamburg'da bir sezon daha geçirmek istediği söyleniyor.

  • Max Dowman NXGN 2026Getty/GOAL

    6Max Dowman (Arsenal)

    14 Mart'ta Arsenal'in Everton ile oynadığı maçtan önce Max Dowman'ı tanımayan Premier Lig taraftarları varsa, bu maçta Toffees karşısında sergilediği performansla 16 yaşındaki oyuncunun neden bir nesildir İngiltere'de ortaya çıkan en yetenekli oyuncu olarak görüldüğünü anladılar. Dowman, Viktor Gyokeres'in attığı Gunners'ın açılış golüne katkıda bulunduktan sonra, sahayı boydan boya koşarak galibiyeti garantileyen bir gol attı ve bu golle Premier League tarihinin en genç golcüsü oldu.

    Bu, Dowman'a ait en son rekorlardan sadece biri; Şampiyonlar Ligi'nde en genç forma giyen oyuncu, Arsenal'in tarihindeki en genç ilk 11 oyuncusu ve UEFA Gençlik Ligi'nde gol atan en genç oyuncu rekorları da ona ait. Sonuncusu, Dowman henüz 14 yaşındayken elde edildi.

    Altı yaşından beri Arsenal akademisinin bir üyesi olan Dowman, yıldırım hızıyla basamakları tırmandı. Hale End'dekiler, İngiliz futbolunun en verimli gençlik sistemlerinden birinden yetişen Dowman'ın, Bukayo Saka'yı bile başarı açısından geride bırakacağından emin. Sol ayakla oynayan, kanatlarda da görev alabilen ve rakip savunmacıları geçerek en iyi performansını sergileyen bu orta saha oyuncusu, Lionel Messi ile bile karşılaştırılıyor; Kuzey Londra'da Dowman'ı çevreleyen heyecan bu kadar büyük.

    Mikel Arteta, Dowman'ın Everton maçında tarihe geçen etkisini "Bu normal değil" şeklinde değerlendirdi. Eğer Arsenal, Premier Lig şampiyonluğunu kazanırsa, bu gencin ilk golü, Emirates'teki kariyeri boyunca yaşayacağı sayısız sihirli anın ilki olarak tarihe geçebilir.

  • Lennart Karl NXGN 2026Getty/GOAL

    5Lennart Karl (Bayern Münih)

    Bayern Münih, bu sezon Avrupa futbolunun en heyecan verici hücum hattına sahip. Harry Kane, Michael Olise ve Luis Diaz, Vincent Kompany'nin takımında olağanüstü bir form sergiledi. Takım, Bundesliga şampiyonluğuna yaklaşırken Şampiyonlar Ligi zaferi için de gerçekçi bir iddiada bulunuyor ve üçü de Ballon d'Or için yarışıyor. Bu durum, Lennart Karl için çok şey ifade ediyor. Bu sezon, ilk tercih edilen forvetlerden birinin yerine geçmesi için görevlendirilen genç oyuncu, Bayern'in seviyesinin nadiren düşmesine neden oldu.

    Kulüpler Dünya Kupası'nda A takımdaki ilk maçına çıkan Karl, Şubat ayında henüz 18 yaşına basmış olmasına rağmen Allianz Arena'da kendini tam anlamıyla kanıtladı. Beş yıl önce Jamal Musiala'nın süperstarlığa yükselişinde giydiği 42 numaralı formayı giyen Karl, Bavyeralılarla benzer bir yol izlemeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

    Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi maçlarında sahada kaldığı her 120 dakikada ortalama bir gol veya asist kaydeden Karl, Kasım ayında Kylian Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üç maçta gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı. 10 numara veya kanat pozisyonunda oynayabilen Karl, Mbappe ile aynı tür bir forvet değil; onunla daha çok takım arkadaşı Olise gibi oyuncular karşılaştırılıyor.

    Almanya'da, Karl'ın 2026 Dünya Kupası'nda Julian Nagelsmann'ın kadrosunda yer alması için büyük bir talep var ve geçen hafta ilk kez milli takıma çağrılmasının ardından bu şansı arttı. Ancak kendisi, bir gün Real Madrid'e katılmak istediğini söyleyerek daha da ileriye bakıyor. Böyle devam ederse, Los Blancos'un buna engel olamayacağı kesin!

  • Franco Mastantuono NXGN 2026Getty/GOAL

    4Franco Mastantuono (Real Madrid)

    Real Madrid bir oyuncuyu, özellikle de Güney Amerika'dan gelen bir genci kadrosuna katmaya karar verdiğinde, diğer herkesin yolundan çekilmesi en iyisidir. PSG, 2025 yazında tam da yeni Avrupa şampiyonu olan kulübün River Plate'in yıldızı Franco Mastantuono ile anlaşmayı tamamladığını sandığı anda bunu yapmak zorunda kaldı. Ancak Madrid devreye girdi ve Mastantuono'yu zaten yıldızlarla dolu hücum hattına kattı.

    Los Blancos bu transfer için 45 milyon avro (38,5 milyon sterlin/52 milyon dolar) ödedi ve Mastantuono, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde deneyim kazanmaya devam ederken, Bernabeu'da dikkate alınması gereken bir güç olacağını gösteren kaliteli performanslar sergiledi. Eski teknik direktör Xabi Alonso, 18 yaşındaki oyuncunun "Real Madrid genine" sahip olduğunu söyledi ve Mastantuono'nun hücumun sağ kanadında oynarken top hakimiyetindeki özgüveni de bunu doğruluyor.

    Bu forvet, Şampiyonlar Ligi'nde Madrid formasıyla ilk 11'e çıkan en genç oyuncu rekorunu şimdiden kırmış durumda. River'da oynadığı dönemde ise Boca Juniors'a karşı 30 metreden muhteşem bir serbest vuruş golü atarak Superclasico tarihinin en genç golcüsü olmuştu. Ayrıca, resmi bir maçta Arjantin'i temsil eden en genç oyuncu olan Mastantuono, bu yaz Dünya Kupası kadrosuna girmeyi umut ediyor.

    Alonso'nun kovulması, son zamanlarda Mastantuono'nun İspanya'nın başkentindeki ilerlemesini durdurdu, ancak Lionel Messi'nin futbola adım attığı günden bu yana Arjantin'den çıkan en özel yeteneklerden birini göz ardı etmek aptalca olur.

  • Pau Cubarsi NXGN 2026Getty/GOAL

    3Pau Cubarsi (Barselona)

    İspanya, Euro 2024 kadrosunu açıkladığında, Luis de la Fuente’nin Pau Cubarsi’yi kadroya almaması büyük bir şaşkınlık yarattı. Elbette, turnuvanın şampiyonu olan takım için her şey yolunda gitti; ancak Cubarsi’nin yokluğunun bu kadar yankı uyandırması, o zamanlar 17 yaşında olan oyuncunun birkaç ay önce Barcelona’nın A takımına yükseldiğinden beri ne kadar etkileyici bir performans sergilediğini gösteriyordu.

    Şu anda 19 yaşında olan Cubarsi, Avrupa şampiyonu İspanya'nın Dünya Kupası zaferi için Kuzey Amerika'ya gidecek uçağa neredeyse kesin olarak binecek ve dünyanın en ikonik kulüplerinden birinde şimdiden 150 maça yakın bir tecrübeye sahip bir oyuncu olarak görev yapacak. Bunu bir stoper olarak başarmış olması, bu başarıyı iki kat daha etkileyici kılıyor.

    Sergio Ramos'un elinde tuttuğu rekoru kırarak İspanya'yı temsil eden en genç savunma oyuncusu olan Cubarsi, 2024 Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barça'nın PSG ile karşılaştığı maçta Kylian Mbappe'yi markaj altında tutarak harika bir iş çıkardığında ilk kez öne çıktı ve o günden bu yana itibarını artırdı. Barça teknik direktörü Hansi Flick'in tercih ettiği yüksek savunma hattında oynamakla gelen zorluklara rağmen, Cubarsi kendisine yöneltilen her soruyu yanıtladı; oyun okuma yeteneği, top hakimiyetindeki becerisi ve soğukkanlılığı kadar etkileyici.

    Cubarsi'nin pas vizyonu onu rakiplerinden ayırıyor ve birçok kişi onu tam da bu nedenle Gerard Pique ile karşılaştırıyor. Halihazırda kazandığı deneyim göz önüne alındığında, Cubarsi'nin bir gün Blaugrana efsanesinin seviyesini aşması hiç de sürpriz olmaz.

  • Estevao NXGN 2026Getty/GOAL

    2Estevao (Chelsea)

    Palmeiras'ta çocukken kendisine takılan "Messinho" lakabını umursamamış olabilir, ancak Estevao, Chelsea'deki ilk sezonunda neden tüm zamanların en iyileriyle karşılaştırıldığını tam olarak kanıtladı. Liverpool ve Barcelona'ya karşı maçı kazandıran anlar, 18 yaşındaki oyuncunun sezonunu süsledi ve Blues'un Mayıs 2024'te Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak için neden 56 milyon sterlin (71 milyon dolar) ödediği açıkça ortaya çıktı.

    Chelsea, Estevao'nun çocukluğundan beri oynadığı kulüpte sadece 31 üst düzey maçta 13 lig golü atıp 9 asist yaptığı çıkış sezonunda, birçok Avrupa devinin yoğun rekabetini geride bırakarak Estevao'yu kadrosuna kattı. Bu rakamlar, önceki sezonda Endrick'in rakamlarını aştı ve Estevao'nun Avrupa'ya geldikten sonra doğru ortamda ne kadar iyi olabileceğini vurguladı.

    Stamford Bridge'in bunu sağlayıp sağlamayacağı tartışmaya açık olsa da, Estevao şu ana kadar Batı Londra'da beklentileri büyük ölçüde karşıladı. Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ın ardından, Şampiyonlar Ligi'nde ilk üç maçında da gol atan üçüncü genç oyuncu oldu. Chelsea'nin forvet hattında rekabet yoğun olsa da, çoğu taraftar Estevao'nun daha deneyimli takım arkadaşlarının yerine ilk 11'de yer almasını istiyor.

    Estevao, bu yaz Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti tarafından neredeyse kesin olarak kilit bir rol verileceği için dünya tarafından daha yakından tanınacak. Ülkesinde, genç oyuncunun bir gün Neymar'ın önceki nesil için olduğu gibi milli takımın yıldızı olacağına dair beklentiler var ve bu, Estevao'nun taşıyabileceğine inandığı bir yük.

  • Lamine Yamal NXGN 2026Getty/GOAL

    1Lamine Yamal (Barcelona)

    Lamine Yamal'ın özel bir oyuncu olduğunu ilk ne zaman fark ettiniz?

    2023 yılının Nisan ayında, 15 yaşında Barcelona'da ilk kez sahaya çıkıp, bir asırdan fazla süredir bu İspanyol devinde forma giyen en genç oyuncu olduğunda mı? Yoksa birkaç ay sonra bir hazırlık maçında Tottenham'ı alt üst edip, Barça'nın A takımına kalıcı olarak yükseldiğinde mi?

    La Liga'daki ikinci maçında Villarreal'e karşı yıldızlaşarak Maçın En İyi Oyuncusu seçildiğinde mi? Yoksa Eylül 2023'te İspanya milli takımındaki ilk maçında muhteşem bir gol atarak aynı gece La Roja tarihinin en genç oyuncusu ve golcüsü olduğunda mı? Ya da bir ay sonra Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlayan en genç oyuncu olduğunda mı?

    Yamal'ın La Liga tarihinin en genç golcüsü olduğu o haftanın sonlarında mıydı? Yoksa dört ay sonra, Granada'ya karşı tüm dikkatleri üzerine çeken performansıyla İspanya'nın en üst liginde çift gol atan en genç oyuncu olduğu zaman mıydı?

    Belki de ödevlerini çantasına koyup Euro 2024'e katıldığında ve kıtanın en iyi beklerini alt üst ettiğinde miydi? Yoksa yarı finalde Fransa karşısında skoru açan ve turnuvanın en genç golcüsü olan golü attığında mı? Ya da Euro kupasını kaldırarak o ana kadar büyük bir uluslararası turnuvayı kazanan en genç oyuncu olduğunda mı?

    Yamal, Ballon d'Or'a aday gösterilen en genç oyuncu olduğunda mı her şey yerine oturdu? Değilse, Mart 2025'te Benfica'ya karşı sergilediği Şampiyonlar Ligi ustalık gösterisine kadar mı beklemek gerekti? Yoksa Barca ile Inter arasındaki efsanevi yarı final maçında Yamal, Federico Dimarco'yu paramparça ettikten sonra bu heyecana kapılanlardan biri miydiniz?

    Yamal'ın yerel rakibi Espanyol'a karşı bir başka maç kazandıran performansıyla 2024-25 La Liga şampiyonluğunu garantilemesini veya o yılın ilerleyen aylarında Ballon d'Or oylamasında ikinci olmasını beklemek zorunda kalsanız bile, sonunda her futbolsever, dünyanın en iyi oyuncusunun Katalonya'dan gelen 18 yaşındaki bir genç olabileceği gerçeğine alıştı.

    Lionel Messi tarafından bebekken banyo yaptırılmasından, ilk Dünya Kupası'nda dünyanın dört bir yanındaki taraftarları daha da sevindirmek için hazırlanmasına kadar, Yamal dönemi kapımızda. Belki de futbol tarihinin gördüğü en büyük genç futbolcu, NXGN 2026'nın 1 numarası ve şimdi üç kez kazanan: Lamine Yamal.