NXGN 2025: Futbolun en iyi 50 genç yeteneği

GOAL'ün her yıl düzenlediği NXGN, 2025'de geri döndü. 1 Ocak 2006 veya sonrasında doğmuş futboldaki en inanılmaz 50 yeteneğe bakalım.

Her yıl oluşturulan NXGN listesi, 2025 yılı için yeniden sahnede. GOAL, erkek ile kadın futbolundaki dünyanın en iyi genç yeteneklerini sıralıyor ve Jude Bellingham, Rodrygo, Lena Oberdorf ve Linda Caicedo gibi isimlerin izinden giderek dünyanın en iyi genç futbolcusu olacak isimleri ödüllendiriyor.

Beş büyük futbol kıtasını ve 20 farklı ülkeyi kapsayan kadın NXGN 2025 listesi, milli oyuncular, şampiyonlar ve önümüzdeki on yıllar boyunca en büyük turnuvalarda ışık saçacak isimleri içeren gerçek bir evrensel liste.

Öyleyse vakit kaybetmeden, işte 1 Ocak 2006 tarihinde veya sonrasında doğmuş en iyi 50 yetenekten oluşan NXGN 2025 listesi...