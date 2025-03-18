NXGN 2025 GFXGetty/GOAL
Tom Maston

NXGN 2025: Futbolun en iyi 50 genç yeteneği

NXGNL. YamalEndrickE. NwaneriEstevaoM. Lewis-SkellyP. CubarsiW. Zaire-EmeryC. SullivanA. GrayF. CamardaC. EcheverriBarcelonaM. UnitedReal MadridChelseaArsenalLiverpoolParis Saint-GermainM.CityBayern MünihA. BouaddiS. NypanG. QuendaV. ReisL. MileyL. BergvallJ. HatoA. DioufFEATURESG. IlenikhenaM. GuiuJ. DuranvilleA. RubertoPalmeirasJuventusRiver PlateLilleAjaxNewcastle UnitedTottenham HotspurAC MilanLorientBrighton & Hove AlbionAS MonacoDortmundSunderlandŞampiyonlar LigiPremier LigPrimera DivisionBundesliga ISerie AABD 1Serie A1. LigEredivisieChampionshipR. MoraF. MastantuonoK. PaezM. MooreT. DiblingS. TzimasL. VuskovicF. OuedraogoM. BernalC. RiggE. KroupiK. KaretsasM. LiberaliB. DardaiC. KostoulasA. AznouJ. AcheampongV. AdzicM. FernandesR. NgumohaM. YangS. MayuluA. MaksimovicL. GuilhermeD. KochenG. MoraC. Obi-MartinSporting CPFC PortoRosenborgIndependiente del ValleGenkPhiladelphia UnionSouthamptonAFC BournemouthHajduk SplitFK Crvena ZvezdaOlympiakosWolfsburgRB LeipzigWest Ham UnitedTijuanaOpinion

GOAL'ün her yıl düzenlediği NXGN, 2025'de geri döndü. 1 Ocak 2006 veya sonrasında doğmuş futboldaki en inanılmaz 50 yeteneğe bakalım.

Her yıl oluşturulan NXGN listesi, 2025 yılı için yeniden sahnede. GOAL, erkek ile kadın futbolundaki dünyanın en iyi genç yeteneklerini sıralıyor ve Jude Bellingham, Rodrygo, Lena Oberdorf ve Linda Caicedo gibi isimlerin izinden giderek dünyanın en iyi genç futbolcusu olacak isimleri ödüllendiriyor.

Beş büyük futbol kıtasını ve 20 farklı ülkeyi kapsayan kadın NXGN 2025 listesi, milli oyuncular, şampiyonlar ve önümüzdeki on yıllar boyunca en büyük turnuvalarda ışık saçacak isimleri içeren gerçek bir evrensel liste.

Öyleyse vakit kaybetmeden, işte 1 Ocak 2006 tarihinde veya sonrasında doğmuş en iyi 50 yetenekten oluşan NXGN 2025 listesi...

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