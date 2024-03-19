NXGN 2024: Kadın futbolunun en iyi 25 genç yeteneği

Her yıl belirlenen NXGN ödülleri geri döndü ve kadın futbolundaki öne çıkan en iyi 25 genci belirledik.

Her yıl oluşturulan NXGN listesi, 2024 yılı için yeniden sahnede. GOAL, erkek ve kadın futbolundaki dünyanın en iyi genç yeteneklerini sıralıyor. Gezegenin en iyi genç futbolcusu, listenin daha önce zirvesinde yer alan Lena Oberdorf, Jude Bellingham, Melchie Dumornay ve Rodrygo gibi isimleri takip edecek.

Beş kıtanın tamamından oluşan ve 18 farklı ülkeyi temsil eden 2024 Kadınlar NXGN listesi, köklü milli oyuncuların, şampiyonluk yaşayanların ve halihazırda büyük turnuvalarda başarılı işlere imza atmış isimlerin yanı sıra gelecekte büyük bir başarı elde etme potansiyelini taşıyan genç oyunculardan oluşuyor.

Daha fazla uzatmadan, 1 Ocak 2005 ve sonrasında doğan en iyi 25 genç yeteneğin sıralandığı 2024 Kadınlar NXGN listesiyle karşınızdayız...