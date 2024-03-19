NXGN 2024 GFXGOAL
Tom Maston ve Simone Gambino

NXGN 2024: Futboldaki en iyi erkek 50 genç yetenek

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Yıllık NXGN listeleri, 1 Ocak 2005'ten sonra doğan en inanılmaz 50 yeteneği vurgulayarak bir kez daha geri döndü.

GOAL'ün erkek ve kadın futbolunda dünyanın en iyi genç yeteneklerini sıraladığı ve Jude Bellingham, Rodrygo, Jadon Sancho ve Lena Oberdorf gibi isimleri takip ederek gezegendeki en iyi genç futbolcu olarak tanınacak kazananları taçlandırdığı yıllık NXGN listeleri 2024 için geri döndü.

Beş kıtanın tamamını kapsayan ve 17 farklı ülkeyi temsil eden 2024 NXGN listesi, bu yaz büyük turnuvalara ışık tutacak üst düzey uluslararası oyuncuları içeren gerçek anlamda küresel bir listedir.

Sözü daha fazla uzatmadan, işte 1 Ocak 2005 ve sonrasında doğan en iyi 50 genç yeteneğin sıralandığı 2024 NXGN listesi...

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