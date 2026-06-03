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NWSL, 2026 Şampiyonası'nın Washington, D.C.'deki Audi Field'a geri döneceğini duyurdu
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Audi Field'a dönüş
Washington, D.C., Washington Spirit’in Audi Field’da sağlam bir varlık oluşturmasıyla önemli bir kadın futbol pazarı haline geldi. ABD kadın milli takımının forveti Trinity Rodman, son yıllarda kulübün tanınırlığını artırmaya katkıda bulunurken, stadyum hem Spirit hem de MLS takımı D.C. United’ın ev sahipliği yaptığı bir mekan olarak şehrin futbol dünyasının merkezi konumunu korudu.
Audi Field, daha önce 2022 yılında NWSL Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştı. 2026 finali, ligin kadınlar şampiyonluk maçını bu stadyuma vermesinin ikinci örneği olacak.
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'Dönüm noktası niteliğinde bir yıl'
NWSLKomiseri Jessica Berman, “Washington, D.C., son derece tutkulu bir taraftar kitlesi, canlı bir futbol kültürü ve sporumuzun büyümesini desteklemeye devam eden bir toplulukla kadın futbolunun en önemli merkezlerinden biri haline geldi” dedi.
“Futbol bu yıl ülke çapında taraftarların ilgisini çekerken, NWSL Şampiyonası, bölgemizdeki sporumuz için dönüm noktası niteliğindeki bu yılın uygun bir doruk noktası olacak.”
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Washington D.C.'deki geçmişi
Audi Field, en son 2022 yılında NWSL Şampiyonası'na ev sahipliği yapmış ve Portland Thorns, Kansas City Current'ı mağlup ederek kulübün üçüncü lig şampiyonluğunu kazanmıştı. Bu, aynı yıldan bu yana NWSL Şampiyonası'nın Doğu Kıyısı'na geri döneceği ilk sefer olacak.
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Şimdi ne olacak?
NWSL Şampiyonası 21 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Şampiyonluk maçı öncesinde, sekiz kulüp playofflara katılmaya hak kazanacak ve ilk tur maçları 6 Kasım hafta sonu başlayacak.