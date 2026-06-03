NWSL, 2026 Şampiyonası'nın Washington, D.C.'deki Audi Field'a geri döneceğini duyurdu

NWSLKomiseri Jessica Berman, “Washington, D.C., son derece tutkulu bir taraftar kitlesi, canlı bir futbol kültürü ve sporumuzun büyümesini desteklemeye devam eden bir toplulukla kadın futbolunun en önemli merkezlerinden biri haline geldi” dedi.

“Futbol bu yıl ülke çapında taraftarların ilgisini çekerken, NWSL Şampiyonası, bölgemizdeki sporumuz için dönüm noktası niteliğindeki bu yılın uygun bir doruk noktası olacak.”