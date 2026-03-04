Nottingham Forest maçında Man City oyuncularının puanları: Avantaj Arsenal'de! Erling Haaland'ın hataları ve zor durumdaki konuk takımın kaliteli oyunları, Pep Guardiola'nın şampiyonluk umutlarını pamuk ipliğine bağladı

Semenyo, 35. dakikada Rayan Cherki'nin ortasını vole ile gole çevirerek, Ocak ayında Bournemouth'tan 64 milyon sterlin (85 milyon dolar) karşılığında transfer olduğundan bu yana Premier Lig'deki beşinci, bu sezon ise toplamda 15. golünü attı. Ancak City, en iyi performansından uzaktaydı ve ikinci yarıda Morgan Gibbs-White'ın cüretkar bir topuk vuruşuyla skoru eşitledi. Cityzens, Cherki'ye yönelmeden önce yaz aylarında Gibbs-White'ı transfer etmeyi düşünmüştü.

Ancak City, şampiyonluk rakibi Arsenal'in taktiğini taklit ederek köşe vuruşundan yeniden öne geçti ve Rodri, Rayan Ait-Nouri'nin içeriye doğru vurduğu topu kafayla ağlara gönderdi.

Erling Haaland, Matz Sels'in müdahalesiyle yere düştüğünde City'nin yarı yürekli penaltı itirazı reddedildi ve Anderson'ın ceza sahası dışından alt köşeye attığı golle konuk takımın bir başka kaliteli hamlesinin ardından, City üstünlüğünü artıramadığı için bedelini ödedi.

City, tekrar gol atmak için yedi dakikalık uzatma süresine sahipti, ancak bu yeterli olmadı ve Ryan Yates, zor günler geçiren konuk takım için şok edici bir galibiyet golü atmaya çok yaklaştı. Rodri ise Anderson'ın müdahalesi nedeniyle penaltı talebinde bulundu, ancak bu talebi reddedildi. City, son ana kadar baskı yapmaya devam etti ve Murillo'nun müdahalesi, oyuna sonradan giren Savinho'nun galibiyet golünü atmasını engelledi.

Bu beraberlikle City, Arsenal'in 7 puan gerisinde kaldı, ancak bir maç eksiği var ve Nisan ayında Gunners'ı ağırlayacak.

GOAL, Etihad Stadyumu'ndaki Man City oyuncularını değerlendiriyor...