Nottingham Forest maçında Man City oyuncularının puanları: Avantaj Arsenal'de! Erling Haaland'ın hataları ve zor durumdaki konuk takımın kaliteli oyunları, Pep Guardiola'nın şampiyonluk umutlarını pamuk ipliğine bağladı

Manchester City, küme düşme tehlikesi yaşayan Nottingham Forest ile evinde 2-2 berabere kalarak iki kez öne geçme fırsatını kaçırdı ve Premier League şampiyonluk yarışında Arsenal'e puan kaptırdı. Antoine Semenyo ve Rodri, Pep Guardiola'nın takımına gol attı ancak ikinci yarıda İngiltere'nin iki oyuncusu Morgan Gibbs-White ve Elliot Anderson'ın muhteşem golleriyle iki kez geriye düştüler.

Semenyo, 35. dakikada Rayan Cherki'nin ortasını vole ile gole çevirerek, Ocak ayında Bournemouth'tan 64 milyon sterlin (85 milyon dolar) karşılığında transfer olduğundan bu yana Premier Lig'deki beşinci, bu sezon ise toplamda 15. golünü attı. Ancak City, en iyi performansından uzaktaydı ve ikinci yarıda Morgan Gibbs-White'ın cüretkar bir topuk vuruşuyla skoru eşitledi. Cityzens, Cherki'ye yönelmeden önce yaz aylarında Gibbs-White'ı transfer etmeyi düşünmüştü.

Ancak City, şampiyonluk rakibi Arsenal'in taktiğini taklit ederek köşe vuruşundan yeniden öne geçti ve Rodri, Rayan Ait-Nouri'nin içeriye doğru vurduğu topu kafayla ağlara gönderdi.

Erling Haaland, Matz Sels'in müdahalesiyle yere düştüğünde City'nin yarı yürekli penaltı itirazı reddedildi ve Anderson'ın ceza sahası dışından alt köşeye attığı golle konuk takımın bir başka kaliteli hamlesinin ardından, City üstünlüğünü artıramadığı için bedelini ödedi.

City, tekrar gol atmak için yedi dakikalık uzatma süresine sahipti, ancak bu yeterli olmadı ve Ryan Yates, zor günler geçiren konuk takım için şok edici bir galibiyet golü atmaya çok yaklaştı. Rodri ise Anderson'ın müdahalesi nedeniyle penaltı talebinde bulundu, ancak bu talebi reddedildi. City, son ana kadar baskı yapmaya devam etti ve Murillo'nun müdahalesi, oyuna sonradan giren Savinho'nun galibiyet golünü atmasını engelledi.

Bu beraberlikle City, Arsenal'in 7 puan gerisinde kaldı, ancak bir maç eksiği var ve Nisan ayında Gunners'ı ağırlayacak.

GOAL, Etihad Stadyumu'ndaki Man City oyuncularını değerlendiriyor...

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    İlk yarıda Gibbs-White ve Igor Jesus'un şutlarını akıllıca kurtararak konuk takımı uzak tuttu, ancak Gibbs-White'ın dahice hareketine tamamen şaşırdı ve Anderson'ın son dakikalardaki şutuna engel olamadı.

    Matheus Nunes (5/10):

    Her zamanki performansından uzak kaldı ve Forest'ın beşli savunmasını aşmakta zorlandı. Maçı sol bekte tamamladı.

    Ruben Dias (6/10):

    Gibbs-White'ı durdurmak için biraz geç tepki gösterdi, ancak golün kalitesi göz önüne alındığında çok fazla suçlanamaz. Kısa süre sonra Nicolas Dominguez'e karşı önemli bir müdahale yaptı.

    Marc Guehi (6/10):

    Igor Jesus'un baskısı altında zor anlar yaşadı ve pasları biraz dikkatsizdi, bu da City'nin oyunu kontrol etmesini engelledi.

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    Ola Aina'nın gol pasını engelleyemedi, ancak kısa süre sonra Rodri'ye yaptığı köşe vuruşuyla telafi etti.

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Orta saha

    Rodri (7/10):

    Maç boyunca City'nin itici gücüydü. İlk yarıda iyi oynadı ve takımı zafere taşımak için sorumluluk aldı. Golüyle elinden geleni yaptı ve penaltı kazanabilirdi.

    Bernardo Silva (6/10):

    Mükemmel ayak hareketlerinin ardından Selz'den bir kurtarış kopardı.

    Phil Foden (5/10):

    İlk yarıda iki gol girişimi ve Haaland'a yaptığı pas ile oyuna çok katkıda bulundu, ancak her seferinde kalitesi beklenenin altında kaldı. Doku ile değiştirildi.

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Saldırı

    Antoine Semenyo (7/10):

    Golünü iyi attı ve sert bir serbest vuruşla gol atmaya çok yaklaştı.

    Erling Haaland (5/10):

    Bir kez daha golcü kimliğini gösteremediği bir maçtı ve diğer maçlardan farklı olarak çok fazla katkı sağlayamadı. En iyi şutu, üst direğin üstünden seken bir şuttu, ilk yarıda ise zor bir açıdan yan ağlara şut attı.

    Rayan Cherki (7/10):

    Kaliteli bir hücumla açılış golünü attı ve Haaland dahil takım arkadaşlarına pas vermeye devam etti. Neden oyundan çıkarıldığını merak etmekte haklı.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Yedekler ve Menajer

    Abdukodir Khusanov (5/10):

    Oyuna girdiğinde en iyi pozisyonunda değildi ve Forest'ı açmaya yardımcı olamadı.

    Jeremy Doku (6/10):

    Her zamanki sihrini gösteremedi.

    Savinho (N/A):

    Olumlu bir etki yarattı ve son dakikada attığı şutun vatandaşı Murillo tarafından engellenmesi şanssızlıktı.

    Pep Guardiola (6/10):

    Takımının maç boyunca gösterdiği akıcı oyun eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğrayacaktır. Cherki iyi oynarken yaptığı oyuncu değişiklikleri pek mantıklı değildi ve maçın sonunda Khusanov ve Nunes pozisyonlarını kaybetmişti.

