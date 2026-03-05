Getty
Çeviri:
Nottingham Forest, eski Arsenal başkanı Edu Gaspar'a stadyum ve antrenman sahasından uzak durmasını söyledi
Tribünlerde göze çarpan bir eksiklik
Bu zorunlu yokluk, taraftarlar ve yorumcular tarafından giderek daha fazla fark edilmeye başlandı ve onun etkisinin kesin olarak sona erdiğinin sinyalini verdi. The Telegraph'ın bildirdiği gibi, Edu Çarşamba gecesi Forest'ın Manchester City ile 2-2 berabere kaldığı maçta yer almadı ve bu, Brezilyalı oyuncunun üst üste üçüncü maçını kaçırması anlamına geliyor. Yönetici locasından sürekli ve açıklanamayan bir şekilde uzak kalması, Forest yönetimi ve sahibi Evangelos Marinakis ile olan profesyonel ilişkisinde tam ve onarılamaz bir bozulma olduğu yönündeki spekülasyonları daha da yoğunlaştırdı.
- Getty/GOAL
City Ground'da zorlu bir görev süresi
İşe alım ve stratejiyi denetlemekle görevlendirilmiş olmasına rağmen, Edu'nun görev süresi istikrarsızlıkla tanımlanmıştır. Temmuz ayından bu yana kulüp dört menajer değiştirmiştir - en sonuncusu 12 Şubat'ta Sean Dyche olmuştur - ve şu ana kadar sonuç veremeyen 200 milyon sterlinlik büyük bir harcama dalgası denetlemiştir. Bu ayrılığın önemli bir faktörünün, Edu ile eski teknik direktör Nuno Espírito Santo arasındaki sürtüşme olduğu düşünülüyor. Bu sürtüşme, Eylül ayında Santo'nun kovulmasına katkıda bulunmuştu.
Dyche, Forest'taki kaos hakkında konuştu
Dugout'taki döner kapı, sadece 114 gün sonra görevinden alınan Dyche de dahil olmak üzere birçok kişiyi şaşkına çevirdi. The Football Boardroom podcast'inde konuşan Dyche, hayal kırıklığını şöyle dile getirdi: "O dönemde Premier Lig'de dokuzuncu sıradaydık. İstatistikler ve gerçekler ortadaydı, gün gibi açıktı. Benim kayıtlarıma göre, göreve geldiğimizden ayrıldığımız zamana kadar Premier Lig'de 12. sırada olacaktık."
Dyche şu sonuca vardı: "Dolayısıyla, gerçek veriler ve analizlere bakıldığında, alınan kararların hiçbirini anlayamıyorum. Ancak futbol değişiyor ve biz de buna tanık olduk."
- Getty
Pereira için öncelik hayatta kalmak
Forest, Edu'nun normal şekilde çalıştığını belirtse de, uzak durma talimatı, ayrılığın yakında kesinleşeceğini gösteriyor. Eski Wolves teknik direktörü Vitor Pereira'nın artık birinci takımın başına geçmesiyle, takım artık Premier League tablosunda 17. sırada ve sadece gol farkıyla küme düşme bölgesinin üzerinde yer alarak, hayatta kalmak için çaresiz bir mücadeleye odaklanmak zorunda.
Reklam