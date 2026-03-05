Nottingham Forest, eski Arsenal başkanı Edu Gaspar'a stadyum ve antrenman sahasından uzak durmasını söyledi

Dugout'taki döner kapı, sadece 114 gün sonra görevinden alınan Dyche de dahil olmak üzere birçok kişiyi şaşkına çevirdi. The Football Boardroom podcast'inde konuşan Dyche, hayal kırıklığını şöyle dile getirdi: "O dönemde Premier Lig'de dokuzuncu sıradaydık. İstatistikler ve gerçekler ortadaydı, gün gibi açıktı. Benim kayıtlarıma göre, göreve geldiğimizden ayrıldığımız zamana kadar Premier Lig'de 12. sırada olacaktık."

Dyche şu sonuca vardı: "Dolayısıyla, gerçek veriler ve analizlere bakıldığında, alınan kararların hiçbirini anlayamıyorum. Ancak futbol değişiyor ve biz de buna tanık olduk."