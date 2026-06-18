Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Noir, şok edici bir kararla Almanya hayranlarını şaşırttı

Almanya - Fildişi Sahili
Almanya
Fildişi Sahili
Dünya Kupası
M. Neuer
Bayern Münih
Almanya

Almanya kalecisi Manuel Neuer, milli takımının 2026 Dünya Kupası’nı kazanabileceğine inandığını vurgulayarak, “Buna inanmasaydı, burada olmazdı” dedi. 

Neuer, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın sonunda milli takımdan emekli olduktan sonra kadroya geri döndüğü için, bunun “prensip olarak” Almanya milli formasıyla oynayacağı son büyük turnuva olacağını açıkladı.

"Sport" gazetesi, Alman milli takımının kamp merkezinde düzenlenen basın toplantısında Neuer'in yaptığı açıklamaları yayınladı. Neuer, "Elbette bu takımın Dünya Kupası'nı kazanabileceğine inanıyorum" dedi.

"İkinci kez dünya şampiyonu olmak olağanüstü bir şey olacak... Eğer bu takımın bunu başarabileceğine inanmasaydım, bugün burada oturuyor olmazdım" diye devam etti.

"Sadece son birkaç gün içinde, bunların Almanya milli takımıyla oynayacağım son maçlar olabileceğini fark etmeye başladım" dedi.

"Ancak geçen Avrupa Şampiyonası sırasında bile bu konuyu düşünmemiştim; bu nedenle, çeyrek finalde uzatmaların ardından İspanya’ya elendikten sonra bu konuda hemen bir açıklama yapmadım. Ben ileriye bakıyorum, her maçın tadını çıkarıyorum ve vedayı düşünmüyorum" diye ekledi.

  • Manuel Neuergetty

    2028 Avrupa Şampiyonası'na geri dönmeyi planlamıyorum

    Kariyerinde beşinci ve son kez Dünya Kupası’na katılan Neuer, “Prensip olarak benim için durum net: Bu benim son turnuvam olacak” dedi.

    "İki yıl sonra Avrupa Şampiyonası’nda kaleci olarak geri dönmeyi planlamıyorum, ama şu anda bunu düşünmek istemiyorum" diye vurguladı.

    40 yaşına kadar kariyerine devam etmesinin ve Dünya Kupası’na katılmasının sırrı sorulduğunda ise, “İyi uyku, doğru beslenme ve yaşam tarzı; hepsi önemli. Her 3 veya 4 günde bir en yüksek performansında olmalısın ve bunu başarmak için ne gerekiyorsa yapmalısın” diye yorumladı.

    Neuer, Euro 2024’ün ardından uluslararası kariyerine son vereceğini açıkladıktan sonra Almanya milli takımına geri döndü.

    • Reklam
  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fildişi Sahili karşısında bizi nelerin beklediğini biliyoruz

    Almanya milli takımı, önümüzdeki Cumartesi günü grup aşamasının ikinci turunda Fildişi Sahili ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Alman milli takımı, turnuvaya Curaçao’yu 7-1’lik ezici bir skorla mağlup ederek başlamıştı.

    Almanya’ya erken tur atlama bileti kazandırabilecek Fildişi Sahili maçıyla ilgili olarak Neuer, “Elbette hedefimiz bu. Her şey bizim elimizde. Turnuvaya mükemmel bir başlangıç yaptık ve geçmiş turnuvalardan bahsetmek istemiyoruz. Takımın tüm konsantrasyonu bir sonraki adım olan Fildişi Sahili maçına odaklanmış durumda” dedi.

    "Güçlü bir takımla karşılaşacağız, ancak iyi hazırlandık. Bizi neyin beklediğini biliyoruz, onlar da kendilerini neyin beklediğini biliyor. İkinci maçın ardından turu garantilemek ve eleme turlarına yükselmek bizim için harika olur; ondan sonra belki daha ötesine bakabiliriz" diye ekledi.

    Ayrıca, Alman milli takım oyuncularının, Almanya’nın Ekvador ile oynayacağı maçı izlemek üzere 600 taraftarın Mitlife Stadyumu’na seyahat masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.

    Bu konuda şunları söyledi: “Bu fikrin sahibi ben değildim, ama duydum. Harika bir girişim. Taraftarların bizimle olmasını istiyoruz. Elbette uygun sayı konusunda tartışılabilir, ancak belirli bir rakamın belirlenmesi gerekiyordu. Taraftarların desteği bizim için önemli olduğu için bu, bizim açımızdan güzel bir jest.”

Dünya Kupası
Almanya crest
Almanya
GER
Fildişi Sahili crest
Fildişi Sahili
CIV