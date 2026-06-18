Noir, şok edici bir kararla Almanya hayranlarını şaşırttı

Almanya kalecisi Manuel Neuer, milli takımının 2026 Dünya Kupası’nı kazanabileceğine inandığını vurgulayarak, “Buna inanmasaydı, burada olmazdı” dedi.

Neuer, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın sonunda milli takımdan emekli olduktan sonra kadroya geri döndüğü için, bunun “prensip olarak” Almanya milli formasıyla oynayacağı son büyük turnuva olacağını açıkladı.

"Sport" gazetesi, Alman milli takımının kamp merkezinde düzenlenen basın toplantısında Neuer'in yaptığı açıklamaları yayınladı. Neuer, "Elbette bu takımın Dünya Kupası'nı kazanabileceğine inanıyorum" dedi.

"İkinci kez dünya şampiyonu olmak olağanüstü bir şey olacak... Eğer bu takımın bunu başarabileceğine inanmasaydım, bugün burada oturuyor olmazdım" diye devam etti.

"Sadece son birkaç gün içinde, bunların Almanya milli takımıyla oynayacağım son maçlar olabileceğini fark etmeye başladım" dedi.

"Ancak geçen Avrupa Şampiyonası sırasında bile bu konuyu düşünmemiştim; bu nedenle, çeyrek finalde uzatmaların ardından İspanya’ya elendikten sonra bu konuda hemen bir açıklama yapmadım. Ben ileriye bakıyorum, her maçın tadını çıkarıyorum ve vedayı düşünmüyorum" diye ekledi.