Nijerya'da Victor Osimhen krizi: Takım arkadaşıyla birbirine girdi

Gecenin nasıl başladığı düşünüldüğünde yaşananlar daha da şaşırtıcıydı. Maçın ilk bir saatinde Osimhen ile Lookman, turnuvanın en ölümcül ikililerinden biri gibi görünüyordu; Mozambik savunmasını istedikleri gibi dağıttılar. 25. dakikada Alex Iwobi’nin müthiş pasının ardından Lookman, Osimhen’e asist yaptı. Uyum gözle görülür düzeydeydi; santrfor Atalanta’lı kanat oyuncusuna doğru koştu, ikili ıslak zeminde birlikte kayarken Bruno Onyemaechi de onlara katıldı, gülümsemeler ve ortak sevinç bir yığın hâlinde birleşti. Uyum, devre arasının hemen ardından da sürdü; Lookman, gecedeki ikinci golünü attırdığı Osimhen’in kollarına atladı. Turnuvanın ortak ikinci en golcü oyuncuları konumundaki ikili durdurulamaz gibiydi. Ne var ki atmosfer kısa süre sonra sert biçimde değişti.

İki forvet tartışmaya başladı; Osimhen, Lookman’ın kendisine pas vermediğini ima eden el kol hareketleriyle açıkça sinirliydi. Gerilim, Iwobi’nin boş alandaki Frank Onyeka’yı bulmasıyla tırmandı; Onyeka topu Lookman’a aktardı, Lookman ise kalabalık savunmanın arasından dripling yapmayı tercih ederek topu partnerine çevirmedi. Ardından Onyemaechi ve Akor Adams’ın tehlikeli bir kontra atakta bomboş durumdaki Osimhen’i görmezden gelip ceza sahasına girmeyi seçmesi, Napoli’li forvetin öfkeyle ellerini havaya kaldırmasına neden oldu.