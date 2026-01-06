AFP
Nijerya'da Victor Osimhen krizi: Takım arkadaşıyla birbirine girdi
Osimhen, Nijerya’da kaos yarattı
Nijerya’nın Afrika Uluslar Kupası’ndaki etkileyici performansı, takım içinde yaşanan sıra dışı bir krizle gölgede kaldı. Çeyrek finale rahat bir geçişi ve Mozambik karşısında alınan 4-0’lık farklı galibiyeti kutlamaları gereken gece, yıldız forvet Osimhen’in sahada partneri Ademola Lookman’a açıkça cephe almasıyla adeta bir fars hâline dönüştü. Super Eagles turnuvaya, üst üste ikinci Dünya Kupası’na katılamamanın yarattığı hayal kırıklığını telafi etme hedefiyle gelmişti.
Pazartesi günkü galibiyet, çeyrek finalde Cezayir ya da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile eşleşmelerini sağladı; bu iki takımdan özellikle Demokratik Kongo, kasım ayındaki play-off finalinde Nijerya’nın Dünya Kupası biletini elinden alan ekipti. Ancak bu kritik maçın hazırlıkları, takımın akıcı oyunundan ziyade kamptaki çatlağa dair manşetlerle şekillenecek gibi görünüyor.
Dakikalar içinde kardeşlikten düşmanlığa
Gecenin nasıl başladığı düşünüldüğünde yaşananlar daha da şaşırtıcıydı. Maçın ilk bir saatinde Osimhen ile Lookman, turnuvanın en ölümcül ikililerinden biri gibi görünüyordu; Mozambik savunmasını istedikleri gibi dağıttılar. 25. dakikada Alex Iwobi’nin müthiş pasının ardından Lookman, Osimhen’e asist yaptı. Uyum gözle görülür düzeydeydi; santrfor Atalanta’lı kanat oyuncusuna doğru koştu, ikili ıslak zeminde birlikte kayarken Bruno Onyemaechi de onlara katıldı, gülümsemeler ve ortak sevinç bir yığın hâlinde birleşti. Uyum, devre arasının hemen ardından da sürdü; Lookman, gecedeki ikinci golünü attırdığı Osimhen’in kollarına atladı. Turnuvanın ortak ikinci en golcü oyuncuları konumundaki ikili durdurulamaz gibiydi. Ne var ki atmosfer kısa süre sonra sert biçimde değişti.
İki forvet tartışmaya başladı; Osimhen, Lookman’ın kendisine pas vermediğini ima eden el kol hareketleriyle açıkça sinirliydi. Gerilim, Iwobi’nin boş alandaki Frank Onyeka’yı bulmasıyla tırmandı; Onyeka topu Lookman’a aktardı, Lookman ise kalabalık savunmanın arasından dripling yapmayı tercih ederek topu partnerine çevirmedi. Ardından Onyemaechi ve Akor Adams’ın tehlikeli bir kontra atakta bomboş durumdaki Osimhen’i görmezden gelip ceza sahasına girmeyi seçmesi, Napoli’li forvetin öfkeyle ellerini havaya kaldırmasına neden oldu.
Kırılma anı
Durum, saniyeler içinde sportif bir hayal kırıklığından fiziksel bir yüzleşmeye dönüştü. Lookman bir duran topu kullanmak üzere köşe bayrağına yönelirken, 27 yaşındaki Osimhen adeta kontrolünü kaybetti. Takım arkadaşının üzerine yürüyerek Lookman’ın yüzüne doğru sert biçimde parmak salladı; kanat oyuncusu ise şaşkın bir sessizlik içinde olan biteni izledi. Olaylar hızla kontrolden çıktı.
Kaptan Wilfred Ndidi araya girmek için koştu ancak Osimhen, Ndidi’nin kolunu çocukça bir hareketle iterek kenara savurdu. Yaşananların absürtlüğünü özetleyen bir anda ise tartışmayı yatıştırmak, Nijeryalı oyuncuların arasına girerek Osimhen’i iten Mozambik savunmacısı Reinildo’ya düştü. Daha da dikkat çekici olan, Osimhen’in takımın gidişatına dair kararı kendi başına vermesiydi.
Öfkeyle yedek kulübesine dönerek oyundan çıkmak istediğini işaret etti ve fiilen kendi değişikliğini dayattı. Nijerya 3-0 öndeyken, 68. dakikada yerini Moses Simon’a bıraktı. Sakatlık değil bir öfke patlaması nedeniyle yıldız oyuncunun kendini oyundan aldırması, teknik ekip açısından son derece endişe verici bir tabloydu.
Yalnız kalan figür
Dram, son düdükle birlikte sona ermedi. Takımın geri kalanı ve teknik ekip sahada toplanarak çeyrek finale yükselmeyi kutlarken, Osimhen ortalarda yoktu. Doğrudan tünele yöneldi; basını ve takım arkadaşlarını tamamen es geçti. Stadyumdan gelen bilgilere göre soyunma odasından ilk çıkan isim Osimhen oldu ve tek başına takım otobüsüne gidip oturdu. Kalan oyuncuların en az 10 dakika boyunca dışarı çıkmadığı, birçoğunun karma alanda röportajlar verdiği ve otobüste bekleyen bu somurtkan figürle pek ilgilenmedikleri aktarıldı.
Gözlemciler, kimsenin ikinci kaptanla özellikle ilgilenmeye hevesli görünmediğini ve ortamın “huysuz bir çocuğun görmezden gelinmesi” hissi yarattığını belirtti. Nijerya bir sonraki tur için hazırlanırken, takım içindeki birlik duygusu bir anda mercek altına girmiş durumda; sahadaki etkileyici performansın, saha dışındaki egolar yüzünden raydan çıkma riski bulunuyor.
