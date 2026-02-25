Norveç takımına yenildikten sonra konuşan, gözle görülür şekilde hayal kırıklığına uğramış Barella, sözlerini sakınmadı. "Denemedik değil ama onlar daha iyiydi" dedi. "90. dakikada [Liverpool maçında] uydurma bir penaltı kararı verilmesi nedeniyle lig aşamasından bir puan farkla elenmemiz çok sinir bozucu. Bu karar olmasaydı, iki ekstra maç ve Norveç seyahati yapmamız gerekmezdi, ama bu yeni Şampiyonlar Ligi."

Söz konusu olayda Florian Wirtz, Alessandro Bastoni'nin baskısı altında yere düştü. Oyun başlangıçta devam etse de, VAR'ın müdahalesi üzerine hakem saha kenarındaki monitöre gitti ve ardından penaltı kararı verdi. Bu karar o anda geniş çapta alay konusu oldu ve Barella, bu tek düdüğün dalga etkisiyle Inter'in bu hafta turnuvadan erken elendiğine inanıyor.