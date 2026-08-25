Nicola Berti, Inter'in eski orta sahası, tatilde bulunduğu Karayipler'den Gazzetta dello Sport'a konuştu: "Inter-Monza mı? Oğlum ve birkaç arkadaşımla birlikte 12.30'dan itibaren yerimi aldım. Orada olamamış olmama çok üzüldüm ama bazı şeyleri halletmem gerekiyordu ve İtalya'ya ancak 30'unda döneceğim. Ancak burada bir araya geldiğimizde harika bir gelenek oluşturduk: Inter'in her golünde hepimiz havuza atlıyoruz. Neyse ki şöyle güzel bir dörtleme banyo yaptım...".





Inter'in transferi hakkında: "Nasıl değerlendiriyorum? Muhteşem! Şimdi sadece kimsenin ayrılmamasını umuyoruz. Luis Henrique bile değil; ben onu ömür boyu takımda tutardım çünkü sezon boyunca bize lazım olacak. Stankovic? Bir yıl beklemeye, çıraklık yapmaya dayanabilirse onu da kadroda tutardım. Inter altyapısından gelen, cesareti olan, Primavera'da Chivu tarafından çalıştırılmış biri. Korunuyor, tabii bunu olumlu anlamda söylüyorum. Ve çok güçlü: adım adım kendine yer açabilir".