Nico Williams, Athletic Club'ın yıldız oyuncusu karmaşık pubalgia sorunu nedeniyle süresiz olarak sahalardan uzak kalacağı haberiyle acı bir darbe aldı
Nico Williams'a acımasız bir sakatlık haberi geldi
Özel antrenmanlar ve kontrollü süreler ile sakatlığı yönetme girişimlerine rağmen, kulüp, 23 yaşındaki oyuncuyu son La Liga galibiyetinde kadroya almadıktan sonra nihayet onu sahalardan çekmeye karar verdi.
Durum, hem oyuncu hem de teknik ekip için kırılma noktasına geldi. Carlos Tartiere'deki karşılaşmanın ardından, Athletic teknik direktörü Ernesto Valverde, kanat oyuncusunun kötüleşen fiziksel durumu hakkında net bir tavır sergiledi. "Nico'nun sorunları var ve %100 formda değil. Böyle devam edemeyiz. Şu an için tedavi ve müsabakaları dönüşümlü olarak sürdürüyoruz ve eğer iyileşmezse, etkilenen bölgeyi güçlendirmek için birkaç hafta dinlenmesini düşünüyoruz" diye açıkladı eski Barcelona teknik direktörü. Sonuç olarak, oyuncu ağrının temel nedenini gidermek için dış uzmanların da dahil olduğu özel bir güçlendirme tedavi planına resmen başladı.
Inaki Williams, kardeşinin 'sakatlık cehennemi' hakkında konuştu
Durumun ciddiyeti, oyuncunun kardeşi Inaki tarafından daha da vurgulanarak, sakatlığın duygusal ve fiziksel olarak ne kadar ağır bir yük oluşturduğu ortaya kondu. Oviedo maçından sonra konuşan Williams kardeşlerin büyüğü, Nico'nun sahne arkasında yaşadığı zorlukları saklamadı. "Durumu çok kötü, Eylül ayından beri rahatsızlık çekiyor... Pubis ile ilgili olarak, bazı günler çok iyi, bazı günler ise çok kötü olabilirsin. Geçen hafta, bana ışığı görmeye başladığını söylediğini belirtmiştim... Ve şimdi iki veya üç adım geriye gitmiş gibi görünüyor," diye itiraf etti Inaki.
İstatistiksel olarak, sakatlığın Nico'nun sezonuna etkisi yadsınamaz. Tüm turnuvalarda 26 maça çıkmış olsa da, sadece 18 maçta ilk 11'de yer alabilecek kadar formda oldu ve geçen sezonki muhteşem formuna kıyasla etkisi önemli ölçüde azaldı. Toplam 1.728 dakikalık sahada kalma süresi, takım arkadaşı Mikel Jauregizar'dan neredeyse 1.200 dakika daha az, bu da kanat oyuncusunun ne kadar zamanını tedavi odasında veya önlem olarak yedek kulübesinde geçirdiğini gösteriyor. Inaki, "ışığı görmeye başlamıştı, ama şimdi iki veya üç adım geri gitmiş gibi görünüyor" diye ekledi, çünkü nüksetme, kulübü daha agresif cerrahi olmayan çözümler aramaya zorladı.
Dünya Kupası hayalleri ciddi tehdit altında
2026 Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte, bu "sakatlık cehennemi"nin zamanlaması daha kötü olamazdı. Şu anda, bu konservatif tedavinin başarısız olması durumunda Nico'nun ameliyata başvurmak zorunda kalabileceği ve bunun da neredeyse kesin olarak sezonunu sona erdireceği ve potansiyel olarak Kuzey Amerika'daki turnuvadan eleneceği yönünde artan bir endişe var. Raporlara göre ameliyatın ardından en az iki aylık bir iyileşme süresi gerekecek, ancak bu süre üç veya dört aya kadar uzayabilir ve bu da ona Haziran ayında başlayacak turnuva öncesinde maç kondisyonunu geri kazanmak için zaman bırakmayacaktır. İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, Williams'ın milli takımın hücumunun temel direği olmaya devam etmesi nedeniyle durumu yakından takip edecek.
Athletic Club'ın futbol direktörü Mikel Gonzalez, kulübün ameliyatı önlemek için izlediği hassas yol haritasını kısa süre önce açıkladı. Gonzalez, bu ayın başlarında, "Farklı seçenekler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz ve iyileşmezse, birkaç hafta ara verip karın güçlendirme tedavisine devam etmeyi değerlendireceğiz" demişti. Bu ara resmi olarak başladı. Kulüp, oyuncunun dönüşü için resmi bir zaman çizelgesi açıklamamış olsa da, sağlık ekibine yakın kaynaklar, en az dört hafta sahalardan uzak kalacağını ve bu nedenle Real Sociedad ile oynanacak Copa del Rey yarı final maçında forma giyemeyeceğini öne sürüyor.
San Mames'teki cerrahi ikilem
Ameliyatı reddetmek, Bask ekibi için hesaplanmış bir risktir. Modern tıp dünyasında, patlayıcı güçteki oyuncuların pubalji ameliyatı geçirmemesi yönünde bir fikir birliği vardır, çünkü bu ameliyat, Nico'yu kanatta bu kadar tehlikeli kılan hız ve ivmesini kalıcı olarak kaybetmesine yol açabilir. Kulübün sağlık ekibi, ameliyatın %100 iyileşmeyi garanti etmediğini ve değerli oyuncuyu üç ila altı ay boyunca sahalardan uzak tutacağını savunuyor.
Şimdilik, San Mames taraftarları beklemek ve bu tam dinlenme ve karın kaslarını güçlendirme döneminin sorunu nihayet çözmesini ummak zorundadır. Kulüp, onu aceleyle sahalara döndürmek için baskı altında değildir ve Inaki, takımın mevcut programının sabırlı olmak için bir fırsat sunduğunu belirtmiştir. Ancak, sezonun en önemli maçlarında oynayabileceğine dair kesin bir zaman çizelgesi olmadığı için, Bilbao üzerinde belirsizlik devam ediyor. Athletic, Nico sezonunu ve Dünya Kupası hayallerini kurtarmak için mücadele ederken, en dinamik oyuncusu olmadan yaşamayı öğrenmek zorunda kalacak.
