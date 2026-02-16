Nico Williams, Athletic Club'ın yıldız oyuncusu karmaşık pubalgia sorunu nedeniyle süresiz olarak sahalardan uzak kalacağı haberiyle acı bir darbe aldı

Durumun ciddiyeti, oyuncunun kardeşi Inaki tarafından daha da vurgulanarak, sakatlığın duygusal ve fiziksel olarak ne kadar ağır bir yük oluşturduğu ortaya kondu. Oviedo maçından sonra konuşan Williams kardeşlerin büyüğü, Nico'nun sahne arkasında yaşadığı zorlukları saklamadı. "Durumu çok kötü, Eylül ayından beri rahatsızlık çekiyor... Pubis ile ilgili olarak, bazı günler çok iyi, bazı günler ise çok kötü olabilirsin. Geçen hafta, bana ışığı görmeye başladığını söylediğini belirtmiştim... Ve şimdi iki veya üç adım geriye gitmiş gibi görünüyor," diye itiraf etti Inaki.

İstatistiksel olarak, sakatlığın Nico'nun sezonuna etkisi yadsınamaz. Tüm turnuvalarda 26 maça çıkmış olsa da, sadece 18 maçta ilk 11'de yer alabilecek kadar formda oldu ve geçen sezonki muhteşem formuna kıyasla etkisi önemli ölçüde azaldı. Toplam 1.728 dakikalık sahada kalma süresi, takım arkadaşı Mikel Jauregizar'dan neredeyse 1.200 dakika daha az, bu da kanat oyuncusunun ne kadar zamanını tedavi odasında veya önlem olarak yedek kulübesinde geçirdiğini gösteriyor. Inaki, "ışığı görmeye başlamıştı, ama şimdi iki veya üç adım geri gitmiş gibi görünüyor" diye ekledi, çünkü nüksetme, kulübü daha agresif cerrahi olmayan çözümler aramaya zorladı.