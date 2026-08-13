Nico Gonzalez Torino’da ve kendisini Juventus’un hizmetine sundu; 1 Eylül’e, yani yaz transfer döneminin kapanacağı güne kadar piyasada nasıl gelişmeler olacağını bekliyor. 1998 doğumlu oyuncu için kulübün sosyal medya hesaplarında yayımlanan videodan da anlaşılacağı üzere yoğun bir antrenman seansı yapıldı.





Dünya Kupası’nda mücadele ettikten sonra tatilden dönen Arjantinli oyuncu, finalde Arjantin’i İspanya’ya kaybetmişti. Juventus ile 30 Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak hedefi Juventus’ta kalmamak ve arzusu, 2025-26 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Atletico Madrid’e yeniden dönmek. Bu dönemde 37 maça çıkıp 5 gol attı.



