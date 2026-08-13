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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Nico Gonzalez Torino’da: Spalletti’ye hayır, Juventus’un istediği kaynak

Juventus
Transfers
Atletico Madrid
N. Gonzalez

Atletico Madrid ile Juventus arasında Arjantinli oyuncu için transferde hâlâ çıkmaz sürüyor

Nico Gonzalez Torino’da ve kendisini Juventus’un hizmetine sundu; 1 Eylül’e, yani yaz transfer döneminin kapanacağı güne kadar piyasada nasıl gelişmeler olacağını bekliyor. 1998 doğumlu oyuncu için kulübün sosyal medya hesaplarında yayımlanan videodan da anlaşılacağı üzere yoğun bir antrenman seansı yapıldı.


Dünya Kupası’nda mücadele ettikten sonra tatilden dönen Arjantinli oyuncu, finalde Arjantin’i İspanya’ya kaybetmişti. Juventus ile 30 Haziran 2029’a kadar sözleşmesi bulunuyor, ancak hedefi Juventus’ta kalmamak ve arzusu, 2025-26 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Atletico Madrid’e yeniden dönmek. Bu dönemde 37 maça çıkıp 5 gol attı.


  • Arz ve talep

    Hikâye biliniyor: Atletico, Juventus ile 32 milyon euroluk satın alma zorunluluğu için belirlenen şartların (La Liga'daki maç sayısı) gerçekleşmemesini sağladı, ancak Nico'yu yeniden kadrosunda görmek istiyor ve Juventus'la yeni bir müzakere başlatıyor. İki kulüp arasındaki fark bugün itibarıyla hâlâ büyük: Colchoneros'un 20-22 milyon euroluk teklifine karşılık Juventus en az 28-30 milyon euro istiyor; Arjantin milli takımının kanat oyuncusunun iyi bir Dünya Kupası geçirmesi de bu kanaati güçlendirdi.


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  • Spalletti’ye hayır ve küçük hazine

    Bu tabloya Spalletti de dahil oldu; kendisi Nico Gonzalez'i kadrosunda görmeye karşı değildi, ancak Juventus teknik direktörünün yaptığı yoklama karşısında oyuncunun tavrı net oldu: 2024-25'teki olumsuz sezonun ardından Juventus'ta bir kez daha deneme isteği yok. Hissedilen o ki, tüm tarafları memnun edecek bir çözüme ulaşmak için iş transfer döneminin son anlarına kadar uzanacak: oyuncunun ve Atletico'nun isteği ile Juventus'un, gelen transferler için faydalı olacak bir kaynak yaratma ihtiyacı.

  • Antrenmanın videosu



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