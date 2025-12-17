Neymar, yüzünü neden gizledi?

Neymar, geçtiğimiz yıl Santos'ta sakatlıklarla boğuşmaya devam ederken, memleketinde karışık bir deneyim yaşadı. Ancak Brezilya'nın yıldızı, sezonun son üç maçında dört gol atarak 2025-26 sezonunu yüksek bir performansla tamamladı ve Santos'un küme düşme bölgesinden kurtulup Brezilya Serie A'da 12. sırada bitirmesine yardımcı oldu.

Neymar'ın Santos ile olan mevcut sözleşmesi Aralık sonunda sona erecek olması nedeniyle, çocukluk takımındaki geleceği hakkında spekülasyonlar yapılıyor. Ancak ESPN, 33 yaşındaki oyuncunun her zaman Santos'ta kalmayı öncelikli gördüğünü ve en azından gelecek yaz yapılacak 2026 Dünya Kupası'na kadar kulüpte kalmaya devam edeceğini iddia etti. Lionel Messi'nin Inter Miami'si de dahil olmak üzere çeşitli kulüpler Neymar'ın transferiyle ilgileniyor, ancak oyuncu ve Santos şu anda sözleşmesini uzatmak için "ileri görüşmeler" yürütüyor ve oyuncu ilk olarak altı aylık bir sözleşme uzatması imzalayacak.