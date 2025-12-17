Reprodução/Instagram
Neymar, yüzünü neden gizledi?
Neymar gizli moduna geçer
Neymar, New York'ta partneri Bruna ile geçirdiği tatilinden bir dizi fotoğraf paylaştı. Fotoğraflarda mor ve beyaz renkli bir maske takan Neymar, muhtemelen kalabalığın içinde fark edilmeden dolaşmak için bu maskeyi takmıştı. Brezilya'da iç saha sezonu sona erdikten sonra, Selecao'nun ikonik oyuncusu Noel yaklaşırken ailesi ve arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçiriyor. Neymar, Instagram karuseline "NYC" yazısını ekledi.
Neymar, Santos'ta kalacak mı?
Neymar, geçtiğimiz yıl Santos'ta sakatlıklarla boğuşmaya devam ederken, memleketinde karışık bir deneyim yaşadı. Ancak Brezilya'nın yıldızı, sezonun son üç maçında dört gol atarak 2025-26 sezonunu yüksek bir performansla tamamladı ve Santos'un küme düşme bölgesinden kurtulup Brezilya Serie A'da 12. sırada bitirmesine yardımcı oldu.
Neymar'ın Santos ile olan mevcut sözleşmesi Aralık sonunda sona erecek olması nedeniyle, çocukluk takımındaki geleceği hakkında spekülasyonlar yapılıyor. Ancak ESPN, 33 yaşındaki oyuncunun her zaman Santos'ta kalmayı öncelikli gördüğünü ve en azından gelecek yaz yapılacak 2026 Dünya Kupası'na kadar kulüpte kalmaya devam edeceğini iddia etti. Lionel Messi'nin Inter Miami'si de dahil olmak üzere çeşitli kulüpler Neymar'ın transferiyle ilgileniyor, ancak oyuncu ve Santos şu anda sözleşmesini uzatmak için "ileri görüşmeler" yürütüyor ve oyuncu ilk olarak altı aylık bir sözleşme uzatması imzalayacak.
Neymar 2026 Dünya Kupası'nda oynayacak mı?
Neymar, gelecek yıl Kuzey Amerika'da Brezilya için dördüncü Dünya Kupası'nda yarışma umudunu koruyor, ancak teknik direktör Carlo Ancelotti'nin bu turnuva için kadrosuna tecrübeli forveti çağırıp çağırmayacağı henüz belli olmadığı için katılımı yüzde 100 garanti değil. İtalyan teknik direktör daha önce Neymar'ın adaylar arasında olduğunu açıklamıştı, ancak nihai karar henüz verilmedi.
Ancelotti daha önce gazetecilere şunları söylemişti: "Neymar'dan bahsediyorsak, diğer oyunculardan da bahsetmeliyiz. Neymar'ın olabileceği ya da olmayabileceği, diğer oyuncuların olabileceği ya da olmayabileceği Brezilya'yı düşünmeliyiz. Nihai listeyi Mart ayındaki FIFA penceresi sonrasında oluşturacağız. Neymar'a çok ilgi duyduğunuzu çok iyi anlıyorum. Şunu açıkça belirtmek isterim ki, şu anda Aralık ayındayız, Dünya Kupası Haziran ayında ve ben Mayıs ayında Dünya Kupası'na gidecek takımı seçeceğim. Neymar orada olmayı hak ediyorsa, iyi performans gösteriyorsa, başkalarından daha iyiyse, Dünya Kupası'nda oynayacak, nokta. Kimseye bir şey borçlu değilim."
Neymar, iyileşmek için 'mucize doktor'a başvuracak
ESPN'e göre, Neymar 2026 Dünya Kupası öncesinde tam formuna kavuşmak için nihayet bir çözüm bulmuş gibi görünüyor. Santos'un yıldızı yakında sol dizinden kısmi artroskopik meniskektomi ameliyatı geçirecek. Raporda ayrıca, 33 yaşındaki oyuncunun, rekor sürede ve genellikle alışılmadık yöntemler kullanarak hastalarını tedavi etme becerisiyle "Dr. Miracle" olarak bilinen ünlü Brezilyalı fizyoterapist Eduardo Santos'a danışacağı da belirtildi.
Belo Horizonte'deki PUC (Pontifical Catholic University) mezunu olan Santos, spor hekimliği alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip ve yıllardır Çin Süper Ligi takımı Shanghai SIPG'nin tıbbi departmanını yönetiyor. Ayrıca Hollanda'daki Vitesse ve Rusya'daki Zenit takımlarında da çalıştı.
Ünlü hastaları arasında eski Brezilya milli takım yıldızları Hulk, Oscar, Philippe Coutinho ve son zamanlarda Manchester United'dan Matheus Cunha bulunmaktadır. Santos şu anda İngiltere'de Fulham'ın yıldızı Rodrigo Muniz'in iyileşmesi için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. 2015 yılında, eski Brezilya defans oyuncusu David Luiz'in 8 ila 10 hafta sahalardan uzak kalacağı kesinleşince, Santos mucizevi bir şekilde onun 10 gün içinde bir sonraki maçına çıkmasını sağlamıştır.
