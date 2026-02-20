Getty
Neymar, sakatlıklarla boğuşan ve Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna girmeye çalışan bir durumda, BU YIL futbolu bırakabileceğini itiraf etti
Neymar, Aralık 2025'te diz ameliyatı geçirdi.
Neymar şu anda 34 yaşında ve tedavi masasından uzak durmak giderek zorlaşıyor. 2025 yılının Aralık ayında, uzun süredir devam eden diz problemi nedeniyle bir ameliyat daha geçirdi. Daha önce ön çapraz bağ hasarı nedeniyle bir yıl boyunca sahalardan uzak kalmıştı.
Güney Amerika'daki köklerine geri dönerek Santos'ta sahalara geri döndü ve futbolun tadını yeniden çıkarmaya başladı. Takımla, takvim yılının sonuna kadar geçerli olacak bir sözleşme uzatması üzerinde anlaşmaya vardı.
Neymar 2026'nın sonunda emekli olacak mı?
Eski Barcelona ve Paris Saint-Germain yıldızı için Brezilya milli takımına geri çağrılmak en büyük önceliğidir. Ekim 2023'ten beri Selecao'da forma giymeyen Neymar, Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmak için bir girişimde bulunduktan sonra ne kadar süre oynayacağına karar verecektir.
Neymar, CazeTV'ye şunları söyledi: "Geleceğimin ne getireceğini bilmiyorum. Aralık ayında emekli olmak isteyebilirim. Günbegün yaşıyorum. Bu yıl sadece Santos için değil, Brezilya milli takımı ve benim için de çok önemli."
Neymar, kondisyonunun yeniden kazanıldığına emin
Yetenekli oyun kurucu, tam maç kondisyonu ve keskinliğini geri kazanmak için sürdürdüğü çabalarına ilişkin şunları ekledi: “Bu sezon %100 olarak geri dönmek istedim, bu yüzden bazı maçlarda dinlendirildim. Birçok insanın çeşitli şeyler söylediğini ve günlük gerçekliği anlamadığını biliyorum, ama bununla yüzleşmek zorundayım.
Santos bu konuda mükemmel bir plan hazırladı. Tabii ki takımıma yardım etmek için geri dönmek istedim, ama sonunda %100, ağrısız, korkusuz ve en iyi formumda geri dönebilmek için dinlenmeyi tercih ettim.
“Son maçta iyi bir dönüş yaptım. Eskisinden biraz daha güçlü olarak geri döndüğüm için mutlu ve rahatım. Elbette ritmimi yeniden kazanmam gerekiyor, ama azimle %100'e ulaşacağım. Adım adım ilerliyorum. Gelecekte ne olacağını bilmiyorum; içgüdülerim karar verecek. Her gün bir gün.”
Neymar, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alacak mı?
Neymar, 79 golle Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu ve 2010'da A milli takımda ilk kez forma giydiğinden bu yana 128 kez milli takımda forma giydi. Carlo Ancelotti, bu modern ikonun mevcut planlarında yer alması için ona meydan okudu.
2002 yılında dünya şampiyonluğu kazanan Kleberson, Neymar'ın bu yaz Brezilya kadrosunda yer alması gerektiğine inanıyor. GOAL'e verdiği röportajda, değişken 10 numara hakkında devam eden hararetli tartışma hakkında görüşünü sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Neymar'ı Dünya Kupası'nda görmek istiyorum. Fiziksel olarak şu anda diğerlerinden çok geride, çünkü sakatlıklar geçirdi ve geçen yıl sahada çok fazla süre almadı.
"Bu çocuğun sahip olduğu yetenek, iyi bir his yakalamaya ve iyi bir kondisyona ulaşmaya başlar başlamaz, muhtemelen çok yardımcı olabilir. Dünya Kupası'na %100 kondisyonda girmeyecek ama Dünya Kupası başladığında, özellikle şu anki durumda, Brezilya'nın sahip olduğu en yetenekli oyuncu olduğu için iyi performans gösterebilir. Diğerleri de iyi seviyede ama kimse bu çocuğun yapabildiklerini yapamaz.
“Fiziksel olarak iyi bir seviyeye gelmesi, dakika oynaması ve sahada kalması gerekiyor. Tüm Brezilyalı oyunculara baktığımda, kimse onun gibi değil. Tamam, Vini Junior, Raphinha veya Estevao'dan bahsedebiliriz, ama Neymar'ın topla yapabildikleri, onu markalamayı korkutucu hale getiriyor. Neymar, Ronaldinho'ya en yakın gördüğüm oyuncu.”
Brezilya, 2026 Dünya Kupası'nda C Grubu'na yerleştirildi. 13 Haziran'da MetLife Stadyumu'nda Fas ile karşılaşarak nihai zafer için mücadelesine başlayacaklar, ardından sırasıyla Philadelphia ve Miami'de Haiti ve İskoçya ile karşılaşacaklar.
