Neymar, sakatlıklarla boğuşan ve Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna girmeye çalışan bir durumda, BU YIL futbolu bırakabileceğini itiraf etti

Neymar, 79 golle Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu ve 2010'da A milli takımda ilk kez forma giydiğinden bu yana 128 kez milli takımda forma giydi. Carlo Ancelotti, bu modern ikonun mevcut planlarında yer alması için ona meydan okudu.

2002 yılında dünya şampiyonluğu kazanan Kleberson, Neymar'ın bu yaz Brezilya kadrosunda yer alması gerektiğine inanıyor. GOAL'e verdiği röportajda, değişken 10 numara hakkında devam eden hararetli tartışma hakkında görüşünü sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Neymar'ı Dünya Kupası'nda görmek istiyorum. Fiziksel olarak şu anda diğerlerinden çok geride, çünkü sakatlıklar geçirdi ve geçen yıl sahada çok fazla süre almadı.

"Bu çocuğun sahip olduğu yetenek, iyi bir his yakalamaya ve iyi bir kondisyona ulaşmaya başlar başlamaz, muhtemelen çok yardımcı olabilir. Dünya Kupası'na %100 kondisyonda girmeyecek ama Dünya Kupası başladığında, özellikle şu anki durumda, Brezilya'nın sahip olduğu en yetenekli oyuncu olduğu için iyi performans gösterebilir. Diğerleri de iyi seviyede ama kimse bu çocuğun yapabildiklerini yapamaz.

“Fiziksel olarak iyi bir seviyeye gelmesi, dakika oynaması ve sahada kalması gerekiyor. Tüm Brezilyalı oyunculara baktığımda, kimse onun gibi değil. Tamam, Vini Junior, Raphinha veya Estevao'dan bahsedebiliriz, ama Neymar'ın topla yapabildikleri, onu markalamayı korkutucu hale getiriyor. Neymar, Ronaldinho'ya en yakın gördüğüm oyuncu.”

Brezilya, 2026 Dünya Kupası'nda C Grubu'na yerleştirildi. 13 Haziran'da MetLife Stadyumu'nda Fas ile karşılaşarak nihai zafer için mücadelesine başlayacaklar, ardından sırasıyla Philadelphia ve Miami'de Haiti ve İskoçya ile karşılaşacaklar.